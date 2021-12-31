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Спорт

Непряева борется за медаль: женщины бегут масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Женский масс-старт свободным стилем 10 км. ОНЛАЙН

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Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой женщины бегут масс-старт коньковым стилем на 10 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:34

Отметка 3,3 км. Диггинс вернула себе лидерство, далее Андерсон, Хейди Венг, Сорина, Тириль Венг,. Непряева — девятая и проигрывает лидеру пять секунд.

17:32

Сорина столкнулась со шведкой Карлссон и сломала палку. Долго ей не могли дать новую, в итоге время она потеряла.

17:30

Изменения после отсечки 2,1 км. Шведка Эбба Андерсен вышла вперед, вторая Хейди Венг, третья еще одна норвежка Анне Кальво. Непряева четвертая, Сорина — шестая. А Диггинс наступили на лыжу и она немного отстала.

17:28

На первой отметке 0:7 км так: Диггинс, Непряева, Нисканен, Тириль Венг, Сорина.

17:27

А лидирует Джессика Диггинс. Причем сразу же пытается убежать. Но пока Непряева ее не отпускает.

17:26

Хорошее начало! Непряева ушла со стадиона второй, а Сорина переместилась на пятое место.

17:25

Старт дан! Поехали!

17:20

Сегодня также состоялся мужской масс-старт, в котором Александр Большунов взял серебро, уступив только своему извечному сопернику Йоханнесу Клебо.

17:15

Не примет участие в гонки и Юлия Ступак, она снялась с соревнований. Ступак провела на «Тур де Ски» две гонки. В «разделке» классическим стилем она заняла седьмое место.

17:12

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта в Оберстдорфе.

17:10

Помимо сегодняшних масс-стартов, в рамках «Тур де Ски» пройдут следующие гонки:

1 января

11:30 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.

14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.

Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль.

17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль.

4 января

13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль.

17:07

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует финская спортсменка Кертту Нисканен (29.45), второе место занимает американка Джессика Диггинс (+0.29). Третьей идет наша Наталья Непряева (+0.35). В десятке еще две россиянки — Юлия Ступак, которая идет девятой (+1.06) и и Татьяна Сорина, занимающая десятую позицию (+1.11).

17:05

Всего на старт выйдут 68 лыжниц, которые уйдут на старт одновременно. В гонке примут участие семь россиянок. Четвертый стартовый номер получила Наталья Непряева, 12-й — Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко выступит под 22-м номером, Екатерина Смирнова – под 33-м, Анастасия Рыгалина – под 40-м, Лилия Васильева – под 43-м, Христина Мацокина – под 58-м.

17:01

Начало гонки в 17:25 по московскому времени.

17:00

Здравствуйте! Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой женщины бегут масс-старт коньковым стилем на 10 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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