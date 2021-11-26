Шахматы. Матч на первенство мира. Карлсен — Непомнящий. Первая партия. ОНЛАЙН

Убирает коня Магнус после хода слоном на с3 у Яна. Территориальное преимущество по-прежнему у россиянина.
Как же авантюрно действует чемпион мира! Ходит он конем на с6, вызывая вопросы у Анатолия Карпова. Тем временем компьютер повышает шансы Непомнящего до 0,76.
Вишванатан Ананд считает, что преимущество в данный момент на стороне Карлсена.
Viswanathan Anand and Anna Muzychuk agree that this position is easier to play for Black.— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2021
"I would spend more effort with White trying to make every move work," says @vishy64theking. "But it is still very safe for both sides." pic.twitter.com/ILjYayfJxZ
Кажется, что сильно спешит Ян. Не очень много времени он тратит на обдумывание хода, хотя оно на него совершенно никак не давит.
Уже два раза графика нам предсказывала ход Магнуса ладьей на с8, и вот наконец этот ход случается!
Свою ладью на с1 прячет Непомнящий, а эксперты считают, что логичным будет следующий ход Магнуса слоном на f6.
Илья Левитов, автор популярного Youtube-канала Levitov Chess, который подробно освещает матч за первенство мира — 2021, назвал текущую стадию игры «сном». Уже около 20 минут над своим следующим ходом думает Магнус, пытаясь найти выгодную позицию для контратаки.
Конь f3 ходит Ян, наиболее безопасный из всех возможных вариантов выбрал наш гроссмейстер.
Компьютер считает, что у белых преимущество 0,4. Пока задумался Ян, но благо контроль времени позволяет ему это сделать.
Лишняя пешка есть у Яна, отлично начал первую партию российский гроссмейстер. Черным нужно гнать коня, по мнению Анатолия Карпова, чтобы продолжать вести борьбу за победу в этой партии.
Карлсен сделал рокировку, после чего ввел в заблуждение почти всех комментаторов этой игры! Все в один ход утверждают, что норвежец не мог поставить ладью на c8, что в итоге и подтверждается — фигура была поставлена на b8!
Разыгрывают спортсмены популярную испанскую партию в начале встречи.
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0-0 8.h3 Na5
Поехали! Матч начался!
Только что. #CarlsenNepo pic.twitter.com/Agi9yPEmfS— Chess-News.ru Шахматы без цензуры (@Chess__News) November 26, 2021
Московский «Спартак» напутствовал Непомнящего перед первой партией.
Напомним регламент: всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.
Много интересного об условиях этого матча рассказал в интервью «Газете.Ru» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Добрый день, уважаемые любители шахмат! В Дубае начинается матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Отличное превью к этому противостоянию вы можете прочитать в нашем материале.