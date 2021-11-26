Российская команда сыграет с Польшей в первом стыковом матче ЧМ-2022

Тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

24 марта сборная России на своем поле в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сыграет с командой Польши. В случае успеха в этой игре следующим соперником подопечных Карпина станет победитель пары Швеция — Чехия. Этот матч также пройдет в России. Известные в прошлом футболисты Валерий Гладилин и Максим Деменко считают, что у российской команды есть шансы на успех в стыковых встречах.

Итоги

Сборная России узнала своих соперников в стыковых матчах к отбору на ЧМ-2022. Их будет два, и оба противостояния будут состоять из одной игры, а главной хорошей новостью является тот факт, что команда Карпина в обоих поединках сыграет на своем поле. Пока, правда, неизвестно, в каких городах. В остальном особых поводов для радости нет, впрочем, как и явных причин огорчаться. Наставник сборной России Валерий Карпин по горячим следам заявил, что жребий у команды нормальный и он мог быть как лучше, так и хуже. С оговоркой на то, что все эти расклады существуют только на бумаге, а про то, что будет с командами через четыре месяца никто знать не может.

К очевидным минусам можно отнести тот факт, что россиянам не досталась Северная Македония, к явным плюсам — что Россия не сыграет с Италией и Португалией. Жребий будто нарочно все уровнял, отправив самые сильные и самую слабую команды в один турнирный путь. Для ФИФА и УЕФА, конечно, стык между итальянцами и португальцами не самая радостная новость, поскольку она означает, что на чемпионате мира не будет либо действующего чемпиона Европы, либо Криштиану Роналду с партнерами. Для России же это хорошо.

Кроме двух явных топов, в победу над которыми российской команды в ее нынешнем состоянии верится с большим трудом, все остальные соперники выглядят вполне проходимыми.

Тренер сборной России Николай Писарев в прямом эфире «Матч ТВ» по итогам жеребьевки справедливо заметил, что в двух отдельных матчах наша национальная команда способна как обыграть две любые команды, так и уступить любому из соперников.

Соперники

И тем не менее соперники у сборной России очень серьезные. Польша — участник последних четырех чемпионатов Европы и последнего чемпионата мира, в ее составе играет один из лучших футболистов мира Роберт Левандовски, который способен в одиночку решать исход любого матча. Нападающий «Баварии» как мог тащил Польшу на минувшем Евро, но его трех голов не хватило для выхода в плей-офф. Отметим, что поляки выступили на первенстве континента хуже сборной России, набрав всего одно очко в своей группе против трех наших и так же заняли последнее место в своем квартете. Правда, пропустили они на один гол меньше и на два больше забили.

Сборная Швеции — участник шести последних Евро, причем на последнем команда вышла в 1/8 финала, а на чемпионате мира в России дошла до четвертьфинала.

Сборная Чехии дважды была в четвертьфиналах чемпионатов Европы на последних трех турнирах.

Что говорят эксперты

Эксперт «Газеты.Ru» Максим Деменко, экс-футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака», считает, что сборная России, благодаря одноматчевой системе проведения матчей, а также активно поддержке болельщиков, может пройти как Польшу, так и следующего соперника.

«Не самая лучшая жеребьевка. Хотели как лучше, а получилось так, как получилось. Конечно, Польша это не Македония или Турция, которых все хотели в соперники, но играть с этой командой можно. Со всеми, в принципе, играть можно, особенно при такой системе, когда решает все один матч и никто не отменял лотерею в серию пенальти. И с Португалией были у нас удачные матчи в истории. И Францию чемпионскую мы в гостях обыгрывали, когда в команду никто не верил. И над Англией была победа дома. И Испанию можно вспомнить. Надо выходить и биться за свою страну, а случиться может все, что угодно.

У Польши, конечно, выделяется Роберт Левандовски — бомбардир от бога. Смотрю на его игру в «Баварии» с удовольствием. Будет тяжелый матч, но нет непроходимых команд.

Что касается второго матча, то лучше бы попались шведы. Мы хорошо играем со скандинавскими командами и шведов можем пройти. Тем более, что два матча играем дома.

Домашнюю поддержку никто не отменял и если не будет форс-мажора с ковидом, то трибуны могут сыграть важную роль. Если ребят хорошо подгонять, то вероятность успешного результата увеличится», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

Известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Гладилин порадовался, что Россия не попала на Италию и Португалию и убежден, что остальные соперники примерно равны с нашей командой по классу.

«Я думаю, что наши шансы с шансами поляков равны, команды по классу примерно одинаковые. То, что мы играем дома — это хороший расклад. К весне у нас будет время хорошо подготовиться, это плюс. Многие ребята подойдут к играм в хорошей форме, у нас есть перспективная молодежь.

Дальше все будет зависеть от того, в какой форме будем находиться, как будем готовы, разные нюансы. Швеция и Чехия примерно равные сборные, с ними можно играть. Хорошо, что мы не попадаем на Италию или Португалию, это явные лидеры европейского футбола. Остальные сборные примерно сопоставимы с нашей по уровню.

Особого преимущества из-за того, что «Зенит», и, возможно, «Спартак», начнут играть в феврале, не будет. Все будут в одинаковых условиях, времени достаточно, проблем с подготовкой в данный момент нет ни у одной сборной. Рассчитывать на то, что кто-то будет в более выгодных условиях, не приходится. Уровень сборных вырос, и любая может обыграть любую. Нельзя сказать, что мы на 100% сильнее, и что мы обязательно всех победим», — сказал Гладилин в интервью «Газете.Ru».

Как Россия играла в стыковых матчах

Стыковые матчи проходят по новому формату (по одному матчу с двумя соперниками при системе с вылетом), но вспомнить, как российская сборная играла раньше в подобных играх, наверное, будет, не лишним. Такое случалось трижды в истории: в двух случаях сборная России уступала своим соперникам, один раз оказалась сильнее. В стыках к ЧМ-1998 нашей команде досталась сборная Италии, в Москве, на заснеженном газоне стадиона «Динамо» матч закончился 1:1 (в той встрече за «скуадру адзурру» дебютировал Джанлуиджи Буффон: он вышел на замену вместо получившего травму Джанлуки Пальюки), в Италии хозяева поля победили 1:0.

На Евро-2004 сборная России прошла в стыках Уэльс: матч дома завершился 0:0, а в гостях россияне победили 1:0 и оформили себе путевку на первенство континента. Именно в том матче автор единственного гола Вадим Евсеем в камеру произнес фразу, которая до сих пор остается мемом.

На чемпионат мира — 2010 в ЮАР российская сборная не попала, уступив в стыках Словении. Вышедшая двумя годами ранее в четвертьфинал Евро не смогла одолеть достаточно скромного соперника, выиграв на своем поле 2:1, а затем уступив в Мариборе 0:1. После этого матча, в котором было удалено два российских игрока, Гус Хиддинк покинул команду, а чуть позже разразился знаменитый «кальянный» скандал.