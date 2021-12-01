«МЮ» на пороге перемен, «ПСЖ» крушит чемпионат Франции, «Реал» укрепляет лидерство

От Рангника ждут спасения «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» три года доверял Уле-Гуннару Сульшеру, но так и не дождался трофеев. Норвежец ушел, а Майкл Кэррик успел провести всего два матча. Результаты замечательные. Победа над «Вильярреалом» со счетом 2:0 гарантировала первое место в группе Лиги чемпионов, а ничья на «Стэмфорд Бридж» с «Челси» (1:1) позволила не выпасть из топ-10 АПЛ.

Вот только амбиции у манкунианцев другие, а кризис зашел слишком далеко. Потому от прихода Ральфа Рангника много ждут. Немец с февраля трудился в «Локомотиве» - сперва консультантом, затем директором по спорту и развитию. Контракт с «дьяволами» рассчитан до конца сезона, затем специалист еще два года будет консультировать клуб по спортивным вопросам.

Времени на адаптацию у Рангника в обрез. Сходу предстоит принимать «Арсенал». В последнее время очные встречи не баловали зрителей результативностью. В пяти предыдущих случаях забивалось не более двух голов, а в январе 2021 года дело вообще закончилось нулевой ничьей. Букмекер Winline предлагает заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.00. Если команды совместными усилиями забьют не более двух голов, ставка с 2000 рублей принесет вам 4000 рублей.

Рафаэль Бенитес попробует остановить «Ливерпуль»

Карьера Рафаэля Бенитеса постепенно затухает. Победа в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» осталась далеко позади. За последние пять лет испанец успел поработать с «Ньюкаслом», заехать в Китай, а в 2021 году возглавил «Эвертон». Очередное возвращение в Англию счастья пока не приносит.

«Ириски» не знают побед на протяжении семи туров чемпионата Англии. Подобной серии у клуба не было с апреля 2016 года. Не справились даже с «Уотфордом», «Брентфордом» и сдавшим «Вулверхэмптоном». Разговоры об отставке Бенитеса постепенно набирают обороты. Оно и понятно: 14-е место в турнирной таблице АПЛ при ужасном качестве футбола.

Теперь появляется возможность закрыть серию неудач одним матчем - ведь речь о дерби! Вот только сделать это будет невероятно сложно. «Ливерпуль» катком прошелся по групповому этапу Лиги чемпионов, сражается за титул с «Челси» и «Манчестер Сити», а в двух турах после ноябрьской паузы не знает пощады - 4:0 с «Арсеналом», 4:0 с «Саутгемптоном». Тем временем «Эвертон» в трех предыдущих матчах АПЛ даже забить не смог. Победа подопечных Юргена Клоппа всухую идет с коэффициентом 2.35.

Месси и Рамос дождались достойного соперника в чемпионате Франции

Парижане не смогли занять первое место в группе Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Положение Маурисио Почеттино нельзя назвать устойчивым, слухи о приходе Зинедина Зидана звучат все громче. Зато в чемпионате Франции конкурентов нет. 13 побед в 15 турах, ближайший преследователь отстает на 12 очков. Титул можно вручать уже сейчас.

Лионель Месси набирает форму. Забил несколько голов в Лиге чемпионов, на днях отдал три результативные передачи в игре с «Сент-Этьеном». А в понедельник получил очередной «Золотой мяч». Даже Серхио Рамос решил проблемы со здоровьем и наконец-то дебютировал в новом клубе! В среду в Париж приедет «Ницца». Должно быть очень интересно.

Дело даже не в том, что «орлята» занимают третье место в Лиге 1. «ПСЖ» этим не удивить. «Ниццу» возглавляет Кристоф Галтье - тот самый, под руководством которого «Лилль» в минувшем сезоне сенсационно стал чемпионом Франции. А «Пари Сен-Жермен» смог забить его команде лишь в одном матче из четырех! Winline предлагает поставить на то, что гости не проиграют, с коэффициентом 2.84. Если кто-то во Франции и может тормознуть гегемона, то это Галтье.

Карло Анчелотти снова всех перехитрит

«Реал» под руководством Карло Анчелотти удивительно эффективен. «Барселона» приходит в себя после ухода Кумана, «Атлетико» регулярно допускает осечки. А «королевский клуб» штампует победу за победой. Чистое первое место в чемпионате Испании с четырьмя очками отрыва от ближайшего преследователя - это мощно. Плюс досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В девяти последних матчах мадридцы одержали восемь побед при одной ничьей. Отдельно отметим удивительную любовь к счету 2:1. Пять из предыдущих восьми встреч во всех турнирах закончились именно так. В воскресенье, например, пострадала мощная «Севилья». Букмекер Winline предлагает поставить на точный счет 2:1 в пользу «Реала» с коэффициентом 7.20.

«Атлетик» вроде бы неплох. Проигрывает редко - всего два раза за 15 матчей в чемпионате Испании. Однако старая болезнь мешает вылезти из середины таблицы - слишком много ничьих. И печальная статистика очных встреч в чемпионате Испании: всего одно очко в пяти последних случаях. Заключить пари на победу мадридцев можно за 1.46.

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