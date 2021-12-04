Непомнящий уступил Карлсену в шестой партии матча за корону

В шестой партии матча за мировую шахматную корону норвежец Магнус Карлсен белыми вырвал первую победу у российского претендента Яна Непомнящего. Эта встреча стала самой продолжительной в истории в матчах такого уровня. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Первый цейтнот! Симметрично нависшие над доской соперники: Магнус, несмотря на белый цвет фигур, в черной рубашке, а Ян, наоборот, в белой. Три минуты на девять ходов у чемпиона, десять – у претендента, но секунды тают, тают и показания часов, наконец, выравниваются. Обоюдные просмотры на висячих флажках, замерший в напряжении зрительный зал – позабытая прекрасная атмосфера шахматного спектакля.

В Дубае праздник сменяет праздник. В четверг страна отмечала свой 50-й день рождения, в субботу на «Экспо» пройдет День России.

И уже сегодня открылся Русский форум, который проходит по соседству с шахматным матчем. На форум приехали руководители нескольких регионов страны, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Учитывая, что Олимпиада-2022 пройдет как раз в Москве и Ханты-Мансийске, организаторы пригласили их посетить матч и сделать символический первый ход в шестой партии. Собянин поинтересовался у Карлсена, как тот собирается пойти, однако чемпион предложил чиновнику выбрать ход самостоятельно. Мэр улыбнулся и передвинул пешку с е2 на е4. Когда «минутка фотографов» закончилась, Магнус вернул пешку на место и сыграл d2-d4. Русской партии на этот раз была дана отставка.

Пока гроссмейстеры на сцене разыгрывали более или менее оригинальную, но не слишком опасную для черных схему в духе каталонского начала, почетные гости пообщались в холле с журналистами. По словам Сергея Собянина, ему понравилась атмосфера поединка в Дубае, но при этом задумался он о другом:

«Гораздо больше меня волнует, как все пройдет в Москве, когда в следующем году столица России примет Всемирную шахматную Олимпиаду. Шахматами увлекается полмиллиона москвичей всех возрастов, у нас играют везде: во дворцах культуры, в шахматных клубах, скверах – это один из самых популярных видов спорта в Москве. Я очень рад, что нам выпала честь принимать Олимпиаду. Думаю, она будет организована, как всегда в столице, на самом высоком мировом уровне».

Поделилась своими впечатлениями и Наталья Комарова:

«Любая страна, которая принимает шахматные соревнования, стремится, чтобы участники чувствовали себя комфортно и ни на что не отвлекались. Для нас важны находки организаторов, мы прежде всего обращаем на них внимание. По моим ощущения, эмоционально болельщики, организаторы и участники здесь на одной волне. Мы всегда ждем большие шахматы в Ханты-Мансийске, и в следующем году Всемирная шахматная Олимпиада, перенесенная с 2020 года, будет проходить и у нас в Ханты-Мансийске. Мы всегда с шахматами, так что добро пожаловать в Югру!»

– Наталья Владимировна, в Ханты-Мансийске прошли уже все крупнейшие шахматные соревнования: Олимпиада, нокаут-чемпионаты мира, Кубки мира, турнир претендентов, – начал задавать вопрос корреспондент «Газеты.Ru», но губернатор предвосхитила концовку.

– Не поверите: я думала об этом!

– И что скажете?

– Почему бы нет!

– Есть планы пригласить к себе матч за корону?

– Планов пока нет, но сейчас я посмотрела, как организован поединок в Дубае, и вспомнила, как и вы, все шахматные турниры, которые прошли у нас…

– Атмосфера матча вам понравилась?

– Конечно! Это праздник, за которым следят во всем мире.

Что ж, в столице Югры не было еще только шахматного матча на первенство мира, а в следующем году (либо в первой половине 2023 года) должны пройти сразу два, среди мужчин и среди женщин. Так что — кто знает...

В выходной накануне шестой партии фигуристка Евгения Медведева (летом она приезжала на Кубок мира в Сочи и познакомилась с шахматистами)организовала флешмоб в поддержку Яна Непомнящего, придумав хэштег #NepoGambit.

