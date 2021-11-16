Боец ММА Хожиев арестован по обвинению в убийстве в США

7 ноября боец смешанного стиля из Узбекистана (ММА) Акмал Хожиев арестован по обвинению в убийстве медицинского сотрудника Мемориальной больницы Гуама в США. По версии следствия, причиной конфликта между мужчинами стал спор о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Знакомый Хожиева заявил, что пытался предотвратить трагедию, обратившись в полицию, но сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его просьбу.

Боец смешанных единоборств (MMA) Акмал Хожиев был арестован по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени с применением смертоносного оружия врача Мирана Рибати в Тамунинге, Гуам, США и нападении при отягчающих обстоятельствах второй степени с применением смертоносного оружия.

Трагедия состоялась 7 ноября. Guam Daily Post сообщает, что 27-летний боец и 42-летний доктор знали друг друга благодаря совместным занятиям в спортивном зале. В день убийства Рибати пришел домой к Хожиеву, чтобы пообедать.

Следствие считает, что во время обеда у мужчин возник спор относительно вакцинации от коронавируса. В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации.

Как сообщил свидетель, попытавшийся остановить спортсмена, спор перерос в драку. Хожиев задушил Рибати, а затем нанес свидетелю два удара по голове. Затем боец отправился на кухню, где взял кость с обеденного стола — ею он якобы совершил несколько ударов в шею доктора. Рибати попытался сбежать, но впоследствии Хожиев схватил нож и снова ударил им врача.

По информации MMA Junkie, на момент задержания Хожиев находился рядом с медиком, который лежал в луже собственной крови и уже был мертв. 27-летний боец сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

Погибший врач работал рентгенологом в Мемориальной больнице Гуама. Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.

В пресс-службе медицинского учреждения отметили, что погибший врач был предан своему делу.

«С тяжелым, потрясенным и опечаленным сердцем администрация Мемориальной больницы Гуама разделяет кончину одного из своих уважаемых врачей, доктора Мирана Рибати. Доктор Рибати был интервенционным рентгенологом, служа сообществу более трех лет.

Его талант был неоспорим и безупречен, его страсть не имела равной по силе, его хвалило множество пациентов. Его будет очень не хватать среди коллег, персонала и всего медицинского сообщества Гуама», — приводит текст некролога Pacific Daily News.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.

Бывший боец Bellator Джей Джей Амброуз несколько лет назад нанял Хожиева в свой финтес-клуб Steel Athletics в качестве тренера. Он заявил, что в последнее время у уроженца Самарканда возникли серьезные проблемы, и не удивился, услышав о жестокой ссоре между доктором и спортсменом.

Хожиев был уволен некоторое время назад после инцидента с избиением человека по ходу тренировочного занятия и угрозами клиентам. Амброуз, вместе со своей супругой, попытались предупредить людей об опасности, исходившей от бойца, и даже сообщил об этом в полицию.

На кадрах системы видеонаблюдения, появившейся в распоряжении издания Kuam News, видно, как Хожиев агрессивно толкает человека на землю, дважды сильно пинает его, прежде чем совершает попытку нанести очередной удар.

Akmal Khoziev, KUAM NEWS pic.twitter.com/jar9boAeLM — мы все здесь динамо москва (@shtottor) November 16, 2021

«Он был замечательным человеком. Мы сделали все возможное, чтобы предупредить людей, что Акмал больше не является тем Акмалом, которого мы знали как любящего и заботливого человека. Это очень тяжело, потому что я знаю, когда ты дружишь с двумя людьми, которые находятся в ссоре, ты не хочешь принимать чью-либо сторону. Ты хочешь находиться между ними посередине.

В данном случае Акмал серьезно нуждался в помощи, в этом и была проблема, никто не хотел протянуть ему руку помощи. Он все это время серьезно нуждался в помощи», — заявил 34-летний спортсмен, в настоящее время соревнующийся в One Fight Championship.

Также Амброуз сообщил, что занимался с погибшим медиком в одном зале.

«Мирана был потрясающим человеком Он, несмотря на тяжелую работу, находил время тренироваться и заботиться о своем здоровье и физической форме. Он был одним из тех врачей, которые идут впереди всех. Слышать о том, что он стал жертвой, грустно», — заявил экс-боец Bellator.

Очередное судебное заседание по данному делу запланировано на 19 ноября.