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Спорт

Сражение за шахматную корону: Непомнящий играет белыми против Карлсена. LIVE

Шахматы. Матч на первенство мира. Карлсен — Непомнящий. Первая партия. ОНЛАЙН

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В Дубае стартует матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — и россиянином Яном Непомнящим, который начинает белыми фигурами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первой партии.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:19

Убирает коня Магнус после хода слоном на с3 у Яна. Территориальное преимущество по-прежнему у россиянина.

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17:08

Как же авантюрно действует чемпион мира! Ходит он конем на с6, вызывая вопросы у Анатолия Карпова. Тем временем компьютер повышает шансы Непомнящего до 0,76.

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17:00

Вишванатан Ананд считает, что преимущество в данный момент на стороне Карлсена.

16:55

Кажется, что сильно спешит Ян. Не очень много времени он тратит на обдумывание хода, хотя оно на него совершенно никак не давит.

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16:50

Уже два раза графика нам предсказывала ход Магнуса ладьей на с8, и вот наконец этот ход случается!

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16:47

Свою ладью на с1 прячет Непомнящий, а эксперты считают, что логичным будет следующий ход Магнуса слоном на f6.

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16:34

Ладью на d8 ставит Карлсен, Анатолий Карпов считает этот ход странным.

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16:28

Илья Левитов, автор популярного Youtube-канала Levitov Chess, который подробно освещает матч за первенство мира — 2021, назвал текущую стадию игры «сном». Уже около 20 минут над своим следующим ходом думает Магнус, пытаясь найти выгодную позицию для контратаки.

16:11

Конь f3 ходит Ян, наиболее безопасный из всех возможных вариантов выбрал наш гроссмейстер.

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16:04

Компьютер считает, что у белых преимущество 0,4. Пока задумался Ян, но благо контроль времени позволяет ему это сделать.

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15:57

Белые играют с преимуществом, черные могут рассчитывать максимум на компенсацию.

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15:50

Лишняя пешка есть у Яна, отлично начал первую партию российский гроссмейстер. Черным нужно гнать коня, по мнению Анатолия Карпова, чтобы продолжать вести борьбу за победу в этой партии.

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15:42

Карлсен сделал рокировку, после чего ввел в заблуждение почти всех комментаторов этой игры! Все в один ход утверждают, что норвежец не мог поставить ладью на c8, что в итоге и подтверждается — фигура была поставлена на b8!

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15:35

Разыгрывают спортсмены популярную испанскую партию в начале встречи.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0-0 8.h3 Na5

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15:30

Поехали! Матч начался!

15:25

Московский «Спартак» напутствовал Непомнящего перед первой партией.

15:20

Напомним регламент: всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

15:10

Начало первой партии — в 15.30 мск.

15:05

Много интересного об условиях этого матча рассказал в интервью «Газете.Ru» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

15:00

Добрый день, уважаемые любители шахмат! В Дубае начинается матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Отличное превью к этому противостоянию вы можете прочитать в нашем материале.

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