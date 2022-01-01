Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Менеджер сборной Чехии: нас заверили, что мы не полетим с русскими 17:10
В Новой Москве под бой курантов взорвали банкомат 17:09
Запасы газа на Украине упали почти вдвое за год 16:56
В России вышел спецэпизод «Гарри Поттера» 16:53
Губерниев назвал позором поведение сборной России при снятии с рейса 16:40
Врач дал оценку скоплению людей у Красной площади в новогоднюю ночь 16:24
Иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса 16:23
Агент Сафронов — о скандале со сборной России: не исключено, что нагнетают... 16:15
Врач-терапевт рассказал о быстром способе избавиться от похмелья 16:01
Главный тренер сборной России Зубов объяснил снятие команды с рейса в Канаде 16:00
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Свинское отношение к своей стране, позор». Cборная России со скандалом возвращается домой

Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса из-за снятых масок и курения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Крис Бэрри/РИА «Новости»
Молодежная сборная России по хоккею не смогла вовремя вернуться домой и была снята с рейса из Калгари из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также нарушения правил безопасности. Сообщается, что главный тренер «молодежки» Сергей Зубов курил в туннеле при посадке в самолет, а менеджер сборной Чехии, также планировавшей лететь этим рейсом, обвинил россиян в употреблении алкогольных напитков. Агент Андрей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что делать выводы о ситуации без мнения российской стороны преждевременно, и упрекнул организаторов МЧМ-2022 в непрофессионализме.

После решения об отмене проведения молодежного чемпионата мира, российская сборная стала готовиться к возвращению домой. Из города Ред-Дир, где игроки под руководством Сергея Зубова провели две встречи на групповом этапе, команда направилась в Калгари, где ее ждал стыковочный рейс в немецкий Франкфурт-на-Майне.

Первой информацию о том, что сборная России не сможет вернуться домой согласно своим изначальным планам, написала в Twitter журналистка шведского телеканала SVT Sport Мари Леманн.

Она сообщила, что помимо россиян, до места назначение вовремя не смогла добраться молодежная сборная Чехии, чьи игроки также не соблюдали порядок.

«И чешская, и российская команды были сняты с рейса в Германию. Причинами такого решения являются отказ надеть маску при посадке в самолет, нахождение в салоне в нетрезвом состоянии, а также курение. Отсутствие макси на лице считается правонарушением в Канаде.

Финская сборная также может не полететь во Франкфурт», — заявила Леманн.

Чуть позже стала известна информация о курильщике в делегации сборной России. По информации РИА «Новости», главный тренер Сергей Зубов курил в «рукаве» между терминалом аэропорта и самолетом.

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», — сообщил источник агентства.

Менеджер чешской команды Отакар Черны в свою очередь заявил, что на борту самолета в нетрезвом виде были именно игроки молодежной сборной России.

«Это была очень странная ситуация. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту. Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила.

Алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — приводит слова Черны портал isport.blesk.cz.

В Чехии уже успели назвать произошедшее «красивым приглашением на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске». Именно с таким заголовком вышел материал на портале Hokej.cz.

В России на высадку российской делегации из самолета отреагировали по-разному. Агент Андрей Сафронов считает, что хоккеисты были осведомлены о необходимости надевать маски при посадке в самолет.

«Надо поговорить с ребятами, узнать их мнение о произошедшем. Без подробностей сложно что-то комментировать. Если они маски не надели… Я думаю, что наши ребята знают, что такое карантин, ковид-протокол, поэтому не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию вокруг них. Организаторы молодежного чемпионата мира оказались к нему не готовы, в отличие от участников».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал поведение молодежной сборной идиотским и обвинил игроков в неуважении к России.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы тоже так делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также журналист заявил, что испытывает неприятные эмоции от данного инцидента.

«Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — заключил Губерниев.

Напомним, что МЧМ-2022 был досрочно завершен 29 декабря 2021 года после отмены трех матчей группового этапа вследствие наличия у некоторых игроков положительного результата тестирования на коронавирус. В данный момент на карантине продолжает находиться нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, забросивший на турнире три шайбы. Вместе с ним находится другой российский хоккеист — Данила Юров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть