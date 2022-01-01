«Свинское отношение к своей стране, позор». Cборная России со скандалом возвращается домой

Молодежная сборная России по хоккею не смогла вовремя вернуться домой и была снята с рейса из Калгари из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также нарушения правил безопасности. Сообщается, что главный тренер «молодежки» Сергей Зубов курил в туннеле при посадке в самолет, а менеджер сборной Чехии, также планировавшей лететь этим рейсом, обвинил россиян в употреблении алкогольных напитков. Агент Андрей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что делать выводы о ситуации без мнения российской стороны преждевременно, и упрекнул организаторов МЧМ-2022 в непрофессионализме.

После решения об отмене проведения молодежного чемпионата мира, российская сборная стала готовиться к возвращению домой. Из города Ред-Дир, где игроки под руководством Сергея Зубова провели две встречи на групповом этапе, команда направилась в Калгари, где ее ждал стыковочный рейс в немецкий Франкфурт-на-Майне.

Первой информацию о том, что сборная России не сможет вернуться домой согласно своим изначальным планам, написала в Twitter журналистка шведского телеканала SVT Sport Мари Леманн.

Bde det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats frn vrt plan. Och kommer inte att f ka med till Frankfurt.

Fylla, rkning och vgran att bra ansiktsmask r ngra av anledningarna. Att vgra bst msk r brottsligt i Kanada.

Det finska laget fr ka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Она сообщила, что помимо россиян, до места назначение вовремя не смогла добраться молодежная сборная Чехии, чьи игроки также не соблюдали порядок.

«И чешская, и российская команды были сняты с рейса в Германию. Причинами такого решения являются отказ надеть маску при посадке в самолет, нахождение в салоне в нетрезвом состоянии, а также курение. Отсутствие макси на лице считается правонарушением в Канаде.

Финская сборная также может не полететь во Франкфурт», — заявила Леманн.

Чуть позже стала известна информация о курильщике в делегации сборной России. По информации РИА «Новости», главный тренер Сергей Зубов курил в «рукаве» между терминалом аэропорта и самолетом.

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», — сообщил источник агентства.

Менеджер чешской команды Отакар Черны в свою очередь заявил, что на борту самолета в нетрезвом виде были именно игроки молодежной сборной России.

«Это была очень странная ситуация. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту. Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила.

Алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — приводит слова Черны портал isport.blesk.cz.

В Чехии уже успели назвать произошедшее «красивым приглашением на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске». Именно с таким заголовком вышел материал на портале Hokej.cz.

В России на высадку российской делегации из самолета отреагировали по-разному. Агент Андрей Сафронов считает, что хоккеисты были осведомлены о необходимости надевать маски при посадке в самолет.

«Надо поговорить с ребятами, узнать их мнение о произошедшем. Без подробностей сложно что-то комментировать. Если они маски не надели… Я думаю, что наши ребята знают, что такое карантин, ковид-протокол, поэтому не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию вокруг них. Организаторы молодежного чемпионата мира оказались к нему не готовы, в отличие от участников».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал поведение молодежной сборной идиотским и обвинил игроков в неуважении к России.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы тоже так делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также журналист заявил, что испытывает неприятные эмоции от данного инцидента.

«Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — заключил Губерниев.

Напомним, что МЧМ-2022 был досрочно завершен 29 декабря 2021 года после отмены трех матчей группового этапа вследствие наличия у некоторых игроков положительного результата тестирования на коронавирус. В данный момент на карантине продолжает находиться нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, забросивший на турнире три шайбы. Вместе с ним находится другой российский хоккеист — Данила Юров.