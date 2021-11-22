Российские конькобежцы не могут вылететь в США на этап Кубка мира

Сборная России по конькобежному спорту рискует пропустить американский этап Кубка мира из-за проблем с визами. По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, проблему в экстренном порядке пытаются решить Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет Кубка мира. Для российских спортсменов это уже не первая ситуация в нынешнем году, когда визовые трудности ставят под угрозу участие в соревнованиях мирового уровня.

Российская национальная сборная по конькобежному спорту не может вылететь в США на этап Кубка мира из-за отсутствия вакцинированных атлетов одобренными американской системой здравоохранения препаратами.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева охарактеризовала ситуацию как плачевную.

«Учитывая разницу во времени, мы сейчас не можем ничего сделать. Единственное, мы успели сообщить организационному комитету и федерации конькобежного спорта США о той проблеме, с которой мы столкнулись.

Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды. По понятным причинам мы не привиты вакцинами, одобренными в США. Такое согласование требуется от центра по контролю за заболеваемостью при департаменте здравоохранения США.

Пока мы не получим от них разрешение, не сможем вылететь в США», — приводит слова Барышевой РИА «Новости».

В этом же интервью функционер рассказала, что предстоящий этап Кубка мира играет крайне важную роль при распределении мест на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Большая часть команды находится в Амстердаме. Нам пообещали, что как только наступит утро понедельника в США, организационный комитет и местная федерация начнут прорабатывать этот вопрос. Но неизвестно, сколько это займет по времени.

Этап Кубка мира будет стартовать не в эту пятницу, а через неделю. Но проблема в том, что команда находится в данный момент в Европе. Это связано с огромными организационными проблемами для нас. А мы не знаем, куда нам сейчас лететь. Мы очень надеемся, что все в итоге разрешится положительно», — заявила Барышева.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы Союза конькобежцев России «Газете.Ru» не удалось.

В текущем спортивном сезоне проблемы с визами помешали россиянке Ирине Сидорковой завершить участие в женском чемпионате по гонкам на одноместных автомобилях W Series. Правда, в ее случае, причиной отказа в выдаче визы не стало отсутствие лицензированной в Америке вакцины от коронавируса.

«Ну, вот и все, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное).

У Госдепа нет уверенности, «что мое посещение США будет временным», — писала Сидоркова в конце октября.

С похожими трудностями сталкиваются многие отечественные спортсмены. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заранее призвала Министерство спорта помочь с оформлением визы США для участия в чемпионате мира в Юджине — 2022, так как в этом году проблемы с документами лишили ее возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги».

Не обошли стороной визовые сложности и российских фигуристов, которые были вынуждены получать визы для участия в первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе на территории Узбекистана.

Еще более запутанная история произошла позднее, когда российская команда по фигурному катанию готовилась к Гран-при Канады. За неделю до старта соревнований никто из спортсменов не только не имел необходимых документов на въезд в страну, но и не знал, сможет ли избежать обязательного карантина при пересечении границы.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что таким образом североамериканские страны пытаются бороться с отечественными атлетами.

«Я понимаю, что сейчас, к большому сожалению, это может быть инструментом манипуляций. Если раньше – это была наша безалаберность, вовремя что-то не сделали, то теперь это делается специально. Мы прекрасно понимаем, что с Канадой и с Америкой могут быть вот такие сложности»,

— передавал слова Журовой «Матч ТВ».

В итоге представители сборной России все же сумели попасть на территорию Канады и удачно выступить на втором в сезоне этапе Гран-при. Камила Валиева, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и главная фаворитка Олимпиады, смогла выиграть золото с двумя мировыми рекордами, а Елизавета Туктамышева и Алена Косторная поднялись на пьедестал.