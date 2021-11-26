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Спорт

Серебро Червоткина, бронза Большунова: российский триумф в гонке на 15 км

В гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира россияне взяли серебро и бронзу

В рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины бежали дистанцию 15 километров классическим стилем. Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места, уступив лишь финскому гонщику Ийво Нисканену. Всего в восьмерку сильнейших попало пять российских спортсменов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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13:30

Надеемся, что женская гонка на 10 км будет для россиянок не менее успешной, она начнется в 15:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую трансляция. А эта трансляция завершена, хорошего дня!

13:25

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6

2. Алексей Червоткин (Россия) — +8.3

3. Александр Большунов (Россия) — +14.1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +15.2

5. Сергей Устюгов (Россия) — +21.1

6. Илья Семиков (Россия) — +26.0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +28.9

8. Иван Якимушкин (Россия) — +29.5

9. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +41.7

10. Пол Голберг (Норвегия) — +45.7

13:23

ДААА! Большунов секунду выигрывает у норвежца Вальнеса и становится третьим!

13:22

Большунов идет на финиш!

13:22

Пока, кстати, все идет к тому, что в десятке сегодня будет пять россиян!

13:20

Большунов третий на отметке 13,1,Ю 3 секунды он выигрывает у Вальнеса. Ну что, одна медаль у России сегодня, или две?

13:19

Нисканен идет на финиш под овации трибун, он должен победить сегодня. 8,3 секунды он выиграл в итоге у Червоткина.

13:17

На отметке 13,1 км Нисканен везет Червоткину все те же 13 с лишним секунд.

13:16

А Большунов снова прибавляет и выходит на третье место! Но Нисканену он проигрывает по-прежнему в районе 19 секунд.

13:15

Отметка 11,1. Нисканен выигрывает у Червоткина 13,7 секунд.

13:14

На отметке в 10 километров Большунов пятый и проигрывает лидеру 19 секунд.

13:12

На финише, кстати говоря, Вальнес резко прибавил и обошел Устюгова и Якимушкина.

13:11

На 10-километровой отметке Нисканен выигрывает у Червоткина 13,3 секунды.

13:09

А Большунов прибавляет! На отметке 8,1 км он идет в одни ноги с Червоткиным и проигрывает Нисканену около 15 секунд!

13:07

На отметке 8,1 уже все не так радужно. Нисканен выиграет у Червоткина 15 секунд, третий Вальнес, далее финн Ристоматти Хакола, затем Устюгов, а Семиков только седьмой.

13:05

После 6,1: Нисканен — 13:15.1, Червоткин — +9.7, Семиков — +10.9, Якимушкин — +13.9, Устюгов — +14.1. Приятный протокол.

13:03

Нисканен выигрывает 9,7 секунд на отметке 6,1, чуть-чуть отыгрались россияне.

13:02

Бессмертных только шестой в итоговом протоколе, так что он будет очень низко сегодня.

13:00

На отметке 6,1 лидируют четыре россиянина, но сейчас туда приедет Нисканен. Червоткин пока первый.

12:59

Нисканен везет всем 11 секунд на отметке 5 километров.

12:58

Четыре россиянина в лидерах после пяти километров, но Нисканен тут вклинится.

12:57

Илья Семиков лидирует после пяти километров!

12:56

На отметке 6,1 Якимушкин лидирует, Устюгов второй, далее идут Вальнес и Клебо.

12:54

Алексей Червтокин очень хорошо стартовал. Лидирует он после пяти километров, но потенциальный лидер - финн Ийво Нисканен, который привез всем 7 секунд на отметке 3,1 км.

12:53

После пяти километров Клебо четвертый и проигрывает Устюгову 5,7 секунд.

12:52

Устюгов и Вальнес почти 16 секунд везут конкурентам на отметке 6,1. Ждем здесь Якимушкина и Клебо.

12:51

На отметке 6,1 км Устюгов также опережает Вальнеса, но отрыв сокращается — 1,6 секунды. Две секунды норвежец отыграл.

12:49

Устюгов обходит Вальнеса и на отметке 5 км. Отрыв — 3,5 секунды. Якимушкин второй, он проигрывает Сергею 1,7 секунды.

12:48

Большунов ушел на дистанцию.

12:46

На отметке 3,1 км пока так: Устюгов — 7:10.2, Якимушкин — +0.1, Клебо — +1.9, Вальнес — +1.9.

12:44

Клебо идет третьим на отметке 1,1 км.

12:43

Устюгов захватил лидерство на отметке 3,1 км.

12:42

Якимушкин второй после 1,1 километра, а Устюгов — третий.

12:40

Вальнес захватил лидерство после 3 километров.

12:40

Стартовали Иван Якимушкин и Клебо.

12:38

После пяти километров Бессмертных идет вторым, проигрывая лидеру 3,5 секунды.

12:35

Один за другим на дистанцию ушли Андрей Ларьков и Сергей Устюгов.

12:32

Швед Калле Хальфварссон и норвежец Эрик Вальнес стартовали.

12:29

Бессмертных проигрывает 7 секунд после 1,1 км дистанции. Он на четвертом месте.

12:26

Александр Бессмертных стартовал, ждем его на первой контрольной точке.

12:25

В Финляндии холодновато, лыжники бегут при температуре минус 19 градусов.

12:20

Сильнейшие начнут стартовать начиная с 40-го номера. А мы ждем Бессмертных.

12:15

Поехали! Первым ушел на старт швед Фредрик Юнссон.

12:10

Вчера состоялась первая гонка сезона, мужчины соревновались в спринте классическим стилем. И эта гонка завершилась победой россиянина Александра Терентьева. Сегодня он не бежит.

12:07

Российскую команду в гонке представят: 22. Александр Бессмертных, 39. Андрей Ларьков, 40. Сергей Устюгов, 44. Иван Якимушкин, 50. Артём Мальцев, 54. Алексей Червоткин, 58. Илья Семиков, 70. Александр Большунов.

12:06

В прошлом сезоне в идентичной гонке на этапе Кубка мира в финской Руке первым финишировал Клебо, вторым стал Алексей Червоткин, Александр Большунов замкнул первую тройку.

12:05

Забег начнется в 12.15 по московскому времени.

12:00

В финском городе Рука стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках второго соревновательного дня мужчины пробегут 15 км классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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