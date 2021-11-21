Дэвис и Смолкин выиграли Кубок Варшавы по фигурному катанию

В воскресенье дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным стала сильнейшей в соревнованиях танцевальных пар на Кубке Варшавы по фигурному катанию с рекордными для себя оценками. Внезапное преображение пары, которая еще год назад была в числе аутсайдеров в состязаниях юниоров, наталкивает экспертов на мысли о возможном блате в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

22 ноября российская пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин одержала победу на Кубке Варшавы, набрав по итогам двух соревновательных дней 199,90 балла. Их ближайшие соперники, японцы Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси, отстали по итогам турнира более чем на девять баллов.

Столь высокий результат у пары, которая в прошлом сезоне выступала в юниорской категории, где не входила в число фаворитов, вызывает вопросы у экспертов и любителей фигурного катания.

В субботу россияне показали невероятный результат, выиграв ритм-танец с результатом 81,30 балла. Подобная оценка является для прошлогодних юниоров личным рекордом и отличается от результата действующих чемпионов мира Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова менее чем на балл.

Необычными оценками удивился американский журналист, ведущий главного англоязычного YouTube-шоу о фигурном катании The Skating Lesson Дэйв Лиз.

«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо — дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвался в мировую элиту. Говорят, что магия началась на Кубке Варшавы, но это ерунда.

Магия началась в прошлом сезоне: внезапно после того, как судьи сходили поужинать с матерью Дэвис Этери Тутберидзе на ее день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой», — заявил Лиз.

Большой разбор судейства в соревнованиях танцевальных пар вышел в Telegram-канале журналистки Елены Вайцеховской. Она заметила, что уровни сложности и GOE после пересмотра резко увеличились.

«Невольно складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж натыкал судьям и техбригаде по самое никуда. Доказательств, разумеется, нет, но, как говорил Станиславский, не верю я в эту латынь. Ну, никак.

Требует ли такая ситуация детального разбора конкретной техпанели и судейской бригады на уровне ISU? Наверное, да. Хотя, опять же, вполне допускаю мнение, что судили ребят в Варшаве абсолютно бескорыстно», — написала Вайцеховская.

Любопытно, что по итогам прошлого этапа Гран-при Диана Дэвис и Глеб Смолкин расположились на пятой строчке, набрав в сумме за ритм-танец и произвольный танец 180,57 балла.

В прошлом сезоне пара Дэвис — Смолкин выиграла финал Кубка России, а в этом стали вторыми на турнире серии «Челленджер» в Норвуде, уступив только опытным американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Напомним, что слухи о «блате» со стороны лояльных Тутберидзе функционеров появились еще летом, когда был составлен полноценный календарь Гран-при на сезон-2021/22. Пара Дэвис / Смолкин получили возможность выступить на этапах серии, в то время как пара Софья Шевченко и Игорь Еременко, опережавшая их по лучшему результату сезона и рейтингу, осталась за бортом соревнований.

Решение отдать путевку на этапы Гран-при другой паре очень не понравилось тренеру пары Шевченко — Еременко, которая начала в соцсетях лайкать комментарии пользователей, раскритиковавших подобное развитие событий.

«Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам все-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при», — заявил Еременко.

В июльском интервью «Газете.Ru» Катарина Гербольдт встала на защиту молодых спортсменов.

«Я всегда за то, чтобы давать претендентам на места в основном составе сборной на Европу и на мир шанс проявить себя в начале сезона. Естественно, члены основного состава автоматом получают два этапа, это не обсуждается.

Что касается остальных, справедливее давать этап тем, кто претендует на место в основе, а дальше смотреть уже по спортивному принципу и давать второй этап тем, кто показал более высокий результат», — говорила Гербольдт.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков также не увидел никакой проблемы в том, что Диана Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе.

«За счет чего у дуэта могут быть судейские преференции? У Ивана Букина ведь нет никаких преференций, хотя его отец является олимпийским чемпионом. Какие тогда могут быть разговоры? Это все глупости», — сказал Траньков в интервью «Чемпионату».