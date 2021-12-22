Итоги 2021 года для России в футболе

Фанаты во время матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года

В 2021 году все-таки состоялся многострадальный Евро-2020, на котором, к сожалению, сборная России не вышла из группы. Но не все так плохо. Сохраняется надежда на попадание на чемпионат мира-2022, а два российских клуба вышли в весеннюю часть еврокубков. «Газета.Ru» подводит итоги футбольного года.

Чемпионат Европы

Евро-2020 получился самым многострадальным в истории. В честь 60-летнего юбилея турнира УЕФА решил провести финальную стадию на 12 стадионах 12 городов 11 государств, но началась пандемия коронавируса и провести турнир в 2020-м году стало невозможно. Евро перенесли на год, но учитывая количество задействованных стран, проведение чемпионата было под вопросом и в 2021-м. Но все-таки он состоялся. Причем почти без потерь. Только власти Ирландии отказались от идеи проводить свою часть турнира в столице страны Дублине, вследствие чего ирландская часть турнира была перенесена в Санкт-Петербург и Лондон. Кроме того, испанские матчи чемпионата Европы прошли не в Бильбао, как планировалось изначально, а в Севилье.

Почти на всех стадионах Евро заполняемость трибун составляла не более 50 процентов, но праздник это не испортило. А в Будапеште и вовсе разрешили полностью заполнять стадион, так что матчи в столице Венгрии получились самыми красочными на турнире.

close 100% Фанаты сборной Англии на финальном матче Евро-2020 Англия — Италия Global Look Press

Чемпионом Европы стала сборная Италии, которая в решающем матче в серии пенальти переиграла в Лондоне команду Англии.

close 100% Сборная Италии после финального матча на чемпионате Европы по футболу, 11 июля 2021 года Reuters

Сердце Эриксена

Евро-2020 чуть не закончился страшной трагедией. 12 июня 2021 года во время матча против Финляндии у игрока сборной Дании Кристиана Эриксена случилась остановка сердца, он потерял сознание и рухнул на газон. В течение девяти минут прямо на поле сначала врачи датской команды, а затем реанимационная бригада скорой помощи пыталась вернуть футболиста к жизни, делая ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Игрока удалось спасти, он пришел в сознание и был отправлен в госпиталь.

close 100% Friedemann Vogel/Reuters

Карьера Эриксена по-прежнему находится под вопросом. Ему установили кардиостимулятор, но футболист был вынужден расторгнуть контракт с миланским «Интером», поскольку в Италии запрещено профессионально играть в футбол людям с кардиостимулятором.

Сборную Дании, когда стало ясно, что жизни Эриксена ничего не угрожает, заставили продолжить матч с Финляндией и она его неожиданно проиграла 0:1. Затем было обидное поражение от Бельгии, но крупная победа над Россией позволила датчанам выйти в плей-офф Евро, а затем и дойти до полуфинала.

В отборочном цикле ЧМ-2022 датская команда доказала свою силу, выиграв девять из десяти матчей в группе с разницей забитых и пропущенных 30:3.

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Отставка Черчесова

Сборная России ожидаемо не попала в плей-офф Евро. Подопечные Черчесова сначала крупно проиграли Бельгии (0:3), затем одолели Финляндию (1:0), а в решающем матче попали под злых и вышедших на последний бой датчан, которым обязательно была нужна убедительная победа. К тому же, Дания играла на своем поле.

close 100% Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Reuters

После чемпионата Европы РФС хранил странное молчание по поводу дальнейшей судьбы тренера в сборной, но общественное мнение скорее было за отставку. Судьбу тренера, возможно, предопределила его пресс-конференция, которая странным образом проходила не под эгидой РФС, а была как бы самостоятельным решением тренера рассказать о выступлении команды на Евро.

На пресс-конференции Черчесов заметно нервничал и не смог толком ответить на вопросы журналистов, хотя позже, в нескольких интервью, он уже вполне адекватно рассказал об игре сборной России на Евро и причинах неудачи.

close 100% Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время пресс-конференции, 2 июля 2021 года Нина Зотина/РИА «Новости»

8 июля 2021 года Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Несмотря на то, что его контракт действовал до конца 2022 года, от положенной ему за досрочный разрыв соглашения компенсации тренер отказался.

Несколько дней назад Черчесов стал главным тренером венгерского клуба «Ференцварош».

