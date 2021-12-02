Андрей Рублев за три сета переиграл Элиаса Имера и вывел сборную России вперед

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, но не теннисного вечера. Ждем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции матча Даниила Медведева.
Итак, есть первое очко сборной России в противостоянии со Швецией. впереди поединок Даниила Медведева уже с Микаэлем Имером, братом того шведского теннисиста, что сейчас загонял Рублева.
Невероятно сложный матч сейчас выигрывает Андрей Рублев и выводит сборную России вперед в противостоянии с командой Испании. А ведь после первого сета казалось, что матч станет для россиянина легкой прогулкой, но в итоге все дошло до тай-брейка в третьем сете, и вот тут уже Рублев вцепился в соперника и не отпустил. Выдохнем.
Очень долгий розыгрыш, и все же Имер забирает с трудом себе свою подачу. Счет 5:4 в пользу шведского теннисиста.
0:15. Очень беззубо сыграл Рублев слева, позволяя своему сопернику воспользоваться своей ошибкой.
Концовка неудачная для Рублева, вторую подачу слева не принимает Андрей и бьет в аут. 4:3 в решающем сете.
Выигрывает Имер этот гейм после ошибок Рублева. 3:2 в третьем сете в пользу шведского теннисиста.
Под ноль берет подачу Андрей. До этого пять геймов он проиграл, пора брать дело в свои руки обратно. 1:1.
Не сумел дожать Андрей соперника, в итоге мяч в последнем ударе летит в сетку. Имер повел в счете в третьем сете 1:0.
И берет вторую партию Элиас Имер. Что произошло?... Казалось, что сет уже был в руках Андрея Рублева, но нас ждет третий, решающий сет.
Эйсом завершает гейм Имер. Счет в матче 5:4, и следующим геймом со своей подачей Рублев будет подавать на матч.
Отличный гейм проводит Андрей и делает брейк, очень важный. 4:3 во втором сете в пользу россиянина.
Авантюрно вышел Рублев к сетке, за что и был наказан. 3:2 в сете в пользу шведского теннисиста.
Очень уверенно провел первую партию Андрей Рублев и уверенно ее выигрывает со счетом 6:2. Отличное начало.
Забирает Андрей гейм на чужой подаче, ошибается Имер на своей подаче. Достаточно много причем ошибок сейчас у шведа. Счет 5:2. На своей подаче будет подавать на победу в сете Рублев.
И делает брейк Андрей Рублев! Ошибается Имер на своей подаче, что делает счет в первом сете 3:2 в пользу россиянина.
Допускает Андрей невынужденную ошибку, и 2:1 повел шведский теннисист после того, как берет гейм под ноль.
Рисковал на второй подаче Имер, и риск оказывается оправдан. Забирает первый гейм на своей подаче шведский теннисист. 1:0 в первом сете.
Разминаются теннисисты. Пока скажем, что победитель этого противостояния встретится со сборной Германии.
Отзвучали гимны, убраны флаги с корта, совсем немного осталось до начала первого четвертьфинального поединка сборной России.
Сборная Швеции уже на корте, и следом появляется российская команда. Все теннисисты будут рядом с Рублевым, которому скоро выходить и играть.
Напомним, что судьба выхода в плей-офф в противостоянии с Испании решалась именно в парном матче, где играли Рублев и Карацев. Они одержали победу, и Россия вышла с первого места.
А если Рублев и Медведев в одиночках не смогут выполнить задачу по выходу в полуфинал (для этого им обоим нужно победить), то исходит противостояния решит парный матч. У России в заявке вместе с Рублем Аслан Карацев, а от Швеции могут сыграть Роберт Линдстедт и Андре Горанссон.
Следующим на корте появится Даниил Медведев. Свой одиночный матч россиянин сыграет Микаэля Имера.