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Спорт

Мести за Олимпиаду не вышло: Россия уступила Франции

Россия проиграла Франции в матче чемпионата мира по гандболу среди женщин

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В рамках женского чемпионата мира по гандболу сборная России со счетом 28:33 проиграла команде Франции. Однако на выход в следующую стадию эта игра не влияла, обе команды уже гарантировали себе четвертьфинал мирового первенства. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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00:05

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

00:00

Были у сборной России очень неплохие отрезки в этом поединке, и начали матч россиянки отлично, и на индивидуальном мастерстве справлялись, однако сборная Франции была просто неудержима. Трудно было совладать с ее атакой и перебить защиту.

'60

Звучит финальная сирена! Увы, не смогла сборная России взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр.

'60

Забивает Карина Сабирова! 28:33, и это финальный счет.

'60

Мажет Франция на последних секундах, а вот удар сборной России блокирует голкипер. Семиметровый назначен.

'59

Потрясающе играет сейчас сборная Франции, на кураже. 26:33.

'58

Ух, какой хлест выходит у Сабировой! Отличный гол, 26:31.

'57

Пенальти ставят в ворота Франции, и Сабирова уверенно реализует штрафной. 25:31.

'56

Таженова разгоняла атаку, но быстро довести дело до удара не удалось.

'55

Эдвиж забивает. Не успевает подстраховка от Таженовой. А следом Щербак снова бьет и попадает. 24:31.

'54

Фоппа получает две минуты штрафа, чем моментом пользуется Ольга Щербак. 23:30.

'53

Очень уж легко проходят атаки у сборной Франции. Валентини легко мяч обрабатывает и забивает. 22:30.

'52

Очень спокойно и на классе действуют француженки.

'51

Тайм-аут берет сборная Франции.

'51

Отличные действия от Сабировой в защите приводят к выходу Никитиной один на один. 22:28!

'50

Прекрасно решает эпизод Манагарова! 21:28.

'49

Фоппа с поразительным хладнокровием забивает снова. 20:28.

'48

Фролова, гол! Отлично игроки с задней линии в индивидуальном мастерстве играют. 20:27.

'47

Да! В падении забивает Никитина. 19:27.

'46

Перехват прошел у французской сборной, и Ноканди снова забивает. 17:28.

'45

Ноканди после тайм-аута очень уверенно забивает, а следом ворота поражает и Валентини. Очень сильная атака. 18:26.

'44

Тайм-аут берет французская команда.

'44

Два подряд гола оформляет сборная России! Сабирова и Манагарова отличились. 18:24.

'43

Отличный пас проходит на Валентини, и той оставалось только забить.

'42

Неутомимая французская атака. Слишком легко и уверенно они обыгрывают российскую атаку. 16:23.

'41

Неспешная французская атака, спокойно, как они любят, но вот российская защита встает стеной, не давая Фоппа нанести удар.

'40

Обмениваются неточными атаками сборные. Счет 16:22.

'39

Тайм-аут взяла сборная России.

'39

Очень цепко держатся француженки. Каплина спасает ворота! 16:22.

'38

На добивании Манагарова играет отлично! Прекрасно справляется, и счет становится 16:21.

'37

Очень мягкий переброс от Манагаровой левой рукой привел к голу. 15:20.

'36

А следом правила нарушает Илларионова. Две минуты штрафа и семь метров, который реализует Пино. 14:20.

'35

Великолепно разыграли большинство! Отличный гол оформляет Михайличенко. 14:19.

'35

Как сегодня хороши наши голкиперы! Каплина тащит прекрасный удар, а тем временем Лассурс отправляется на две минуты штрафа.

'34

Неудачная передача Скоробогатченко привела к атаке Франции и голу Лассурс. 13:19. Увеличивается отрыв.

'33

Пино реализует пенальти в российские ворота очень уверенно. 13:18.

'32

Полина Каплина! Спасает она свои ворота, а следом Горшкова отправляет мяч в пустые ворота. 13:17.

