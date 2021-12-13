Россия проиграла Франции в матче чемпионата мира по гандболу среди женщин

Были у сборной России очень неплохие отрезки в этом поединке, и начали матч россиянки отлично, и на индивидуальном мастерстве справлялись, однако сборная Франции была просто неудержима. Трудно было совладать с ее атакой и перебить защиту.
Звучит финальная сирена! Увы, не смогла сборная России взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр.
Мажет Франция на последних секундах, а вот удар сборной России блокирует голкипер. Семиметровый назначен.
Эдвиж забивает. Не успевает подстраховка от Таженовой. А следом Щербак снова бьет и попадает. 24:31.
Очень уж легко проходят атаки у сборной Франции. Валентини легко мяч обрабатывает и забивает. 22:30.
Ноканди после тайм-аута очень уверенно забивает, а следом ворота поражает и Валентини. Очень сильная атака. 18:26.
Неспешная французская атака, спокойно, как они любят, но вот российская защита встает стеной, не давая Фоппа нанести удар.
А следом правила нарушает Илларионова. Две минуты штрафа и семь метров, который реализует Пино. 14:20.
Как сегодня хороши наши голкиперы! Каплина тащит прекрасный удар, а тем временем Лассурс отправляется на две минуты штрафа.
Неудачная передача Скоробогатченко привела к атаке Франции и голу Лассурс. 13:19. Увеличивается отрыв.
Полина Каплина! Спасает она свои ворота, а следом Горшкова отправляет мяч в пустые ворота. 13:17.
На удаление наиграла сборная Франции. Следом еще и мяч задевает ворота, но остается на линии, не засчитан.
Пино реализует семиметровый удар. А вратарь у России сменился — теперь Каплина. А следом Манагарова забивает свой первый мяч в этой встрече.
Прерывают россиянки опасную атаку француженок, но вот у самих в атаке пока особо ничего не получается.
Пино отлично пробивает российскую защиту и голкипера. Растворилось российское преимущество — 6:6.
Юлия Маркова с левого угла завершает атаку сборной России. Следом в атаке француженок забивает Тублан.
Не успевала в защите Скоробогатченко, пришлось помогать себе руками, за что отправилась на две минуты штрафа. А Франция забивает.
Очень внимательно защищаются сборная России, а Лагина делает два сэйва подряд. А следом в атаке Илларионова забивает.
Что-то изучают судьи после удара сборной России. Мяч ударился в штангу, но пока непонятно, пересек линию или нет.
Но тут же сравнивает Фомина! А следом отличную защиту демонстрирует сборная России. Справляется Лагина при игре один на один.
Россия на этом чемпионате мира одержала уже четыре победы — над Камеруном, Польшой, Сербией и Черногорией, и еще один раз сыграла вничью — со Словенией. Это гарантировало команде выход в четвертьфинал турнира.