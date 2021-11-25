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Жеребьевка стыков на ЧМ-2022: Россия узнает соперника. LIVE

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Жеребьевка стыковых матчей. ОНЛАЙН

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Катар чемпионат мира 2022

Катар чемпионат мира 2022

РИА Новости
Россия не сумела пробиться на чемпионат мира — 2022 в Катаре напрямую. Подопечные Валерия Карпина сыграют в стыках, а соперника узнают благодаря жеребьевке. «Газета.Eu» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:02

Начинается все с речи президента ФИФА Джанни Инфантино.

19:01

Начинается церемония.

18:55

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой также считает, что идеальный вариант — Северная Македония.

«Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша все-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее», — сказал Мостовой «Чемпионату».

18:52

Войцех Ковалевски в прямом эфире «Матче ТВ» сказал, что для Польши сборная России будет не самым плохим соперником.

18:50

А вот мнение еще одного экс-наставника сборной России Юрия Семина.

«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах лучше всего встретиться с Северной Македонией. Но с кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят важные и тяжелые матчи. На кону стоит поездка на ЧМ», — считает Семин.

18:45

«Возможных соперников мы обсуждаем сегодня, в ноябре, а играть предстоит в марте. За четыре месяца до матчей невозможно предсказать, какой предстанет в нужный момент та или иная сборная», — считает экс-главный тренер национальной команды Станислав Черчесгов.

18:41

Карпин, кстати говоря, неделю назад в качестве лучшего соперника говорил о Северной Македонии. С оговорками, правда, из серии, что это версия навскидку. Все так считают, и он считает. А в реальности надо смотреть, кто и чего из себя представляет в данный момент.

18:40

Валерий Карпин тоже готовится к жеребьевке.

18:35

Аккаунт сборной России в Twitter настроен оптимистично.

18:33

Во второй корзине также находится сборная Украина, но с ней российская команда не сыграет при любых раскладах. УЕФА разводит наши страны по политическим мотивам.

18:32

Хорошие новости заключаются в том, что сборная России попала при посеве в первую корзину, что дает в первом не только преимущество своего поля, но и адекватного соперника. Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Плохие новости заключаются в том, что в решающем матче, если до него дойдет, хозяина поля определит жеребьевка, плюс могут достаться команды уровня Италии и Португалии.

18:31

Напомним, что в решающем матче группового этапа сборная России проиграла в Сплите хорватской команде 0:1 и упустила первое место в группе. Теперь подопечным Карпина предстоит сыграть два стыковых матча, ну или один, при самом плохом раскладе. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, плюс две команды из Лиги Наций, будут разбиты на четыре подгруппы по четыре команды, которые сыграют полуфиналы и финал из одного матча. Три победителя поедут на чемпионат мира.

18:30

Сегодня сборная России узнает своего соперника по стыковым матчам на чемпионат мира — 2022 в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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