Сноубордистка Алена Заварзина объявила о разводе с Виком Уайлдом

Вик Уайлд и Алена Заварзина после окончания финала параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду на Олимпийских играх в Сочи

Знаменитая российская сноубордистка Алена Заварзина, призерка Олимпийских игр в Сочи, объявила о разводе со своим супругом, первым российским олимпийским чемпионом в сноубординге Виком Уайлдом.

Одна из самых красивых пар российского спорта распалась. Знаменитая сноубордистка Алена Заварзина 6 декабря сообщила в своем Instagram о разводе с Виком Уайлдом, также суперзвездой сноубординга.

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«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», – написала 32-летняя спортсменка в Instagram, опубликовав свою собственную фотографию.

Собственно, последнее совместное фото с теперь уже бывшим супругом в Instagram Заварзиной было опубликовано почти два года назад. С тех пор Уайлда нет ни на одной карточке в ее ленте.

В той же соцсети у Уайлда последняя фотография, на которой они присутствуют вместе с супругой, датирована 2 июня 2019 года. Правда, российский американец вообще редко выкладывает новые фото и сосредоточен на эстетической составляющей при ведении аккаунта.

Заварзина и Уайлд были давно известны в мире сноубординга. Российская спортсменка завоевывала медали чемпионата мира еще на юниорском уровне, а ее на тот момент будущий супруг был членом сборной США.

Их отношения начались во время сезона-2010/11, а когда дело дошло до предложения, американец решил перебраться в Россию, попутно сменив российское гражданство.

Это решение было в том числе и спортивным, поскольку Уайлда не взяли в сборную США на Олимпийские игры в Ванкувер в 2010 году.

В итоге Уайлд получил паспорт гражданина Российской Федерации в мае 2012 года, пропустив из-за процесса оформления бумаг и перехода в другую национальную сборную весь сезон-2011/12.

Впрочем, об этом решении не пожалел ни сам спортсмен, ни российская сторона. Именно как супруг Заварзиной и ее коллега по сборной Уайлд добился самых больших успехов в карьере.

Именно под российским флагом он одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, выиграв в олимпийский сезон параллельный слалом в австрийском Бад Гаштайне.

На домашнюю Олимпиаду в Сочи и Заварзина, и Уайлд прибыли за медалями, и именно их блестящее выступление и раскрутило романтическую историю отношений пары, прославив тандем в рамках всей страны.

19 февраля 2014 года Заварзина завоевала бронзовую олимпийскую медаль в параллельном гигантском слаломе, став первым представителем страны с наградой в этом виде спорта.

Ну а всего несколько минут спустя Уайлд в той же дисциплине у мужчин одержал победу. Но на этом российский американец не остановился и выиграл золотую награду еще и в параллельном слаломе.

Таким образом, Уайлд стал первым и до сих пор единственным спортсменом в истории своего вида спорта, кому удалось на одних Олимпийских играх выиграть золотые награды в двух разных дисциплинах!

Оба звездных супруга, чьи отношения считались одной из самых красивых и романтичных олимпийских историй, но никогда не были особенно публичными, выступили и в Пхенчхане-2018.

Туда Заварзина и Уайлд получили допуск как нейтральные атлеты из России, хотя многие участвовавшие в составе сборной России в Играх в Сочи спортсмены столкнулись с проблемами при лицензировании от Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Впрочем, к медалям Заварзиной и Уайлда, в отличие от большинства остальных наград домашней Олимпиады, у надзорных органов никогда не было вопросов.

Алена была в Южной Корее крайне близка к тому, чтобы стать двукратным олимпийским призером, хотя вместо двух видов для нее в программе остался только один — обычный параллельный слалом был исключен из программы.

В параллельном гигантском слаломе россиянка заняла второе место в квалификации и уверенно шла по турнирной сетке, обыгрывая в дуэлях одну соперницу за другой, но упала во время полуфинала против немки Селины Йорг, а затем потеряла равновесие, хоть и смогла в итоге финишировать, в бронзовой схватке с другой немкой — Рамоной Хофмайстер.

Уайлд же квалифицировался девятым и в первом же противостоянии уступил итальянцу Роланду Фишналлеру, хотя выиграл у него первый заезд.

Сейчас Заварзина и Уайлд уже завершили свои профессиональные карьеры. При этом оба продолжают развивать сноубординг, работая на благо своего вида спорта, а Алена даже является аналитиком сборной России и должна отправиться в этом качестве на Игры в Пекин.