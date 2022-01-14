Битва за медали: танцевальные дуэты из России сражаются за первенство Европы. LIVE

14:03

Достаточно эффектная пара, где партнер в черном костюме полностью, а фигуристка облачена в черный костюм, а на блузке переливаются зеленым будто бы чешуя. Неплохо у них получаются стартовые твиззлы — она получает четвертый уровень, а он — третий. Но при этом сам танец не самый идеальный, делают фигуристы несколько помарок. Но вот поддержки у пары вышли весьма и весьма достойными.