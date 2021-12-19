Проводников победил Багаутдинова в благотворительном бою

Проводников отказался от реванша по правилам ММА. Сказал, что не полезет туда, где ничего не понимает.
Проводников после боя говорил очень долго и в итоге заявил об окончании карьеры. Багаутдинов забрал у него микрофон и сказал, что через год ждет Проводникова на битве по правилам ММА.
Раздельным решением судей побеждает Проводников! С одинаковым счетом 47:46 первые два рефери отдали победу обоим бойцам, а последний судья присудил 49:46 в пользу боксера!
Все довольны, на ринге известные боксеры Цзю, Лебедев, поздравляют обоих бойцов с хорошей схваткой. Действительно, бой получился крутым.
Все, бой окончен. Он продлился все пять раундов и теперь ждем победителя. Я бы поставил на Багаутдинова, если, конечно, рефери не решат дипломатично завершить схватку ничьей.
Шикарная рубка и Багаутдинов в одном из моментов бросает соперника приемом из ММА. Зал негодует.
Хорошая рубка идет на ринге, не показательный бой. Багаутдинов попадает чаще и опаснее, в конце раунда он запер соперника у канатов и провел хорошую серию.
Третий раунд более-менее равный, Проводников снова идет вперед и пытается запереть соперника в углах. Но Багаутдинов успешно выходит из под прессинга и очень неплохо контратакует.
Второй раунд явно за Багаутдиновым. Внял он советам тренеров, стал резко атаковать и тут же отходить. У Проводникова уже сечка под левым глазом и попал он в этом раунде совсем мало.
Первый раунд закончен. Проводников ожидаемо идет вперед и пытается закрыть соперника в углу, Багаутдинов пытается резко контратаковать. Но, по ощущениям, пока Проводников попадает больше.
И, напоминаем, что бой носит благотворительный характер. Все деньги бойцы отдадут на помощь больным детям.
Нет, чуть пораньше начнется бой между Проводниковым и Багаутдиновым. Уже начинается представление спортсменов, скоро бойцы выйдут на ринг.
Колесник стал чемпионом промоушена в полулегком весе.
Колесник очень уверенно провел бой и победил досрочно! Не достоял его соперник до конца. 4:16 секунд длилась схватка.
Следующим будет титульный бой между бразильцем Бруно Роверсу и россиянином Виктором Колесником.
На счету 34-летнего Виктора Немкова — 31 победа, 8 поражений и 1 ничья. У 39-летнего Гимараеша в ММА 14 побед при 8 поражениях и одной ничьей.
Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на предстоящий бой.
«Стоит помнить, что перед Русланом человек, который занимался боксом. Да, у него другая ментальность и он по-другому думает. Поэтому предполагаю, что бой пройдет всю дистанцию и будет очень интересным. Бой не будет ни для кого лёгкой прогулкой и не думаю, что он быстро закончится. Ничьей не будет, наверное. Что касается окончательного прогноза, победит всё-таки Руслан Проводников», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».
Немков уверенно выиграл у бразильца, Гимараэш устоял на ногах, но был уже серьезно избит. Победа очевидна.
Первый бой вечера уже завершен.
«От предстоящего поединка у меня очень много ожиданий. Мы делаем благое дело. Как бы бой ни закончился, я буду доволен им. Хорошо, что вокруг боя много ажиотажа, билеты продаются. Это благотворительный бой, но он не фейковый. Это настоящий бокс. Посмотрим. Я уже пять лет не занимаюсь боксом, живу другой жизнью. Дождемся самого боя, а там видно будет, — приводит слова Проводникова перед боем «РБК Спорт».
«Вы думаете, если я стану жестко бить Руслана, он будет просто стоять? Если я сам не буду атаковать, это сделает он. У нас намечается бескомпромиссная рубка. Я в предвкушении. Уверен в своих силах, думаю, нам удастся показать красивый бокс», — сказал Багаутинов перед боем.
Сегодня на «ВТБ-Арене» много известных людей.
Руслан Проводников — бывший чемпион мира, завершивший карьеру в профессиональном боксе в 2016 году с рекордом из 25 побед и 5 поражений (18 КО).
На счету экс-чемпиона Fight Nights Global Али Багаутинова 24 профессиональных боя по правилам ММА, 17 побед (5 КО) и 7 поражений.
Свой последний бой Проводников провел 11 июня 2016 года. В том поединке Руслан проиграл Джону-Молине-младшему в споре за пояс WBO International. В данный момент Проводникову 37 лет.
Багаутинов сейчас выступает в ММА. С января 2021 года он провел три боя в Brave, и в каждом победил. Последняя победа была одержана над Шоном Сантеллой 6 ноября, где россиянин за 1 минуту нокаутировал соперника. Багаутинову 36 лет. Он является — экс-чемпионом Fight Nights Global.
Бой пройдет по правилам бокса, а длительность его составит пять раундов по три минуты. Багаутинов и Проводников договорились, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств и бокса. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя в рамках московского турнира Open Fighting Championship 15, в котором сойдутся экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутдинов и бывший чемпион мира по боксу (версия WBO) Руслан Проводников.