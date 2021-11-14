Сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую

Игроки сборной России в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Сборная России проиграла в Хорватии решающем матче группы Н в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу — 2022. Команду Валерия Карпина устраивала ничья, которую она обороняла всю игру, но на 82-й минуте Федор Кудряшов поразил собственные ворота. «Газета.Ru» рассказывает о событиях в Сплите.

Хорватия — Россия — 0:1

Ничья и затем пять побед подряд — Валерий Карпин стартовал в качестве главного тренера сборной России лучше чем кто-либо из его предшественников. Но все усилия становились напрасными в случае проигрыша в решающем матче в Сплите.

Поражение отправляло нашу команду на второе место в группе, что само по себе еще не было приговором в борьбе за путевку на чемпионат мира в Катар. Но весенний стыковой турнир обещает быть очень сложным, а тут можно было разом решить все вопросы, причем достаточно было всего лишь ничьей.

Играть на нее вроде бы никто не собирался. Карпин и его подопечные понимали, что исключительно удерживать счет в Сплите не получится — слишком сильны хорваты.

Их тренер Златко Далич отлично знает российскую сборную и даже предсказал на предматчевой пресс-конференции выход на поле Георгия Джикии, Дмитрия Баринова и Вячеслава Караваева, не игравших против Кипра.

Сам хорватский специалист тоже сделал ряд изменений по сравнению с поединком против Мальты. Например, остался в запасе забивший в той встрече два гола Ловре Маер. Вместо не в старте вышел экс-армеец Никола Влашич. Оказался в стартовом составе и капитан «Зенита» Деян Ловрен, его тоже поберегли в предыдущей встрече.

Валерий Карпин и вовсе изменения внес в состав значительные, но все они были запланированы. В обороне против Кипра из стартовых игроков в Сплите выходил только Игорь Дивеев, ну а Джикию, Караваева и Федора Кудряшова, чей богатый опыт был важен на левом фланге, целенаправленно подводили к решающей битве.

Как и Баринова, который расположился в тройке в центре поля вместе с Александром Головиным и Даниилом Фоминым. В атаке ожидаемо на острие вышел Федор Смолов, а вот вингерами тренерский штаб несколько удивил: мастера прессинга и образцового командного бойца Алексея Ионова ожидать было можно, а вот кандидатура не особенно много и удачно играющего даже в «Спартаке» Зелимхана Бакаева выглядела неоднозначно.

Важным и даже знаковым моментом был выход Джикия с капитанской повязкой. Впервые при Карпине кто-то надел ее во второй раз. И неудивительно, что это был именно спартаковец, который капитанит и в клубе — Джикия в этой сборной действительно выглядит лидером.

Хорваты под рев всегда крайне шумных и энергичных трибун Сплита сразу же бросились в атаку, и Иван Перишич очень быстро нанес удар в створ из левого угла штрафной, правда, в руки Матвею Сафонову.

Бежавшая в контратаки при любом удобном случае сборная России на 7-й минуте ответила разрезающим пасом Головина на ход Ионову под выход один на один — слишком сильным.

Но тут же хозяева довели свою подачу до головы Андрея Крамарича, который бил метров с восьми по центру без особого сопротивления, но угодил в руки Сафонову.

Колорита происходящему добавлял проливной дождь, накрывший хорватский город. При этом мяч не слишком задерживался в центре поля, что постоянно держало зрителей в напряжении.

К 15-й минуте Сафонов оказался вынужден начинать игру при исполнении от ворот длинными передачами, и это было явно не запланировано. Но короткие розыгрыши не давал делать хозяйский прессинг. После выносов надо было еще выиграть борьбу, что непросто, учитывая габариты соперника. Так что в эти минуты владение мячом было полностью за «шашечными».

В середине тайма стало совсем страшно, когда метров с 25 в фирменном стиле с левой ноги приложился опорник миланского «Интера» Марцело Брозович. Мяч летел очень красиво, но, к счастью, на сантиметры разминулся с дальней девяткой, куда отчаянно летел Сафонов.

Еще опаснее вышло на 27-й минуте при довольно спорно назначенном угловом. Модрич не стал подавать, а покатил на угол вратарской тому же Брозовичу. Хавбек на этот раз ударил с правой, но опять в дальний угол и точно — Сафонов в красивом прыжке пантеры потащил!