Сборная Карпина

Выбор нового тренера для сборной затянулся. Говорили о переговорах с экс-наставником «Спартака» Доменико Тедеско и главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем, который как раз в то время со своей командой играл на Олимпиаде в Токио. В итоге, наставником национальной команды был назначен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, причем было объявлено, что специалист будет совмещать работу в клубе и сборной. Назначение в сборную произошло 23 июля, но уже спустя восемь дней Карпин объявил, что покидает «Ростов» и сосредоточится на национальной команде.

Под руководством Карпина сборная России довольно уверенно прошла по оставшимся матчам отборочного цикла, сыграв вничью дома с Хорватией и выиграв пять остальных матчей. Судьба прямой путевки на Евро решалась в Сплите, где россиянам достаточно было сыграть вничью с хорватами. Но игра закончилась поражением, благодаря курьезному автоголу Федора Кудряшова в конце игры.

close 100% Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года Александр Вильф/РИА «Новости»

После игры Карпин в прямом эфире «Коммент.Шоу» заявил, что команда играла плохо, он не знает, как это изменить и теперь сомневается, останется ли он руководить командой на стыковые матчи. Но вскоре тренер остыл, сказал, что остается, а затем в одном из столичных отелей устроил встречу с игроками, чтобы обсудить матч с Хорватией и планы на ближайшее будущее.

Стыковые матчи за право попадания на чемпионат мира сборной России проведет в конце марта. Первым соперником станет команда Польши, а в случае победы российская команда в решающем матче сразится с победителем пары Чехия — Швеция. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

Два российских клуба в евровесне

Россия в последние годы стремительно теряет свои позиции в рейтинге УЕФА. На данный момент, это девятое место, которое позволяет заявлять в еврокубки две команды в Лигу чемпионов (одна через квалификацию), одну в Лигу Европы (победитель Кубка) и две в Лигу конференций.

В прошлом еврокубковом сезоне только «Краснодар» смог выйти в весеннюю стадию Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. А в сезоне-2019/200 ни один российский клуб не вышел в евровесну. Последний раз две команды от России в плей-офф еврокубков было в сезоне-2018/2019, когда «Зенит» и «Краснодар» играли в 1/16 финала Лиги Европы и даже пробились в 1/8 финала.

Нынешний еврокубковый сезон, как показалось поначалу, также должен был стать провальным для России. Особенно после того, как в Лиге Конференций «Рубин не прошел квалификацию, уступив польскому «Ракуву» в третьем раунде, а «Сочи» по сумме двух матчей уступил сербскому «Партизану» и также не прошел в групповой этап. Плюс жеребьевка не слишком благоприятствовала российским клубам, которые попали в групповой.

Но в итоге, «Зенит» сумел обыграть, а затем и сыграть вничью со шведским «Мальме», плюс в последнем туре вырвал очко у действующего победителя Лиги чемпионов «Челси», правда, в уже ничего не решающем матче. Как бы там ни было, питерский клуб весной сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

close 100% Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит» Reuters

Настоящую сенсацию в Лиге Европы сотворил «Спартак». Раздираемый внутренними скандалами и провально выступающий в чемпионате России (девятое место по итогам первой части) клуб умудрился дважды обыграть итальянский «Наполи», в гостях сыграть вничью с английским «Лестером» и переиграть на выезде польскую «Легию» и в итоге занял первое место в своей группе. Настоящее чудо.

close 100% Александр Ступников/РИА «Новости»

Месси ушел из «Барселоны»

Главным трансфером 2021 года в мировом футболе стал переход аргентинского шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен». Легенда «Барселоны» пополнил клуб в качестве свободного агента и будет зарабатывать €35 млн в год.

close 100% Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи (слева) и Лионель Месси (в центре) во время пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», 11 августа 2021 года Sarah Meyssonnier/Reuters

Никто всерьез никогда не верил в то, что Месси уйдет из каталонского клуба, за который он играл с детства. Даже когда у аргентинца был серьезный конфликт с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Игрок отказывался продлевать истекающий через год контракт и был готов уйти по пункту в контракте об отступных, только вот сумма эта оказалась неподъемной для всех европейских клубов. Говорят, что Месси тогда мог в суде доказать свое право на расторжение соглашения, но не захотел судиться с родным клубом.

Спустя год Месси уже не хотел бросать в беде «Барселону», испытывавшую серьезные финансовые проблемы и легко согласился на 50-процентное понижение зарплаты. Аргентинец был готов и дальше сокращать свой заработок в клубе, но тут уже вмешалось испанское законодательство, согласно которому новая зарплата сотрудника в той же организации не может быть понижена больше чем в два раза.