Но пока что в гамбитном стиле играет Магнус Карлсен, который чуть ли не в каждой партии предлагает сопернику жертву пешки за инициативу. Так было и сегодня, и вновь Ян без особых сомнений отклонил это не слишком заманчивое предложение.

Поначалу партия развивалась довольно спокойно и академично; ходу к 25-му позиция полностью уравнялась. И тут Ян решил, что пора обострить игру, обменял две ладьи за ферзя и зафиксировал белым слабую пешку на а3.

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В предельно конкретной и острой позиции соперники стали подолгу задумываться; первым в опасную цейтнотную зону попал чемпион мира, а затем туда же подтянулся и претендент. Непомнящий действовал весьма предприимчиво, прекрасно отдавая себе отчет в том, что опровержение его рискованной игры требует времени, которого у соперника нет. Но потом сам же перемудрил, не забрав пешку b4, после чего черные добивались большого перевеса. Одна ошибка потянула за собой другую, и уже Карлсен на 40-м ходу упустил реальный шанс на победу.

What a game! After 136 moves and almost 8 hours, @MagnusCarlsen wins and takes a 3.5:2.5 lead over Ian Nepomniachtchi after Game 6 of the World Chess Championship in Dubai: https://t.co/nN5shyVrPr #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/YyAe4sHTpI — chess24.com (@chess24com) December 3, 2021

После первого контроля на доске установилось динамическое равновесие: сильная проходная а3 сковывала силы белых. Черные могли просто стоять на месте, однако Ян попытался форсировать ничью и предложил сопернику обменять пешку a3 на пешку h4.К сожалению, форсированной ничьей не получилось; наоборот, избавившись от своей головной боли – проходной а3, белые получили небольшой, но устойчивый перевес. А ведь давно известно: чемпион мира умеет, как мало кто другой, выжимать воду из камня.

Борьба продолжалась почти восемь часов. До поры до времени Ян очень удачно маневрировал ферзем, поддерживая динамической равновесие. После размена последней пешки черных на доске, согласно базе семифигурных окончаний, стояла теоретическая ничья. Однако на практике защитить такую позицию вряд ли возможно, ведь белые могут до бесконечности перестраивать свои силы, ничем при этом не рискуя, а для черных любая ошибка может стать роковой.

Постепенно белые пешки, поддержанные всеми фигурами, пришли в движение, а вечного шаха у черных не оказалось. На 136-м ходу Ян Непомнящий признал свое поражение.

What a game! After 136 moves and almost 8 hours, @MagnusCarlsen wins and takes a 3.5:2.5 lead over Ian Nepomniachtchi after Game 6 of the World Chess Championship in Dubai: https://t.co/nN5shyVrPr #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/YyAe4sHTpI — chess24.com (@chess24com) December 3, 2021

И вот его краткое резюме:

«По дебюту я получил получше. Потом мог сыграть поскучнее, но решил пойти на борьбу, разменяв две ладьи за ферзя. На первом контроле были обоюдные неточности, но в целом позиция не выходила за рамки равенства. Однако потом я допустил эндшпиль «ладья и конь против ферзя» с пешками на одном фланге. Когда игра идет без особого добавления времени, то есть, по сути, это блиц, там тяжело защищаться. Думаю, все равно должна быть ничья при правильной игре, но белыми играть гораздо проще, а черным надо все время находить точные ходы».

Магнус Карлсен же не скрывал своего удовлетворения.

«Я испытал во многом те же эмоции, что и после партии, которую выиграл у Карякина (10-партия матча на первенство мира, Нью-Йорк 2016 – прим. ред.). Там тоже был марафон!» — отметил он.

Действительно, сегодня был установлен новый рекорд по продолжительности партий в матчах на первенство мира. До этого самой длинной была 5-я партия матча Карпов – Корчной, Багио 1978; она завершилась вничью на 124-м ходу.

А в Дубае счет стал 3,5:2,5 в пользу Магнуса Карлсена. Седьмая партия состоится в субботу 4 декабря, белые фигуры будут у Яна Непомнящего.