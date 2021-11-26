В гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира россияне взяли серебро и бронзу

Надеемся, что женская гонка на 10 км будет для россиянок не менее успешной, она начнется в 15:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую трансляция. А эта трансляция завершена, хорошего дня!
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6
2. Алексей Червоткин (Россия) — +8.3
3. Александр Большунов (Россия) — +14.1
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +15.2
5. Сергей Устюгов (Россия) — +21.1
6. Илья Семиков (Россия) — +26.0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +28.9
8. Иван Якимушкин (Россия) — +29.5
9. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +41.7
10. Пол Голберг (Норвегия) — +45.7
Большунов третий на отметке 13,1,Ю 3 секунды он выигрывает у Вальнеса. Ну что, одна медаль у России сегодня, или две?
Нисканен идет на финиш под овации трибун, он должен победить сегодня. 8,3 секунды он выиграл в итоге у Червоткина.
А Большунов снова прибавляет и выходит на третье место! Но Нисканену он проигрывает по-прежнему в районе 19 секунд.
А Большунов прибавляет! На отметке 8,1 км он идет в одни ноги с Червоткиным и проигрывает Нисканену около 15 секунд!
На отметке 8,1 уже все не так радужно. Нисканен выиграет у Червоткина 15 секунд, третий Вальнес, далее финн Ристоматти Хакола, затем Устюгов, а Семиков только седьмой.
После 6,1: Нисканен — 13:15.1, Червоткин — +9.7, Семиков — +10.9, Якимушкин — +13.9, Устюгов — +14.1. Приятный протокол.
На отметке 6,1 лидируют четыре россиянина, но сейчас туда приедет Нисканен. Червоткин пока первый.
Алексей Червтокин очень хорошо стартовал. Лидирует он после пяти километров, но потенциальный лидер - финн Ийво Нисканен, который привез всем 7 секунд на отметке 3,1 км.
Устюгов и Вальнес почти 16 секунд везут конкурентам на отметке 6,1. Ждем здесь Якимушкина и Клебо.
На отметке 6,1 км Устюгов также опережает Вальнеса, но отрыв сокращается — 1,6 секунды. Две секунды норвежец отыграл.
Устюгов обходит Вальнеса и на отметке 5 км. Отрыв — 3,5 секунды. Якимушкин второй, он проигрывает Сергею 1,7 секунды.
Вчера состоялась первая гонка сезона, мужчины соревновались в спринте классическим стилем. И эта гонка завершилась победой россиянина Александра Терентьева. Сегодня он не бежит.
Российскую команду в гонке представят: 22. Александр Бессмертных, 39. Андрей Ларьков, 40. Сергей Устюгов, 44. Иван Якимушкин, 50. Артём Мальцев, 54. Алексей Червоткин, 58. Илья Семиков, 70. Александр Большунов.
В прошлом сезоне в идентичной гонке на этапе Кубка мира в финской Руке первым финишировал Клебо, вторым стал Алексей Червоткин, Александр Большунов замкнул первую тройку.