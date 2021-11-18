Легенда «Крыльев Советов» Ковба скончался в реанимации от коронавируса

18 ноября стало известно о смерти бывшего полузащитника самарских «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Дениса Ковбы. На протяжении нескольких недель спортсмен боролся с коронавирусной инфекцией и находился в реанимации. Бывший партнер Ковбы по «Крыльям Советов» Андрей Коновалов в беседе с «Газетой.Ru» назвал шокирующей новость об его смерти и выразил соболезнования семье футболиста.

Денис Ковба скончался 18 ноября 2021 года в возрасте 42 лет. Трагичную новость сообщила пресс-служба самарских «Крыльев Советов».

Денис Ковба скончался на 43-м году жизни.



Он провёл 221 матч в чемпионате России и становился бронзовым призёром турнира в составе «Крыльев Советов».



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. pic.twitter.com/2KLD1ccoA8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 18, 2021

«Он был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…» — говорится на официальном сайте клуба.

Полузащитник выступал за «Крылья Советов» в период с 2000 по 2009 год. В футболке волжан Ковба провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ковба становился бронзовым призером чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России, вместе с командой играл в отборочном раунде Кубка УЕФА — 2005, принимал участие в международных матчах, защищая цвета национальной сборной Белоруссии.

На протяжении своей игровой карьеры Ковба выступал также за пражскую «Спарту», «Химки», витебский «Локомотив», «Александрию» и кировоградскую «Звезду».

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб окажет помощь в организации траурной церемонии.

«Крылья Советов» будут помогать семье Дениса с похоронами. Чем сможем, тем поможем. Будет минута молчания перед следующим матчем. Связываемся сейчас с семьей», — приводит слова Андреева Sport24.

Ровно неделю назад, 11 ноября, стало известно, что Ковба попал в реанимацию, где находился в крайне тяжелом состоянии.

Бывший партнер Ковбы по «Крыльям Советов» Андрей Коновалов, работающий в настоящее время в «Спартаке-2», был шокирован этой новостью.

«Неожиданно очень. Я знал его как порядочного человека, он был веселым, общительным, позитивным. Не отличался слабостью здоровья, поэтому для меня это известие, если честно, шок. Тем более он еще играл в футбол, был в хорошей форме, очень печально все это. Соболезную его семье: родителям, супруге, детям.

Это шок. Тем более что причина — ковид. Наверное, это первая смерть спортсмена в таком возрасте, которого я знал и с которым общался. Печально», — заявил Коновалов.

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов, также игравший в Самаре вместе с Ковбой, назвал его кончину ужасным событием.

«Мы с ним играли, открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — сказал Тихонов ТАСС.

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Ковбы из жизни и призвал своих подписчиков пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья Советов», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…» — написал Уткин в Twitter.

В реплаях к этому посту пользователи стали вспоминать яркие события, связанные с ушедшей легендой «Крыльев».

Так хорошо помню гол Дениса в ворота АЗ. Когда он от радости аж за голову хватался. — Тыковка. (@_Yulhen) November 18, 2021

в октябре ещё против него играл на Сапсане. В прекрасной физической форме и со светлой головой на плечах... — Бьющий недопрограммист (@Ovcharenkoav) November 18, 2021

Бывший главный тренер бронзовых «Крыльев Советов» — 2004 Гаджи Гаджиев вспоминал Ковбу как профессионала своего дела.

«Это очень больно. Денис был еще совсем молодым. Даже пожить толком не успел. У него ведь еще столько всего хорошего могло быть впереди. Чувствую горечь. Это ужасное событие. Он хороший парень, его знали как дисциплинированного и надежного. Ковба всегда был готов играть изо всех сил и отдавать всего себя на поле. Он был очень талантливым футболистом.

На самом деле вокруг меня сейчас умирает большое количество молодых ребят. Я вижу, как вирус забирает здоровых, крепких спортсменов. Это страшно», — приводит слова Гаджиева Sport24.

В мае 2020-го в интервью Sportbox.ru Ковба говорил, что пандемия коронавирусной инфекции никак не отразилась на его повседневной жизни.

«Живем в обычном режиме. У нас каждый день измеряют температуру, проверяют состояние. Тесты? Зачем нам тесты — мы же здоровы! Если у кого-то обнаруживают симптомы болезни, то делают. А какой смысл лишний раз тестироваться?» — отвечал экс-футболист, занимавший в то время должность в тренерском штабе родного «Витебска».