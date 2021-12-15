Ягудин в шутку предложил Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев

Евгения Медведева и Даня Милохин обрадовали своих поклонников новыми поцелуями — как в прокате, так и после выступления, когда оба уже вышли из образа. В своем прощальном номере на «Ледниковом периоде» пара показала сказочную прогулку двух влюбленных под Новый год. После проката Татьяна Навка назвала себя «свахой» Медведевой и Милохина, Максим Траньков объяснил провал их предыдущего номера на новогоднюю тематику, а Алексей Ягудин не впечатлился поцелуем, заметив, что теперь в этом шоу «все целуются».

Поцелуй при активном участии фанатов

Перед выступлением Медведевой и Милохина зрителям вручали красную мишуру и бенгальские огни, пока продюсер шоу Илья Авербух раздавал инструкции: «Я сделаю знак, и вы должны встать и начать размахивать мишурой. Как вы встречаете Новый год? Вот так и надо делать!»; «У вас есть чем зажигать бенгальские огни? Только друг друга не поджигайте!», «Дайте больше зажигалок!».

При этом сам номер начался спокойно — под медленную Happy New Year группы ABBA. Медведева и Милохин нежно скользили по катку, однако все изменилось после впечатляющей верхней поддержки: Авербух дал знак, зрители вскочили с мишурой и бенгальскими огнями в руках, а музыка неожиданно сменилась на ритмичную Happy New Year в современной обработке Elly Space, — и пара принялась зажигать в очень быстром танце.

Концовка номера выдалась еще более огненной: Медведева и Милохин неожиданно припали друг к другу и начали долго и со вкусом целоваться.

Это был первый настоящий поцелуй дуэта на проекте: раньше они демонстрировали подобное только за ширмой (в номере «Ромео и Джульетта») и когда Милохин скрывал свое лицо за маской («Человек-паук). Впрочем, когда решаться на подобное, если не в финальном номере?

После проката молодые люди долго стояли на льду обнявшись, а в зоне kiss-and-cry перед оглашением оценок снова поцеловались в губы. Это уже точно не было частью номера. Хореограф Албена Денкова, стоявшая рядом, лишь улыбнулась и продолжила аплодировать паре.

«Зрители, спасибо!» — крикнул тем временем Авербух, вызвав овации публики.

«Я похожа на сваху, но вы очень хорошо подходите друг другу»

Чувственная концовка новогоднего номера привела в восторг и большую часть судей.

«Мне не хочется разбирать, что они катали. Я этого даже не помню! — воскликнула олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

— Помню только, как они смотрели друг на друга, как в конце целовались… так на душе хорошо, господи! Я как сваха Бабариха! Но вы так хорошо подходите друг другу, ребят, между прочим (смеется). Это мы с Татьяной Анатольевной Тарасовой так считаем.

Вы нас погрузили в чистую, искреннюю, новогоднюю атмосферу».

Актер Даниил Спиваковский, который заменил в составе жюри Татьяну Тарасову, пропускавшую съемки по состоянию здоровья, тоже остался вполне доволен:

«Посмотрел на Даню и вспомнил свою колченогость в «Ледниковом периоде», когда я выступал здесь несколько лет назад. Спасибо вам за эмоции, за новогоднюю радость и влюбленность! За все!»

Актриса Дарья Мороз даже назвала Медведеву и Милохина героями нашего времени:

«Можно просто бесконечно петь оду красоте, грации и профессионализму Жени, и можно бесконечно говорить, какой Даня невероятный и как он раскрылся на этом проекте.

Вот в кино все время ищут героев. Где современный герой? Вы для меня — молодой современный герой. Надеюсь, мы с вами встретимся на съемочной площадке».

Олимпийский чемпион Роман Костомаров признался, что медленное начало номера не очень его вдохновило, однако зажигательная часть — и особенно поцелуй — все-таки заставили изменить мнение и повысить итоговую оценку.

«Вначале была какая-то вода, вода, вода — ничего не происходило. Думаю: «Неужели так будет весь номер? Что-то должно произойти, иначе я влеплю 5,9!». И тут они начали зажигать, плясать, добавили перца в этот номер, а последний поцелуй был потрясающим! Фантастический номер», — заявил Костомаров.

«Жесткая реакция была, потому что Женя и Даня — особенная пара»

Сдержаннее всех высказался Максим Траньков, хотя тоже отметил сильные стороны пары — в особенности необычный стиль их номеров.

