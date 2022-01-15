Разница в полтора балла: две российские пары разыгрывают золото на ЧЕ. LIVE

15:20

Пусть еще не самая опытная пара в Великобритании, но чувствуется их желание выкладываться на максимум — прекрасно они справляются с различными дорожками шагов и вращениями, отлично делают поддержки, показывая на льду целую историю. Очень хорошие твиззлы у них выходят — у нее на четвертый уровень, у него на третий. Выложились на максимум спортсмены, довольны собой.