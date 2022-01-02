«Никакого алкоголя не было»: новые подробности скандала с «молодежкой»

Начало года ознаменовалось громким скандалом, участником которого стала молодежная сборная России по хоккею, которая не смогла вылететь из Калгари. Команду сняли с рейса из-за неподобающего поведения. Федерация хоккея России выпустила заявление, отметив, что контролирует ситуацию, а форвард команды Иван Дидковский рассказал, как все обстояло на самом деле. «Газета.Ru» — о новых подробностях конфликтной истории.

«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января.

ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари — Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были одеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании — надеты неправильно», — заявила Федерация хоккея России спустя несколько часов после того, как стало известно, что российскую делегацию сняли с самолета в Калгари.

Изначально информация поступила от шведской журналистки Мари Леманн, которая собиралась отправиться в Германию тем же рейсом. Она сообщила, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за отказа правильно надеть медицинские маски. При этом сообщалось, что некоторые игроки находились в состоянии алкогольного опьянения и курили. Позднее стало известно, что курили вовсе не хоккеисты, а главный тренер сборной России Сергей Зубов, который достал сигареты, пока шел по «рукаву» к лайнеру. «Матч ТВ» при этом проинформировал, что пьяны были хоккеисты чешской команды.

Позднее Зубов дал комментарий, заявив, что бросил курить три года назад, а основной причиной для снятия команды с рейса послужило то, что некоторые игроки неправильно надели медицинские маски.

«В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе. На борту, помимо нас, было еще три команды: финны, шведы и чехи. Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

19-летний нападающий российской команды Иван Дидковский прокомментировал произошедшее, но отметил, что никаких правил команда не нарушала и предварительных замечаний о несоблюдении санитарных норм не получала. Он отметил, что достаточно неприятно, когда команду снимают с рейса, когда игроки оказываются в центре внимания из-за подобного, а люди, которые не располагают всей имеющейся информацией, строят догадки о произошедшем.

«Мы сидели в масках, нам никто не делал замечаний. Не исключено, что кому-то делали, но это огромный рейсовый самолет, хоккеисты сидели вперемешку с другими пассажирами. Если и делали, я не видел. Сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам. В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим. Ночь провели в аэропорту, нам руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было», — приводит слова Дидсковского Sport24.

Самолет, на котором должны были лететь сборные, был рейсовым. Кроме хоккеистов там были и обычные пассажиры, одна из которых после прибытия в Европу рассказала некоторые подробности произошедшего. Агата Смикот в разговоре с Postmedia поделилась, что

бортпроводники уже после посадки в самолет подошли к двух мужчинам, которых пассажирка посчитала членами делегации сборной России, и попросили их не курить, а также надеть маски. Один из мужчин следом включил на телефоне громкую музыку.

Менеджер чешской команды Отакар Черны, комментируя произошедшее 1 января, отметил, что проблемы возникли именно из-за российских хоккеистов. По признанию представителя делегации Чехии, они не соблюдали санитарные правила, употребляли алкоголь, а один из россиян даже курил в туннеле. Наставник сборной России Зубов подчеркнул, что подобные высказывания и поведение – некрасивые.

«Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили все на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они — очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой — просто смешная. В каждой делегации определенное количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад», — заявил специалист «Спорт-Экспрессу».

Молодежный чемпионат мира был отменен после того, как в нескольких сборных были зафиксированы вспышки коронавируса, а матчи были отменены. Сборная России также пострадала – на групповом этапе команде было присуждено техническое поражение со Словакией, а тесты на COVID-19 дали положительные результаты у Матвея Мичкова и Данилы Юрова. Они избежали участия в скандале, поскольку остались в Канаде на карантине и вылетят в Россию позже.