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин еще напомнил Транькову, что в одном из предыдущих выпусков Медведева и Милохин уже пытались затронуть тему Нового года в образах Кая и Герды из «Снежной королевы», но безуспешно: тогда они не растрогали судей и получили довольно низкие баллы.

«Те оценки вызвали большой резонанс в соцсетях — было много прочитано и много отправлено в ответ», — согласился Траньков.

«Много «приятных» в кавычках слов?» — уточнил Ягудин.

«Не скажу, что эти слова были неприятны — они не вызывали никаких эмоций, — отрезал олимпийский чемпион. — Потом я пересмотрел тот прокат Медведевой и Милохина по ТВ — и все выглядело гораздо лучше. Все-таки телевидение — это фабрика грез.

И я нашел причину, почему тогда у судей была такая жесткая реакция на их номер: Даня и Женя — это особенная пара. Они обычно не катают номера, к которым нас приучил «Ледниковый период». Они показывают какой-то новый взгляд. А в «Снежной королеве» было слишком много обычного «Ледникового периода», что диссонирует с этой парой».

Последний новогодний прокат Медведевой и Милохина, по мнению Транькова, снова был исполнен в их фирменном стиле и не копировал манеру старого «Ледникового периода»:

«Сегодня они были сами собой — юными, красивыми, прекрасно катающимися, со светлыми лицами, с особой энергетикой праздника».

«Они еще сделали две верхних поддержки — это действительно сложно?» — уточнил Ягудин.

«Даня не первый партнер, который в «Ледниковом периоде» делает такое, — спокойно ответил Траньков. — Это сложно для любого, но надо отметить, что Даня очень уверенно катается. При этом я не могу встать и рукоплескать ему за это. Например, Кирилл Зайцев поднимает Оксану Домнину — это сложнее, потому что рост у него высокий, и он делает это в кораблике.

Могу ли я постоянно говорить, что Даня крутой? Да! Даня, ты очень крутой. И у тебя очень крутой свитер. С удовольствием взял бы погонять».

«Поцелуй? Ну полижите друг другу»

После всех выступлений Ягудин также пообщался с прессой и высказал свое мнение о поцелуе самой популярной пары «Ледникового периода». Ведущий отметил, что этот прием уже перестал удивлять, поскольку участники шоу применяют его слишком часто.

«Есть ли между Медведевой и Милохина искра? Это надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей.

Ну поцеловались и поцеловались… Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу, — в шутку предложил Ягудин.

— Да все целуются на этом шоу! Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает.

Даже шутили на эту тему, что, мол, все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: «Мы ощущали сэ-э-экс, он летал в воздухе» (смешно пародирует голос Тарасовой). И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься».

Ягудин даже предположил, что в будущем участники «Ледникового периода» смогут придумать что-то еще более пикантное: «Этот сезон отличался креативом, и я уверен, что и в дальнейшем они смогут как-то превзойти поцелуй на льду».

«После «Ледникового периода» будем нормально спать»

После проката Медведева и Милохин по традиции пообщались со второй ведущей проекта Алиной Загитовой, которая назвала их выступление «самым новогодним» из всех.<5>

Медведева: Да, мы старались сделать самый новогодний номер, и, судя по всему, у нас получилось. Было ли волнительно? Как только музыка заиграла, я максимально расслабилась и начала кататься в свое удовольствие.

Милохин: Мы просто летали, плавали…

Загитова: «Ледниковый период» уже подходит к концу. Что будете делать после него — без всех этих тренировок?

Милохин: Спать нормально, есть нормально. Жить!

Загитова (со смехом): Ты же начал нормально есть только сейчас, потому что Женя заставила.

Милохин: Да, спасибо Жене, что научила меня есть (смеется). Теперь я буду кататься, когда хочу. Честно, когда мы ставили финальный номер, я ныл: «Отпустите, пожалуйста, я устал!»

Медведева: И не ты один.

Милохин: Да, мы оба ныли. Но, когда номер уже был поставлен, мне стало немного грустновато. Но вообще я думаю, что грустить нет смысла.

Напоследок Загитова попросила пару поздравить зрителей с наступающим Новым годом.

Медведева: Желаю, чтобы весь год был удачным и вы были счастливыми.

Милохин: Важно не забывать мечтать, чуваки, и не только в Новый год, а всегда.

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Все пары продемонстрировали свой последний соревновательный номер на «Ледниковом периоде». Далее состоятся съемки гала-концерта с лучшими номерами дуэтов, на котором будут объявлены итоги проекта.

Победители определятся путем сложения баллов за выступления и результатов зрительского голосования.