«Уровень Олимпийских игр»: что говорят после старта чемпионата России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день на лед с короткими программами вышли мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. В каждом из видов завязалась жаркая борьба. «Газета.Ru» приводит самые значимые комментарии фигуристов после первого соревновательного дня российского первенства.

Мужчины

Открывать чемпионат России по фигурному катанию довелось мужчинам. Первым на льду появился Александр Самарин, ученик Светланы Соколовской и один из претендентов на путевку на Олимпийские игры в Пекин. Он начал бодро и первым элементом отлично скрутил каскад с четверным лутцем, добавив к нему тройной тулуп. А вот следующий элемент не задался – Самарин упал с четверного флипа, подбородком ударившись об лед. Рассеченная кожа не помешала ему достойно закончить выступление, и тройной аксель вышел чистым.

В итоге даже с падением Самарин набрал 94,23 балла, уступив около четырех очков лидеру – Евгению Семененко.

«Все в порядке со здоровьем. Необычно, но в порядке. На тренировках такое не происходит. Просто рассек подбородок. Стяжками стянули, сейчас мне его заклеивали. Высокие баллы? Извините, а кто еще четверной лутц в каскаде делал? Даже с падением за него можно получить большие баллы», — заявил ученик Соколовской после выступления.

Ученик Алексея Мишина Семененко за свою короткую программу набрал 98,03 балла, что позволило ему стать лидером по итогам первого дня. Практически все идеально получилось у него исполнить — четверной тулуп + тройной тулуп, сольные четверной сальхов и тройной аксель оказались без нареканий, все вращения получили четвертый уровень, и только дорожка шагов – третий.

«Я обыграл таких опытных фигуристов, как Самарин и Алиев? Ну, это только короткая программа, впереди еще произвольная, и нам всем нужно настраиваться на нее», — с улыбкой заявил Семененко после.

Выступление чемпиона Европы – 2020 Дмитрия Алиева нельзя назвать удачным. Он чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а вот дальше прыгнул лутц только в три оборота. Скорее всего, стоять должен был прыжок в четыре оборота, однако спортсмен не стал его исполнять, а после и вовсе грубо ошибся на акселе – вместо тройного скрутил только одинарный и потерял элемент, поскольку, согласно правилам, исполнять прыжки в один оборот у мужчин нельзя.

«Хочется себя поругать и поставить в угол на горох за этот прокат. Я не был готов. Целый месяц я работал на тренировках, хотел показать эту работу… Но оказался не готов к этому.

Знаю, как нужно кататься на таких мероприятиях, однако сегодня у меня не было мыслей, что что-то может пойти не так. Ехал на аксель с полной уверенностью. В начале сезона перед этим прыжком была мысль «попаду — не попаду», а сейчас был полностью уверен. Этот аксель не стоил бы мне даже капли энергии. Во всем виновен только я», — поделился фигурист после проката.

Михаил Коляда набрал 94.26 балла, всего лишь на несколько десятых балла опередив Самарина. Вся программа у ученика Мишина складывалась просто прекрасно – он сделал каскад четверной сальхов + тройной тулуп и сольный четверной тулуп, а вот на акселе случилась такая же ошибка, как и у Алиева. Коляда исполнил «бабочку», за что лишился приличных баллов. Разговаривать с журналистами после выступления фигурист отказался, ограничившись емким «завтра».

Танцы

Сюрпризов в танцевальных состязаниях особо не получилось – на первом месте после короткой программы оказались чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, вторыми стали действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Замкнули тройку лидеров дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Дэвис и Смолкин выступали первыми. Дебютанты чемпионата России сразу задали высокий уровень, практически идеально выполнив свой ритм-танец. Судьи оценили прокат дуэта в 83,99 балла. Уже после выступления Смолкин признался, что они чувствуют в себе уверенность и готовы конкурировать в борьбе за путевку на Олимпийские игры.

«Ощущаем, что мы готовы конкурировать. Будет это олимпийское попадание или нет — не имеет значения. Мы будем бороться, мы готовы конкурировать. Главное, что мы стараемся выжать максимум», — отметил спортсмен.

Степанова и Букин не сумели отобраться в финал Гран-при, несмотря на успешные выступления на этапах. Во время ритм-танца пара сумела показать прекрасный прокат и завести публику, которая аплодировала дуэту практически на протяжении всего выступления. После фигуристы признались, что считают этот прокат лучшим в сезоне.

«Это наш лучший прокат? Думаю, да — очень много моментов по энергетике, по собранности, по моментам, которые должны быть вместе с партнером, мы однозначно прибавили», — заявила Степанова.

«Работаем над энергетикой танца и его представлением. Наверное, приятно, что на чемпионат России — это достаточно серьезный старт — у нас получилось со всем справиться, показать, над чем мы работаем. Для нас это самое главное, а оценки второстепенны», — поделился Букин.

Синицина и Кацалапов тоже свое выступление оценили достаточно высоко, отметив, что проделали большую работу до старта первенства, тщательно анализируя свои ошибки, чтобы устранить их.

«Сегодня был наш один из лучших прокатов. Однозначно. На самом деле нервничал перед выходом. Но когда мы встали с Викой на лед, было прямо ух. Я смотрел на Вику, она смотрела на меня. Это было «ва-а-ау». Я был одним из самых счастливых людей на свете. Не хотелось вообще заканчивать», — отметил Кацалапов.

Спортивные пары

Тройка лидеров в спортивных парах сложилась из действующих чемпионов. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в 2021 году выигравшие мировое первенство, меньше, чем на балл от них отстали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие на чемпионате Европы 2020 года, а замкнули тройку лидеров Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они действующие чемпионы России.

Козловский после выступления отметил, что национальное первенство имеет очень высокий уровень, а при чистых прокатах все пары будут находиться рядом друг с другом, без больших отрывов.

«Хочу сказать, что здесь выступают пары высокого уровня, с которыми мы соперничаем. При чистых прокатах все будем близко, а окончательное расположение будет известно после произвольной программы. Посмотрите на наших мальчиков, как они пошли сегодня: 97, 95, 94 балла! Это уровень Олимпийских игр», — поделился фигурист.

Тарасова и Морозов со своей программой могли бороться за более высокие баллы и даже первую строчку по итогам короткого выступления, однако все решила грубая ошибка на поддержке — у спортсменов не получился из нее выход, и они потеряли несколько очков. Фигуристка выразила мнение, что произошло это из-за ошибки партнера.

«Дело не в платье. При переходе все нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», — сказала Тарасова.

«Не знаю. Надо смотреть на повторе. По ощущениям все было абсолютно нормально, никуда не вело, шел абсолютно ровно. Надо смотреть. Какая уже теперь разница?» — добавил Морозов.

Произвольные программы мужчины и танцевальные дуэты покажут 24 декабря, а спортивные пары сразятся 25 числа.