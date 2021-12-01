Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Даниил Медведев (Россия) — Микаэль Имер (Швеция). ОНЛАЙН

Промахнулся сейчас мимо корта Имер, что делает счет в матче 5:2 в пользу Медведева. В одном гейме от попадания в полуфинал Россия.
Выигрывает гейм на своей подаче Даниил и упрочивает свое лидерство во втором сете. 4:2, а матч идет ровно час.
В аут отправляет мяч Медведев, и второй гейм подряд берет Имер. Счет в матче становится 3:2 во втором сете.
Делает второй брейк в матче Даниил! Отлично провел он чужую подачу, и хорошо атаковал Имер, но свечкой завершает гейм Даня. 3:0.
Не хватает времени Имеру, и на странной своей подаче (две двойные подряд) Даниил Медведев выигрывает первый сет — 6:4.
Делает брейк Даниил! Имер отправляет мяч куда-то в потолок, и счет в матче становится 5:4 в первом сете.
Вроде удалось подобраться Медведеву, но в итоге ошибается и бьет в сетку. В итоге в сете 3:2 в пользу россиянина.
Практически спокойно берет свою подачу Даниил. Прекрасно забивает он последний мяч, и счет в сете становится 3:1.
Выдерживает Имер темп на задней линии, и Медведев бьет в аут. 1:0 в пользу шведского теннисиста в первом сете.
Затягивается у нас немного пауза между матчами, но совсем скоро уже должны быть улажены все технические детали.
В том случае, если Медведев — внезапно — проиграл этот матч, то все будет решаться в парном противостоянии. От России пока что заявлены Рублев и Аслан Карацев.
В первом матче, долгом, трехсетовом, Андрей Рублев одолел брата Микаэля — Элиаса Имера, сыграв в решающей партии на тай-брейке. В противостоянии со Швецией Россия впереди.