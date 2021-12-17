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Спорт

«Молитесь. Даст бог, все будет хорошо»: почему Тарасова пропустила финал «Ледникового периода»

74-летняя тренер Татьяна Тарасова находится в больнице

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Татьяна Тарасова на «Ледниковом периоде»

Татьяна Тарасова на «Ледниковом периоде»

Пресс-служба Первого канала
Окончание очередного сезона шоу «Ледниковый период» было омрачено болезнью постоянного члена жюри Татьяны Тарасовой. Знаменитый тренер по фигурному катанию пропустила полуфинал и финал из-за проблем со здоровьем. Во время финальной речи продюсер шоу Илья Авербух не смог сдержать слез и пожелал тренеру скорейшего выздоровления.

Состояние 74-летней наставницы ухудшилось 14 декабря, затем появились слухи, что Татьяну Анатольевну срочно госпитализировали. Но информацию о том, что Тарасова находится в больнице, долгое время никто не подтверждал. Первым об этом сказал певец Филипп Киркоров, который заменил Тарасову в жюри «Ледникового периода».

«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — сказал певец порталу NEWS.ru.

О причинах госпитализации не сообщается. Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что ему ничего не известно о госпитализации и состоянии здоровья Тарасовой, поскольку он так и не сумел до нее дозвониться.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», — сказал Авербух во время финала шоу «Ледниковый период».

Позже высказалась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«На съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с ней и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала фигуристка в Instagram.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин также написал слова поддержки тренеру.

«Вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна», — написал фигурист в Instagram.

«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в Instagram.

«Татьяна Анатольевна, поправляйтесь, пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю», — написал четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

Тарасова ответила на все пожелания одной фразой.

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — приводит слова Татьяны Анатольевны «Спорт-Экспресс».

Известно, что вот уже несколько лет Тарасова передвигается на инвалидной коляске поле двух перенесенных операций на позвоночнике. Это стало результатом травмы, полученной в юности. Из-за повреждения спины Татьяна Анатольевна закончила спортивную карьеру в 19 лет и стала тренером.

«У меня были две тяжелые операции, они длились по восемь часов. После них ты не можешь даже двинуться. Я опиралась на домработницу, делая свои первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть», — ранее рассказывала Тарасова в эфире программы «Звезды сошлись».

После перенесенных операций Тарасова отошла от активной тренерской деятельности и стала комментатором на ТВ и ведущей различных ледовых шоу. Последним серьезным учеником Татьяны Анатольевны был Алексей Ягудин. Всего ее ученики выиграли семь золотых олимпийских медалей в трех видах фигурного катания, а также 41 золото на чемпионатах мира и Европы.

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