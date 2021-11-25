Футбол. Чемпионат мира — 2022. Жеребьевка стыковых матчей. ОНЛАЙН

18:55

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой также считает, что идеальный вариант — Северная Македония.

«Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша все-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее», — сказал Мостовой «Чемпионату».