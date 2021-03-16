«Сестра схватила руку Квинси с ножом»: первые подробности о деле Промеса

Ситуация Квинси Промеса, обвиненного в нанесении ножевых ранений двоюродному брату на семейной вечеринке, по-прежнему остается сложной.

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Полиция Нидерландов продолжает расследовать дело, а футболист с декабря находится в статусе подозреваемого и две недели назад в очередной раз давал показания. Адвокат Промеса Джирард Спонг отказывается выступать с заявлениями в прессе и что-либо пояснять.

Представитель пострадавшего брата — адвокат Иегуди Мошкович, — напротив, довольно открыт для СМИ и даже согласился впервые рассказать подробности инцидента.

«По словам моего клиента, все произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар.

Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку?» — приводит слова адвоката «Чемпионат».

При этом Мошкович признал, что в этой ситуации еще много неизвестных, и необходимо дождаться публичного выступления Промеса, чтобы тот наконец пояснил, почему нанес удар брату.

В самом же факте нападения адвокат не сомневается. По его словам, инцидент видели два свидетеля, которые уже дали показания в полиции, подтвердив рассказ раненого родственника. Одним из этих свидетелей стала сестра пострадавшего, которая якобы даже поймала руку футболиста с ножом, пытаясь положить конец конфликту.

«Промес пытался ударить моего клиента еще раз, но она схватила его руку, в которой тот держал нож. Так она сказала полиции»,

— отметил адвокат.

Любопытно, что дело было возбуждено лишь в декабре, хотя стычка произошла в июле. Мошкович объяснил это тем, что его клиент изначально не собирался подавать в полицию на Промеса, так как гордится достижениями брата в футболе и не хотел портить ему карьеру.

«Сперва я как адвокат связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались. Почему – мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование.

Мой клиент только тогда начал разговаривать с полицейскими, но сам он никогда не обращался в правоохранительные органы», — подчеркнул юрист.

При этом называть имя свидетеля, который спустя пять месяцев после инцидента решил заявить в полицию, несмотря на молчание самого пострадавшего, Мошкович раскрывать не стал. Это запрещено местным законодательством.

Адвокат считает, что Промеса будут судить и в конце концов признают виновным.

По его мнению, доказательств достаточно, а квалифицировать произошедшее можно и как обычное нападение (за это грозит четыре года заключения), и как попытку непредумышленного убийства, потому что «рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу». В таком случае срок, вероятно, может увеличиться.

Опытный адвокат и арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Кристиан Виссер заявил, что за такое можно получить и все восемь лет

«Нанесение ножевых ранений человеку, получившему серьезную физическую травму — это почти всегда восемь лет», — цитирует адвоката РИА «Новости».

Мошкович как раз утверждает, что его клиент получил весьма серьезные физические повреждения, которые даже могут препятствовать его возвращению к привычной работе. Как оказалось, двоюродный брат Промеса — рабочий, который зарабатывает на жизнь физическим трудом.

«Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть ее.

Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам. По прогнозам докторов, он никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет. Мой клиент — работающий человек, однако из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу», — отметил Мошкович.

Если все действительно обстоит так, как описал адвокат пострадавшего, и Промес будет признан виновным, то футболист либо добровольно должен будет вернуться в Нидерланды и отбыть возможный срок, либо ему придется остаться в России, куда правоохранительные органы его родной страны не смогут добраться.

Но, если нападающий поедет в какую-либо страну Евросоюза на матчи еврокубков, то его смогут задержать там в любой момент. Таким образом, это тоже вряд ли хороший вариант для действующего футболиста.

Да и «Спартак», куда Промес перешел в феврале из амстердамского «Аякса», вряд ли оставит контракт с игроком в силе в случае признания его виновным.

По информации «Чемпионата», договор с нападающим тогда будет разорван, а «Спартак» перестанет переводить «Аяксу» деньги за трансфер: по контракту красно-белые должны платить каждые полгода, пока не отдадут всю сумму, равную 8,5 млн евро (она может еще возрасти до 11 млн из-за бонусов).

Впрочем, сам Промес публично отрицает вину в нанесении ран брату. В прощальном интервью пресс-службе «Аякса» он заверил, что докажет свою версию событий:

«Трудности в команде стали появляться под конец, когда пошли определенные сообщения в СМИ и вокруг меня возник негатив. Я был просто шокирован. Не могу раскрывать детали этой ситуации, но правда все равно выйдет наружу».

Первый адвокат Промеса Манон Алмоэс утверждала, что футболист вообще не присутствовал на месте инцидента. При этом, по словам Мошковича, новый представитель Промеса Джирард Спонг уже признал, что его клиент находился в доме, но заявляет, что удара игрок не наносил.

Похоже, что расследование будет длиться еще долго. Первое заседание суда ожидается не раньше лета.