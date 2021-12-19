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Спорт

Вечер бокса: Проводников победил Багаутдинова и объявил о завершении карьеры

Проводников победил Багаутдинова в благотворительном бою

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На турнире Open FC в Москве, в благотворительном бою встречались бывший чемпион мира в полусреднем весе Руслан Проводников и боец смешанных единоборств — экс-претендент на титул UFC Али Багаутдинов. Схватка шла по правилам бокса и победу в ней одержал Проводников раздельным решением судей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:20

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

22:15

Проводников отказался от реванша по правилам ММА. Сказал, что не полезет туда, где ничего не понимает.

22:10

Проводников после боя говорил очень долго и в итоге заявил об окончании карьеры. Багаутдинов забрал у него микрофон и сказал, что через год ждет Проводникова на битве по правилам ММА.

22:08

Багаутдинов признает победу Проводникова и отмечает, что это общий успех.

22:05

Раздельным решением судей побеждает Проводников! С одинаковым счетом 47:46 первые два рефери отдали победу обоим бойцам, а последний судья присудил 49:46 в пользу боксера!

22:03

Все довольны, на ринге известные боксеры Цзю, Лебедев, поздравляют обоих бойцов с хорошей схваткой. Действительно, бой получился крутым.

22:02

Все, бой окончен. Он продлился все пять раундов и теперь ждем победителя. Я бы поставил на Багаутдинова, если, конечно, рефери не решат дипломатично завершить схватку ничьей.

22:01

Шикарная рубка и Багаутдинов в одном из моментов бросает соперника приемом из ММА. Зал негодует.

21:57

Хорошая рубка идет на ринге, не показательный бой. Багаутдинов попадает чаще и опаснее, в конце раунда он запер соперника у канатов и провел хорошую серию.

21:53

Третий раунд более-менее равный, Проводников снова идет вперед и пытается запереть соперника в углах. Но Багаутдинов успешно выходит из под прессинга и очень неплохо контратакует.

21:49

Второй раунд явно за Багаутдиновым. Внял он советам тренеров, стал резко атаковать и тут же отходить. У Проводникова уже сечка под левым глазом и попал он в этом раунде совсем мало.

21:45

Первый раунд закончен. Проводников ожидаемо идет вперед и пытается закрыть соперника в углу, Багаутдинов пытается резко контратаковать. Но, по ощущениям, пока Проводников попадает больше.

21:42

Поехали!

21:38

И, напоминаем, что бой носит благотворительный характер. Все деньги бойцы отдадут на помощь больным детям.

21:34

Багаутдинов уже на ринге, сейчас выходит в зал Проводников.

21:32

Напоминаем, бой будет идти по правилам бокса и продлится пять раундов по три минуты.

21:30

Нет, чуть пораньше начнется бой между Проводниковым и Багаутдиновым. Уже начинается представление спортсменов, скоро бойцы выйдут на ринг.

21:20

Колесник стал чемпионом промоушена в полулегком весе.

21:15

Колесник очень уверенно провел бой и победил досрочно! Не достоял его соперник до конца. 4:16 секунд длилась схватка.

21:04

Проводников и Багаутдинов выйдут на ринг приблизительно в 22:00 по московскому времени.

21:00

Следующим будет титульный бой между бразильцем Бруно Роверсу и россиянином Виктором Колесником.

20:55

На счету 34-летнего Виктора Немкова — 31 победа, 8 поражений и 1 ничья. У 39-летнего Гимараеша в ММА 14 побед при 8 поражениях и одной ничьей.

20:50

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на предстоящий бой.

«Стоит помнить, что перед Русланом человек, который занимался боксом. Да, у него другая ментальность и он по-другому думает. Поэтому предполагаю, что бой пройдет всю дистанцию и будет очень интересным. Бой не будет ни для кого лёгкой прогулкой и не думаю, что он быстро закончится. Ничьей не будет, наверное. Что касается окончательного прогноза, победит всё-таки Руслан Проводников», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».

20:45

Немков уверенно выиграл у бразильца, Гимараэш устоял на ногах, но был уже серьезно избит. Победа очевидна.

20:38

А пока Виктор Немков после двух раундов уверенно побеждает бразильца Гимараэша.

20:35

Первый бой вечера уже завершен.

20:30

«От предстоящего поединка у меня очень много ожиданий. Мы делаем благое дело. Как бы бой ни закончился, я буду доволен им. Хорошо, что вокруг боя много ажиотажа, билеты продаются. Это благотворительный бой, но он не фейковый. Это настоящий бокс. Посмотрим. Я уже пять лет не занимаюсь боксом, живу другой жизнью. Дождемся самого боя, а там видно будет, — приводит слова Проводникова перед боем «РБК Спорт».

20:20

«Вы думаете, если я стану жестко бить Руслана, он будет просто стоять? Если я сам не буду атаковать, это сделает он. У нас намечается бескомпромиссная рубка. Я в предвкушении. Уверен в своих силах, думаю, нам удастся показать красивый бокс», — сказал Багаутинов перед боем.

20:10

Сегодня на «ВТБ-Арене» много известных людей.

20:00

Руслан Проводников — бывший чемпион мира, завершивший карьеру в профессиональном боксе в 2016 году с рекордом из 25 побед и 5 поражений (18 КО).

На счету экс-чемпиона Fight Nights Global Али Багаутинова 24 профессиональных боя по правилам ММА, 17 побед (5 КО) и 7 поражений.

19:50

Свой последний бой Проводников провел 11 июня 2016 года. В том поединке Руслан проиграл Джону-Молине-младшему в споре за пояс WBO International. В данный момент Проводникову 37 лет.

Багаутинов сейчас выступает в ММА. С января 2021 года он провел три боя в Brave, и в каждом победил. Последняя победа была одержана над Шоном Сантеллой 6 ноября, где россиянин за 1 минуту нокаутировал соперника. Багаутинову 36 лет. Он является — экс-чемпионом Fight Nights Global.

19:47

Эксклюзивное интервью Руслана Проводникова «Газете.Ru».

19:46

Бой пройдет по правилам бокса, а длительность его составит пять раундов по три минуты. Багаутинов и Проводников договорились, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств и бокса. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя в рамках московского турнира Open Fighting Championship 15, в котором сойдутся экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутдинов и бывший чемпион мира по боксу (версия WBO) Руслан Проводников.

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