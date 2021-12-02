Андрей Рублев за три сета переиграл Элиаса Имера и вывел сборную России вперед

17:45

А если Рублев и Медведев в одиночках не смогут выполнить задачу по выходу в полуфинал (для этого им обоим нужно победить), то исходит противостояния решит парный матч. У России в заявке вместе с Рублем Аслан Карацев, а от Швеции могут сыграть Роберт Линдстедт и Андре Горанссон.