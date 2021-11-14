Гаджиев заявил, что Россия уступила Хорватии из-за неуверенности игроков

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Сборная России уступила Хорватии в решающем матче группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде со счетом 0:1, автором автогола стал защитник российской команды Федор Кудряшов. Теперь России придется бороться за попадание на ЧМ в стыковых матчах. Экс-наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев в комментарии «Газете.Ru», несмотря на результат, выразил благодарность футболистам, бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло поддержал Кудряшова, а член техкома РФС Гаджи Гаджиев назвал причину поражения.

«В поражении полностью моя вина»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча взял удар на себя. Он заявил, что винить за неудачу стоит исключительно его самого.

«В поражении полностью моя вина, на сто процентов. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут выглядеть намного лучше», — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Оценивая ход матча, специалист подчеркнул, что у него нет претензий к игрокам по самоотдаче. Вместе с тем, убежден Карпин, Хорватия играла так, как ей позволяла сборная России.

«У нас не было контригры, соперник создавал моменты и давил. К самоотдаче и организации нет вопросов, но, думаю, ребятам хотелось бы тоже играть футбол, а не только препятствовать. Сложно было сдерживать давление, но 80 минут справлялись. Я был недоволен розыгрышем мяча, но я уже объяснял, почему: если мяч у нашего вратаря, а игроки не хотят его получать, как быть довольным? Хорватия сыграла настолько хорошо, насколько мы позволили. Если бы мы столько не позволяли, они бы играли иначе», — сказал тренер.

«Мы играли на победу»

Для выхода на чемпионат мира с первого места в группе сборной России было достаточно не проиграть хорватам. Однако, как сказал после матча защитник российской команды Игорь Дивеев, цели удержать ничью не было — более того, сборная пыталась играть на победу.

«Поражение не самое обидное в карьере. Да, проиграли обидно, но надо дальше готовиться, на победу мы точно не наиграли.

Мы не удерживали ничью, играли на победу — может, что-то не получалось», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

«Видно, что у нас есть команда»

Для «Газеты.Ru» матч проанализировал экс-наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев. Он констатировал, что результат разочаровывает, но при этом поблагодарил футболистов за то, что они выложились на поле стадиона в Сплите.

«Очень хорошие впечатления, на самом деле. Конечно, результатом есть разочарование, но что касается действий команды, разве что при стандартах можно было покачественнее сыграть. А в принципе, ребята отдали очень много сил, видно, что у нас есть команда. После поражения эмоции всегда не очень позитивные, но ребята молодцы, хочется всех поблагодарить. У нас есть шанс, мы должны участвовать в дальнейшей борьбе за выход.

Понятно, все хотели, чтобы мы вышли на чемпионат мира с первого места, но хорваты в каких-то моментах более мастеровито выглядели. Тем более, они играли дома, игра проходила в сложных для нас условиях. И было такое давление на наши ворота. Ребята молодцы. Что-то не получилось, но можно поблагодарить нашу команду, тренерский штаб, ребят за то, что отдали сегодня даже не сто процентов, а больше. К сожалению, результат приходит и через такие игры.

Если быть объективным, сборная России изначально не думала играть вторым номером, но соперник заставил. По игре на данный момент, наверное, какой-то другой сценарий было сложно представить», — полагает специалист.

«Играли вообще без атаки»

Бывший футболист «Спартака», экс-гендиректор красно-белых Сергей Шавло указал как на достоинства, так и на недочеты российской команды. В частности, он констатировал отсутствие осмысленных атакующих действий, при этом похвалив оборону и персонально вратаря Матвея Сафонова. Он заметил, что в условиях проливного дождя, который обрушился на хорватский город, российская сборная показала достойный футбол.

«Мы играли вообще без атаки, ничего впереди не получалось у нас. К тому же, погода сыграла роль. В такую погоду наша сборная, наверное, впервые играла. Старались как могли, пытались играть дисциплинированно, в обороне действовали более-менее нормально, Сафонов действовал здорово.

Но обычно, когда команда находится под таким давлением, она в любой момент может дать осечку. К нашему сожалению, мы не дотерпели и получили автогол. Жалко Федора Кудряшова, который боец по натуре — так все получилось… Но по этой игре мы не заслуживали победы, Хорватия была ближе к успеху. Придется нам сейчас участвовать в стыковых матчах», — резюмировал Шавло.

«Если бы не автогол, дотерпели бы»

Знаменитый спартаковец, вместе с тем, считает, что автогол Кудряшова — дело случая и, не будь его, сборная России смогла бы завоевать столь необходимое очко. Шавло призвал футболистов не тратить время и силы на переживания и морально настраиваться на стыки.

«Что имеем на сегодня, то и имеем. До этого пропустили всего один мяч, и, думаю, если бы не автогол, мы бы и сегодня дотерпели. Потому что во втором тайме хорваты начали валить верхом, но особых моментов не было, у них тоже не получалось. Увы, этот гол решил все.

Здесь не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к играм, которые будут в марте. Хотя соперник будет не из легких, потому что команды, которые займут вторые места в группах, будут очень серьезными конкурентами, и нам придется играть на сто процентов возможностей», — заключил Шавло.

«Все понимали, что мы будем обороняться»

Известный тренер, экс-наставник «Амкара» и «Анжи», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев также обратил внимание на скудные атакующие действия сборной России, отметив, что именно в атаке она могла иметь единственный шанс на успех. Но с этим компонентом, признал он, команда не справилась.

«Все, что происходило на поле, было ожидаемо в силу разницы в классе. Единственное, что в таких случаях может помочь команде достичь результата, - это выход в атаку. Что мы будем обороняться, все понимали на сто процентов. Во-первых, соперник сильнее, мастеровитее, и это подтверждается тем, в каких клубах играют хорваты. Во-вторых, мы играли на чужом поле.

Результат, нужный нам, возможен, если мы хорошо готовы физически, если можем двигаться всю игру и компенсировать недостаток мастерства. Также — если будет хорошая организация и взаимодействия, которые сделают нашу систему надежной. И если в этой ситуации мы сможем выходить в атаку.

Потому что невозможно 90 минут обороняться — где-нибудь какая-нибудь чепуха случится. Поэтому с точки зрения выхода в атаку мы, конечно, сыграли просто плохо», — считает Гаджиев.

«Не справились с эмоциями»

Специалист задался вопросом, что послужило причиной неудачи. Гаджиев пришел к выводу, что на игроков давила необходимость добиться положительного результата, и это привело к противоположному исходу.

«Настолько мы слабее хорватов, или другая причина? Думаю, мы все же не настолько слабее, скорее, сыграла роль неуверенность, слабая психологическая готовность к игре.

Футболисты не смогли сыграть на уровне своих способностей, потому что не были уверены в своих действиях, в своих силах. Чуть нужно было хладнокровнее и спокойнее.

Банальная ситуация: убегаем в атаку, мяч у нас. Игроку надо бы сохранить мяч, сыграть в два касания, а он отыгрывает назад в одно. По таким мелочам было заметно, что ребята в игре, старательные, но нет уверенности, нет таких действий, которые проявлялись в других ситуациях. Мы же хорошо знаем уровень Смолова, Ионова. Понятно, что соперник выше классом, но, думаю, что давление результата оказалось значительным. Не справились с эмоциями», - подвел итог Гаджиев.