И поэтому даже сокращенная в два раза зарплата игрока не вписалась в введенный еще восемь лет назад испанской Ла Лигой финансовый фэйр-плей для местных клубов.

На прощальной пресс-конференции Месси плакал и обещал со временем вернуться в клуб.

close 100% Joan Monfort/AP

Скандальный год «Спартака»

Все уже давно привыкли к тому, что в «Спартаке» постоянно происходят очень интересные события. Нынешний год не только не стал исключением, но и затмил все, что случалось раньше. После окончания сезона, в котором красно-белые заняли второе место и попали в квалификацию Лиги чемпионов, отказался продлевать контракт с клубом главный тренер Доменико Тедеско. Ему на смену пришел португальский специалист Руй Витория, который начал с провала в самом престижном клубном турнире Европы, без вариантов уступив «Бенфике». В перерыве этого матча, фактически в интервью «Спорт-Экспрессу», заявил о своем уходе из клуба спортивный директор Дмитрий Попов.

close 100% Руй Витория Global Look Press

А выступление команды сопровождалось войной в Telegram, где супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко и публично критиковала действующий тренерский штаб и других сотрудников клуба. Позже Попов и другие уволенные сотрудники клуба стали сливать в соцсети переписку с Салиховой, в частности мы узнали, что фактически управляющая клубом Салихова выбирает тренера по знаку зодиака и наличию в его фамилии определенных букв. Витория по этим параметрам не подходил и Зарема вышла из совета директоров, протестуя против его назначения.

close 100% Зарема Салихова РИА «Новости»

Закончилось все тем, что «Спартак» к зимней паузе идет на девятом место в РПЛ и еще за месяц до отпуска, стали говорить об увольнении Витории и приходе на его место итальянского специалиста Паоло Ваноли. Все так и случилось, только вот португальский тренер успел вывести команду в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в тяжелой группе.

В итоге, «Спартак» заплатил солидную сумму компенсации Витории, назначил десятого за десять лет тренера и перед второй частью сезона опять начинает все с нуля. А ведь в 2022 году клубу исполняется 100 лет.

Массовое задержание болельщиков ЦСКА

В конце матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» армейские болельщики устроили на фанатской трибуне пиротехническое шоу, что стало причиной для абсолютно беспрецедентной даже по меркам российского футбола ситуации. Позже выяснилось, что камеры на стадионе по каким-то до сих пор невыясненным причинам не работали, поэтому правоохранительные органы не выпускали с трибуны после свистка ни одного человека, за исключением женщин с совсем маленькими детьми.

Почти три тысячи человек продержали на улице почти три часа в минусовую температуру, без воды и зачастую без возможности сходить в туалет. Большинство болельщиков после переписи данных было отпущено по домам, но 400 человек были доставлены в отделения полиции. На следующий день часть из этих людей отправилась в суд, где их приговорили в денежным штрафам и выписали им двухлетний запрет на посещение спортивных мероприятий.

ЦСКА извинился перед своими болельщиками только две недели спустя, когда клуб закрыл трибуны своего стадиона на последний домашний матч первой части сезона с «Арсеналом».

РФС, РПЛ и МВД ни перед кем не извинились вовсе. Даже несмотря на то, что на матчах следующего, 17-го тура чемпионата, болельщики всех 16 клубов РПЛ в знак солидарности с фанатами ЦСКА ушли с трибун по ходу матчей.

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Золотой мяч» Месси

Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» в седьмой раз в своей карьере. Казалось бы, удивляться этому факту уже давно не приходится, но в 2021 году присуждение награды лучшему футболиста мира вызвало много споров. Многие эксперты считают, что приз должен был получить нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски, который занял второе место в голосовании.

close 100% Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», 29 ноября 2021 года Christophe Ena/AP

С одной стороны, Левандовски вот уже несколько лет подряд бьет все рекорды результативности. С другой стороны, в 2021 году Месси наконец-то выиграл долгожданный трофей со сборной Аргентины, став победителем чемпионата Южной Америки.

close 100% Лионель Месси после победы Аргентины над Боливией в отборе на ЧМ-2022 @leomessi/Instagram

Основной причиной столь бурных споров стал тот факт, что в прошлом году награду по каким-то странным причинам решили не выручать, хотя именно Левандовски должен был ее получить. В 2020 году на его счету был 41 забитый мяч в чемпионате Германии и пять голов в Лиге чемпионов. А «Бавария» стала обладателем самого престижного клубного трофея Европы.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси призвал вручить Левандовски приз по итогам 2020 года, и организаторы обещали подумать над этим.