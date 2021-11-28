Непомнящий черными смог свести к ничьей партию против Карлсена

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен и российский претендент Ян Непомнящий разошлись миром во второй партии матча за мировую корону, хотя оба владели по ходу нее преимуществом, которое могло стать решающим. «Газета.Ru» рассказывает о ходе противостояния.

Субботним утром место проведения матча на первенство мира посетил легендарный чемпион мира Гарри Каспаров. Не то чтобы он просто шел мимо и заглянул на огонек: Каспаров принимал участие в работе латвийского павильона на «Экспо», и его попросила приехать на шахматы Дана Рейзнице-Озола, гроссмейстер и управляющий директор ФИДЕ, а в недавнем прошлом – министр финансов Латвии.

Жаль, что 13-й чемпион из-за плотного графика не смог приехать днем, но в любом случае его появление привлекло дополнительное внимание к шахматному событию года.

Одна из самых знаменитых и эффектных побед в карьере Каспарова была одержана в 16-й партии матча с Анатолием Карповым 1985 года. Гарри Каспаров играл черными, и его конь, пробравшись на d3, в самое сердце позиции соперника, полностью сковал фигуры белых.

В отечественной шахматной литературе появился даже такой термин: «конь Каспарова», как раз для обозначения мощного черного коня на d3 (белого – на d6), который по силе ничем не уступает ладье. На Западе эту фигуру называют конь-осьминог.

Дух Каспарова в этот день, похоже, витал над доской. Любители шахмат лицезрели сразу двух коней-осьминогов: белого на d6, черного на d3; кстати, еще один черный конь прискакал на b3, правда, простоял там недолго. Вообще, партия получилась очень напряженной и яркой.

Магнус Карлсен начал ее ходом ферзевой пешки, явно рассчитывая увидеть на доске защиту Грюнфельда, излюбленный и чуть ли не единственный дебют претендента.

Однако Ян избрал иную, весьма солидную расстановку с 1...Nf6 и 2...е6, которая трансформировалась в каталонское начало. Уже на 7-8 ходах началось соревнование, кто кого раньше и больше удивит. Соперники покинули основательно утоптанные теоретические тропы, и вскоре на доске возникла оригинальная и очень сложная позиция.

Как и в первой партии, Карлсен пожертвовал пешку, получив взамен позиционную компенсацию.

После игры Ян признался: он был практически уверен, что эта партия окажется результативной, поскольку он изрядно напутал в дебюте и вообще провел эту стадию на уровне начинающего.

«Но по какому-то чудесному стечению обстоятельств оказалось, что после 15.exf6 Bxf6 я не проигрываю форсированно, и появилась слабая надежда не быть разгромленным. А потом Магнус допустил ужасный зевок 17.Ne5?, после чего позиция выглядела очень и очень для меня обещающей. Но после этого соперник стал играть весьма изобретательно. Вообще, партия получилась очень любопытной, преимущество переходило из рук в руки. У меня смешанные чувства относительно этого поединка».

По словам Магнуса, он совершенно упустил из виду 18-й ход черных, после чего понял: ни о каком преимуществе больше не может быть и речи, он находится в опасности. И решил пожертвовать качество. Грозные кони черных ушли с доски, а белый конь на d6 остался, и он изрядно действовал на нервы сопернику. Компьютер, у которого нервы отсутствуют, считал, что на стороне черных большой перевес.

А для людей борьба приняла хаотичный характер, и чемпион мира констатировал, что не понимал, у кого лучше и почему.

Для того чтобы освободить свои фигуры и, главное, разменять слона-горемыку, которому пришлось спрятаться в углу доски, Ян отдал одну за другой две пешки. Благодаря этому его ладьи получили глоток свежего воздуха, а потом черным удалось разменять и слона.

Однако цена этих уступок оказалась велика: преимущество вернулось на сторону белых. Но тут Магнус (что для него не типично, поскольку он славится своей выдержкой) поторопился форсировать игру. Ян тут же вернул лишнее качество, наконец-то разменяв назойливого коня d6. Через несколько ходов с доски исчезли ферзи, а ладейный эндшпиль «три на две на одном фланге» был абсолютно ничеен.

Очевидно, чемпион был раздосадован тем, что так нелепо расплескал перевес, и сделал еще 15 явно необязательных ходов. Но претендент не терял бдительности, и на 58-м ходу соперники согласились на ничью.

Карлсен охарактеризовал игру соперников на стартовом отрезке матча как «нетипичную для обоих», объяснив, что обе партии были просто «драками» и в дальнейшем игра может успокоиться. А пока что счет остается равным, 1:1. Третья партия состоится в воскресенье 28 ноября, белые фигуры будут у российского гроссмейстера.