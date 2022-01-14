«В общественных интересах»: Джоковича депортируют из Австралии

Новак Джокович из Сербии играет против Марина Чилича из Хорватии во время полуфинального матча финала Кубка Дэвиса на Мадридской арене, 3 декабря 2021 года

Австралийская виза сербского теннисиста Новака Джоковича аннулирована во второй раз, такое решение принял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Юристы первой ракетки мира могут обжаловать решение в суде, однако для рассмотрения апелляции остается мало времени – заявление властей было сделано в 18.00 по местному времени, практически ровно за два дня до старта Australian Open.

«При принятии решения я тщательно взвесил информацию, предоставленную министерством внутренних дел, пограничной службой Австралии и мистером Джоковичем». В качестве причин он называет медицинские причины и «интересы надлежащего порядка», — указано в заявлении министра иммиграции Алекса Хоука.

Представитель австралийских властей постановил, что решение об аннулировании визы первой ракетки мира было принято «в общественных интересах».

Изначально сообщалось, что юристы сербского теннисиста рассматривают возможность обжаловать решение министра, однако времени для этого у них практически нет – об аннулировании визы было объявлено в 18.00 по местному времени 14 января, в пятницу, за два дня до старта Открытого чемпионата. При этом сообщалось, что правозащитники готовились к подобному сценарию развития событий и посчитали, что слушания можно ускорить, сократив объем письменных материалов и устных показаний. Издание The Age отмечает, что если решение не будет оспорено в суде и не будет вынесен положительный для Джоковича вердикт, то он будет немедленно депортирован из страны.

В этом случае нужно отметить еще одну важную вещь – Джоковичу грозит запрет на въезд в страну на три года, что автоматически означает пропуск дальнейших турниров Australian Open. Политический журналист The Age Дэвид Кроу отмечает, что сейчас правительство настроено на то, чтобы серб как можно быстрее покинул Австралию.

«Правительство дает Джоковичу посыл – уехать по-тихому. Он может бороться, но власти хотят, чтобы он знал – по этой статье он не получит визу еще три года. Но он может получить ее в будущем из гуманных соображений», — отмечает он.

Апелляция от юристов первой ракетки мира еще не подана. По информации The Age, сейчас правозащитники думают, стоит ли вообще делать такой шаг. При этом они намерены просить об ускоренном рассмотрении дела, если оно все же будет еще раз в суде, чтобы закончить 16 числа, в воскресенье. В нынешних условиях, как рассказал The Guardian бывший высокопоставленный чиновник из министерства иммиграции, Джоковича должны задержать и отправить в ту гостиницу, где он был в момент первого аннулирования визы. При этом существует вероятность, что его юристам в случае поданной апелляции удастся убедить суд отпустить сербского теннисиста, что позволит ему начать играть на Открытом чемпионате Австралии.

Также The Age сообщает, что 15 января Джоковича пригласили на разговор с иммиграционными чиновниками, и до этого времени под стражу он заключен не будет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение об аннулировании визы сербского теннисиста, отметив, что пандемия очень непросто складывалась для каждого жителя страны, но работа сообща помогла спасти многие жизни.

«Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.

Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — заявил Моррисон.

Официальных сообщений от Australian Open и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) еще не поступало. Пока серб остается в турнирной сетке турнира, первый матч он должен провести против своего соотечественника Миомира Кецмановича. Если Джокович будет депортирован до того, как появится расписание первого игрового дня, то освободившееся место займет лаки-лузер – теннисист, который проиграл в последнем круге квалификации. В таком случае, соперники будут сдвинуты следующим образом: вместо Джоковича с Кецмановичем сыграет россиянин Андрей Рублев, на его месте окажется Гаэль Монфис, который встретится с Джанлукой Маджером (на сегодняшний момент это соперник Рублева). А место Монфиса займет Александр Бублик, которому в этом случае предстоит провести матч с Федерико Корией. Лаки-лузер окажется на месте Бублика.

Еще до появления информации о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Джоковича критиковали коллеги – греческий спортсмен Стефанос Циципас обвинил первую ракетку в наглости, которая позволила ему нарушить правила и приехать в Австралию в обход установленных для всех правил.

«Он играет по своим собственным правилам и делает то, на что другим не хватило смелости. Особенно после того, как ATP объявила определенные критерии для въезда спортсменов в страну. Никто и не думал, что сможет прилететь в Австралию, не сделав прививку и не выполняя предписания протокола. Тут нужна наглость, и это ставит под угрозу турнир Большого шлема», — приводит слова Циципаса The Sun.

Рублев, которому, возможно, предстоит занять место Джоковича, отметил, что сложившая с сербским теннисистом ситуация действительно странная, однако даже личные договоренности первой ракетки мира и турнира не дают ему права обойти правила для пересечения границы.

«У меня никаких проблем со въездом не было, так как я вакцинирован. Ситуация с Новаком Джоковичем и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, с другой — личные договоренности Новака и турнира. Но да, личные договоренности не дают права спортсмену пересечь границу. Потому что закон страны есть закон — по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто бы из нас не хотел попасть в такую ситуацию, я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи», — цитирует Рублева ТАСС.