'31

Пока все еще удаление действует у сборной Франции.

'31

Стартовал второй тайм! Поехали, ждем яркой игры от России!

'30

Звучит сирена на перерыв! Пока Россия уступает, 12:17.

'30

На удаление наиграла сборная Франции. Следом еще и мяч задевает ворота, но остается на линии, не засчитан.

'30

Уже пять мячей разница в матче. Снова Фоппа, ничего не может сделать сборная России. 12:17.

'29

Фоппа забирает снова. Отличный у нее удар. 12:16.

'28

Не получается удар у сборной России, мяч летит в перекладину от Михайличенко. 12:15.

'27

Берет тайм-аут сборная Франции.

'26

Пино реализует семиметровый удар. А вратарь у России сменился — теперь Каплина. А следом Манагарова забивает свой первый мяч в этой встрече.

'25

Полина Горшкова! Чуть сокращает Россия отрыв в счете 11:13.

'24

Отбирают россиянки мяч у француженок, пытаются что-то придумать в атаке.

'23

Да! Михайличенко забивает! Потрясающий удар, точно в девятку.

'22

Фоппа перебивает российского голкипера. 9:13. Будто бы задохнулись российские гандболистки.

'21

Прерывают россиянки опасную атаку француженок, но вот у самих в атаке пока особо ничего не получается.

'19

Пока у Франции получается в атаке все, что они задумывают. 9:12.

'18

Очень быстро раскручивают француженки атаку, не получается у России блок. 9:11.

'17

Пенальти ставят в ворота Франции, и Ильина реализует совершенно спокойно. 8:10.

'16

Обмениваются голами команды. Скоробогатченко и Пино забивают. 7:10.

'16

Разыгралась сборная Франции. Уже отрыв в три мяча, тайм-аут России не помог. 6:9.

'15

Франция выходит вперед. Лассурс забивает снова.

'14

Очень хорошая защита француженок, останавливают они Скоробогатченко.

'14

Тайм-аут берет сборная России. Да, чуть разладилась атака у команды.

'13

Лагина делает потрясающий сэйв!

'12

Пино отлично пробивает российскую защиту и голкипера. Растворилось российское преимущество — 6:6.

'11

Тройную замену проводит сборная Франции.

'10

Лассурс перекидывает российского голкипера. 6:5.

'9

Юлия Маркова с левого угла завершает атаку сборной России. Следом в атаке француженок забивает Тублан.

'8

Не успевала в защите Скоробогатченко, пришлось помогать себе руками, за что отправилась на две минуты штрафа. А Франция забивает.

'7

Очень внимательно защищаются сборная России, а Лагина делает два сэйва подряд. А следом в атаке Илларионова забивает.

'6

Пино получает желтую карточку, а Фомина бьет в угол ворот и забивает!

'5

Пенальти назначают в российские вороты, но Пино промахивается! Точнее, мяч в штангу летит.

'4

Скоробогатченко! Прекрасно она справляется после помощи Сабировой, которая поджимает защитниц.

'4

Тублан сравнивает счет после красивого удара. Ничего не смогла с ним поделать Лагина.

'3

Да, пересек! Михайличенко забивает.

'3

Что-то изучают судьи после удара сборной России. Мяч ударился в штангу, но пока непонятно, пересек линию или нет.

'2

Но тут же сравнивает Фомина! А следом отличную защиту демонстрирует сборная России. Справляется Лагина при игре один на один.

'1

Открывает Франция счет после ошибки Сабировой.

'1

Стартовал первый тайм! Поехали, ждем яркой игры от российских гандболисток.

22:25

Россия на этом чемпионате мира одержала уже четыре победы — над Камеруном, Польшой, Сербией и Черногорией, и еще один раз сыграла вничью — со Словенией. Это гарантировало команде выход в четвертьфинал турнира.

22:20

Матч начнется в 22.30 по московскому времени.

22:15

В очередном матче первого тура чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная России встречается с принципиальным соперником — командой Франции.

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