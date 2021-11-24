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Спорт

Завели уголовное дело: что ждет пловчиху за оскорбление полицейского

Юрист Калинов рассказал о возможном наказании для пловчихи Симоновой

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vita_simonova/Instagram
Трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова находится под подпиской о невыезде после задержания ее тренера Александра Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга. Спортсменке вменяют статью за оскорбление представителя власти. Ее наставник, которого обвиняют в оказании сопротивления полицейским, также находится под подпиской о невыезде. Юрист Максим Калинов рассказал, какое наказание может ждать Симонову.

Инцидент произошел 22 ноября в аэропорту Пулково. Заслуженный тренер России Александр Ильин и пловчиха Виталина Симонова возвращались с прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России в Новосибирск. На стойке регистрации их попросили надеть маски, а в ответ специалист потребовал выдать ему респиратор, так как маска, по его словам, не является средством защиты органов дыхания. В ответ на это сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые задержали Ильина и доставили его в отдел полиции. Спортсменка засняла эпизод на видео.

Ильину инкриминируется «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). Уголовное дело было заведено и на Симонову, которая позднее рассказала, что находится под подпиской о невыезде из-за обвинения по 319 статье за оскорбление представителя власти.

Сообщалось, что Симонова, которая стала свидетельницей задержания тренера, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту. При этом у нее был изъят телефон в качестве вещественного доказательства, который был ей возвращен через несколько часов.

«Сейчас 23.42 по московскому времени, не так давно мне вернули телефон, изъятый как вещдок. Сейчас я могу пользоваться, отвечать на сообщения. Хочу пожелать всем на ночь: люди, начинайте, пожалуйста, с себя», — отметила Симонова.

Юрист Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что может грозить пловчихе и ее тренеру.

«По тренеру будет, скорее всего, административное дело.

Насчет того, чтобы доказать, что действия сотрудников полиции были неправомерными – по практике это очень тяжело. Да, место действия аэропорт, там есть камеры, но это все равно будет очень проблематично.

Что касается Симоновой, статья об оскорблении подразумевает штраф до 40 тысяч рублей, обычно 20, может быть и назначен судебный штраф, если дело будет решено до суда. Есть наказание в виде штрафа, а есть судебный штраф, который назначается при освобождении лица от ответственности. Разные моменты», — отметил юрист.

Суд по делу Ильина был назначен на 23 ноября. Перед заседанием специалист дал интервью изданию «Фонтанка», где рассказал о произошедшем подробно и заявил, что намерен написать заявление на неправомерные действия сотрудников полиции.

«У меня есть право на защиту, и буду просить судью, чтобы заседание перенесли и я смог связаться с адвокатом. А дальше я буду писать заявление уже о беззаконии, которое устроили по отношению ко мне», — заявил тренер.

Ильин был доставлен в суд, где заявил, что у него не было возможности связаться ни со своим адвокатом, ни со свидетельницей произошедшего – Симоновой. Он ходатайствовал, чтобы они были привлечены, и суд после рассмотрения заявления перенес заседание, отпустив специалиста под подписку о невыезде. После Ильин заявил, что не раскаивается.

«Ни в коем случае. Сопротивление я не оказывал. А ношение маски — это рекомендательная мера. Когда меня вчера допрашивала женщина, капитан полиции, она спросила: «Вам что, было сложно маску надеть? Надели бы — и были бы уже дома». Но есть закон. Я просто отстаивал свои права, честь и достоинство. Если у нас будет таких людей больше, жизнь в России станет лучше», — заключил он.

При этом в разговоре с изданием Ильин подчеркнул, что не собирался оказывать сопротивление полиции. Сотрудники, которые его задержали, слишком быстро повели его, что вызвало для него физическую проблему.

У специалиста коксартроз четвертой степени тазобедренного сустава (при этом заболевании разрушается сустав). Пять лет назад тренеру была назначена операция, однако его очередь пока не подошла, и он вынужден часто колоть лекарство, чтобы купировать боль.

«Говорю полицейским, что сам пойду, потому что мне очень больно. Они решили, что я им сопротивляюсь. Меня повалили, заломали руки, начали душить. У меня началась паника, я стал задыхаться, заорал. Это услышала Виталина и сняла это на видео», — поделился он.

Симонова является заслуженным мастером спорта. В июле 2016 года спортсменка стала фигуранткой дела о приеме запрещенных веществ, в ее организме был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) тестостерон. Пловчиха получила дисквалификацию на четыре года, однако подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), который сократил срок дисквалификации до двух лет.

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