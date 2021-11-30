Леванди считает, что с Россией бессмысленно соревноваться в фигурном катании

Трехкратная чемпионка СССР Анна Леванди, в настоящее время работающая в Эстонии, заявила, что из-за высокого уровня российских спортсменов в мире теряется популярность фигурного катания. Титулованная фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что данная тенденция распространяется и на Россию, где за последние пять лет интерес к фигурному катанию упал в пять раз.

Россия «убивает» фигурное катание

Фигурное катание в стране было одним из самых популярных видов спорта еще с советских времен, а очередной подъем интереса к нему случился после зимних Олимпийских игр в Сочи, где сборная России завоевала в этом виде три золотые, одну серебряную и одну бронзовые награды. Особую популярность тогда приобрела 15-летняя Юлия Липницкая, ставшая символом новой эпохи фигурного катания России.

С тех пор отечественные фигуристы закрепились на ведущих позициях в мире, и особенно это касается спортсменок, выступающих в одиночной программе. Подобное положение дел, по мнению эстонского тренера Анны Леванди, негативно сказывается на популяризации фигурного катания в мире.

«Моего сына, я уверена, в России не приняли бы ни в одну школу фигурного катания. Но могу точно сказать, что такого «материала», как у вас в стране, нет нигде в мире. Поэтому я и сказала, что со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно.

Да, в какой-то степени это убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить», — приводит слова Леванди RT.

Действительно, результаты российских спортсменов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме могут создать впечатление превосходства во всех видах, кроме, разве что, соревнований среди мужчин-одиночников, где давно ведут борьбу между собой Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

При этом, несмотря на победу представителей России в остальных видах, назвать тотальным доминирование отечественной школы фигурного катания нельзя, за исключением лишь состязаний в женской одиночной программе, где впервые за 30 лет весь пьедестал почета заняли спортсменки из одной страны.

«В лучшем случае приходит около 20 детей

Мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт заявила, что и в России востребованность секций фигурного катания в последнее время снижается.

«Я думаю, что спад интереса к фигурному катанию связан не только с тем, что спортсмены из России как-то подавляют других. Прямо сейчас наблюдается падение интереса по всему миру, у нас тоже значительно меньше детей приходит заниматься фигурным катанием.

Если говорить на сегодняшний день, то детей приходит в спортивные школы в пять раз меньше, чем, например, пять лет назад. И это не из-за того, что Россия кого-то подавляет. На желание заниматься повлиял и ковид. Естественно, в негативную сторону.

Мы проводили отбор, к нам раньше приходило более ста детей, и мы не всех из них брали заниматься. Сейчас, в лучшем случае, приходит около двадцати, и мы зачисляем всех. Поэтому рассказывать о том, что там где-то из-за чего-то не отдают детей заниматься, неправильно. Она знает, сколько здесь детей приходит?» — отметила Гербольдт в комментарии «Газете.Ru».

Олимпийские перспективы

В любом случае, возможные проблемы, связанные со снижением энтузиазма родителей приводить детей в секции фигурного катания, не скажутся на Играх в Пекине, которые стартуют уже через два месяца. Конкуренция за победу на главном старте четырехлетия будет высочайшей.

Самая серьезная конкуренция за три путевки на Олимпиаду — в женском одиночном катании. Претендовать на место в национальной команде могут Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Камила Валиева, Алена Косторная и Дарья Усачева, которая продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии.

Однако сложность отбора компенсируется тем, что любая из этих фигуристок, в случае успешной квалификации на Игры, сможет рассчитывать на попадание на пьедестал почета по итогам соревнований.

Непростой борьба за олимпийские награды предстоит и танцевальным парам — к Виктории Синициной и Никите Кацалапову вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным, скорее всего, добавится пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин, ворвавшаяся во взрослое фигурное катание со скандалом.

В соревнованиях спортивных пар Россия также может рассчитывать на награды — три наших дуэта (Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов) на прошлом первенстве планеты попали в четверку сильнейших, что позволяет надеяться на повторение успеха в Пекине.