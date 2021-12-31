Непряева борется за медаль: женщины бегут масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

Отметка 3,3 км. Диггинс вернула себе лидерство, далее Андерсон, Хейди Венг, Сорина, Тириль Венг,. Непряева — девятая и проигрывает лидеру пять секунд.
Сорина столкнулась со шведкой Карлссон и сломала палку. Долго ей не могли дать новую, в итоге время она потеряла.
Изменения после отсечки 2,1 км. Шведка Эбба Андерсен вышла вперед, вторая Хейди Венг, третья еще одна норвежка Анне Кальво. Непряева четвертая, Сорина — шестая. А Диггинс наступили на лыжу и она немного отстала.
А лидирует Джессика Диггинс. Причем сразу же пытается убежать. Но пока Непряева ее не отпускает.
Сегодня также состоялся мужской масс-старт, в котором Александр Большунов взял серебро, уступив только своему извечному сопернику Йоханнесу Клебо.
Не примет участие в гонки и Юлия Ступак, она снялась с соревнований. Ступак провела на «Тур де Ски» две гонки. В «разделке» классическим стилем она заняла седьмое место.
Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта в Оберстдорфе.
Помимо сегодняшних масс-стартов, в рамках «Тур де Ски» пройдут следующие гонки:
1 января
11:30 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.
14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января
14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль.
17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль.
4 января
13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль.
В общем зачете «Тур де Ски» лидирует финская спортсменка Кертту Нисканен (29.45), второе место занимает американка Джессика Диггинс (+0.29). Третьей идет наша Наталья Непряева (+0.35). В десятке еще две россиянки — Юлия Ступак, которая идет девятой (+1.06) и и Татьяна Сорина, занимающая десятую позицию (+1.11).
Всего на старт выйдут 68 лыжниц, которые уйдут на старт одновременно. В гонке примут участие семь россиянок. Четвертый стартовый номер получила Наталья Непряева, 12-й — Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко выступит под 22-м номером, Екатерина Смирнова – под 33-м, Анастасия Рыгалина – под 40-м, Лилия Васильева – под 43-м, Христина Мацокина – под 58-м.