До перерыва у хорватов были еще опасные подходы, Сафонов разок отразил неприятный выстрел Модрича после розыгрыша углового, а еще в одном случае в результате неудачного паса назад оказался с мячом в ногах прямо перед нападающим соперника, но хладнокровно его обыграл.

Может быть, этот момент придал полевым российским футболистам немного уверенности, но в концовке первой половины они слегка отодвинули игру от своих ворот и даже поконтролировали мяч отрезками на чужой половине поля, пытаясь что-то создать в более-менее позиционном наступлении.

Тем не менее в первые 45 минут Хорватия владела мячом 67% времени и нанесла девять ударов против нуля у гостей. И все же уже три тайма в матчах этих сборных в нынешнем отборочном цикле закончились без голов. Да и вообще вспоминалось, что Россия и Хорватия всегда играли до сих пор только вничью.

Вторая половина началась ошеломляюще. Россияне развели с центра поля, отдали пас назад и... мяч застрял в образовавшейся в перерыве под напором стихии огромной луже. К нему первым успел Крамарич, который едва не довел эпизод до голевого момента.

Стало понятно, что футбол теперь будет специфическим — с поправкой на заболоченные участки. Хотя думать об этом было некогда. Хозяева так страстно и мощно навалились, что Россия оказалась вдавленной в собственную штрафную.

Но и это не помогло после подачи Юрановича с правого фланга в центр вратарской, откуда головой в упор Сафонова расстреливал бывший спартаковец Марио Пашалич. Однако вратарь «Краснодара» каким-то чудом потащил!

«Шашечные», ведомые Модричем, Брозовичем и Иваном Перишичем, буквально забомбардировали владения гостей подачами. Было очень нервно и опасно, но защитники и Сафонов все-таки справлялись.

Тем не менее Карпин вынужден был реагировать, тем более постепенно его подопечные стали хватать карточки. Так, по желтой получили Головин и Смолов. Они и ушли с поля первыми вместе. А еще не особо заметный Ионов. В игру вступили Дмитрий Чистяков, Роман Зобнин и Антон Заболотный.

Защитник, который, по мнению Карпина, головой играет лучше всех в РПЛ, зашел третьим в центр к Джикия и Дивееву, Зобнин, по сути, занял место Головина ценой уменьшения атакующих игроков, ну а Заболотный вышел цепляться за все мячи, навязывая борьбу мощным хорватским защитникам.

Сборная России во втором тайме фактически только оборонялась, но делала это довольно уверенно, хоть чувство тревоги во время бесконечных атак хозяев и не покидало. При этом на 70-й минуте подопечные Карпина сбегали в перспективную контратаку, которую даже довели до удара Караваева. Иво Грбич не смог сразу зафиксировать мяч намертво, но успел забрать его раньше, чем на добивание успел Антон Заболотный.

Постепенно на поле появились Андрей Мостовой и Данил Глебов, давшие отдых проделавшим огромный объем работы Бакаеву и Фомину. И сразу после последней замены случилось страшное: неугомонный левый защитник Борна Соса выполнил очередную подачу со своего фланга в штрафную сборной России. Мяч уже перелетел всех хорватов, но набегавший назад Кудряшов неловким движением ноги отправил снаряд точно в угол своих ворот. Сафонов среагировал и дотянулся, но спасти там было невозможно.

Сыграно было 82 минуты, и сборная России тут же бросилась в наступление. О какой-то комбинационной игре речи не шло, но навал устроить удалось. Оказалось, что хорватские футболисты тоже нервничают и не до конца уверены в результате, даже ведя в счете. К тому же в такой игре и в таких условиях решающим может оказаться любой тычок в сторону ворот.

Арбитр добавил к основному времени четыре минуты, и на второй из них футболисты в красном довели атаку до удара Караваева из хорошей позиции метров с 19. Защитник «Зенита» приложился от души, но мяч все же прошел над перекладиной. А все остальное время хозяева нудно и грамотно дотянули до финального свистка.

Хорватия попадает напрямую в Катар, а сборную России, которая была очень близка к этому, теперь ждет сложнейший стыковой турнир весной следующего года.