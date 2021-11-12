Все расклады европейского отбора на ЧМ перед матчем России с Хорватией

Игрок сборной России Александр Головин и игрок сборной Хорватии Марио Пашалич (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Сборная России по футболу разгромила Кипр в Санкт-Петербурге (6:0) и осталась лидером группы Н перед заключительным матчем отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Все решится 14 ноября в Сплите, где подопечных Валерия Карпина для прямого попадания на мундиаль устроит ничья в матче против Хорватии. В случае поражения придется играть в сложном стыковом турнире. «Газета.Ru» представляет расклады европейского отбора на мундиаль.

Ожидаемые победы

Расклад в группе Н перед ноябрьскими отборочными матчами к чемпионату мира, которые подводят итог основной части европейской квалификации, был предельно понятен: первые две строчки разыгрывали только сборные России и Хорватии.

Команда Валерия Карпина занимала первое место после неожиданной октябрьской ничьей своего главного конкурента — Хорватии — в матче против Словакии (2:2).

Прямую путевку в Катар дает только верхняя строчка в каждой из групп европейского отборочного цикла. Вторые места отправляются в весенний стыковой турнир, обещающий стать очень сложным. Поэтому матч последнего, десятого тура между Россией и Хорватией, который состоится в Сплите, будет очень жарким, но расклад еще мог поменяться и после игр девятого тура.

Если бы Россия не выиграла у Кипра, а Хорватия одержала бы победу над Мальтой, то именно «шашечные» подошли бы к решающей битве в качестве лидера группы Н и имели бы право на ничью.

Россия же в теории вообще могла уже 11 ноября оформить попадание на мундиаль. Для этого нужна была собственная победа над Кипром и любая осечка конкурента на Мальте.

Но сенсаций не случилось. Сначала Россия в Санкт-Петербурге накидала шесть безответных мячей Кипру, а затем хорваты на средиземноморском острове вдоволь порезвились с мальтийцами — 7:1.

Так что теперь все действительно решится в Сплите, где подопечных Карпина устроит ничейный результат. Впрочем, добиться его против вице-чемпионов мира во главе с Лукой Модричем будет очень непросто.

Новые стыки

Стыковой турнир, в который попадут вторые места всех десяти европейских отборочных групп, а также еще две команды, показавшие ранее лучшие результаты в Лиге наций, но не попавшие в топ-2 в отборе, впервые пройдет в новом формате.

12 сборных будут по жеребьевке разбиты на три группы по четыре команды и сразятся там весной в формате короткого плей-офф (полуфиналы и финал в один матч на каждой стадии), определив еще трех участников ЧМ-2022 от Старого света.

Команды будут разбиты на корзины по результатам выступлений в отборочных группах — чем больше набрано очков, тем выше шанс быть посеянным и сыграть полуфинал, а то и финал на своем поле, что в случае с одним матчем очень важно.

Пока подопечные Карпина не обеспечили себе прямой путевки на мундиаль, не рассматривать возможное участие в стыковых матчах нельзя.

Хорошая новость в том, что сборная России, даже если уступит в Сплите, попадет в число шести сеяных и сыграет в первой встрече стыкового плей-офф дома.

Кто в соперниках

Интересно, что на данный момент не известен вообще ни один участник стыков, так как во всех группах продолжается упорная борьба.

В группе А Португалия и Сербия набрали по 17 очков и в очной дуэли 14 ноября решат, кто квалифицируется в Катар напрямую. Пока выше по разнице мячей португальцы, а значит, их устроит ничья.

В группе В ситуация изменилась кардинально 11 ноября. В последнем туре Испания примет шведов, которые лидировали до этого, но их сенсационное поражение в Тбилиси от Грузии из-за дубля полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии (0:2) изменило расклад.

Испания выиграла непростую встречу в гостях у Греции (1:0), до этого тоже претендовавшей на стыки, и опередила шведов в таблице. Теперь подопечных Луиса Энрике в последнем туре дома устроит ничейный исход.

Группы А и В объединяет то, что их вторые места уже точно будут посеяны при жеребьевке стыкового турнира, так что с командами отсюда второе место нашей группы Н до финала стыков не сыграет абсолютно точно.

В группе С по 14 очков у Италии и Швейцарии, и они определят, кто поедет в Катар сразу, в игре на Апеннинах 12 ноября. При этом почти наверняка второе место отсюда будет посеяно в стыках.

В группе D ситуация одна из самых запутанных. Лидирующая Франция пока обеспечила себе только плей-офф, но наверняка доведет дело до победы в группе 13 ноября, когда примет Казахстан.

А вот дальше феноменальная рубка. Второй пока идет побившая все рекорды по ничьим (шесть в семи матчах при одной победе) Украина. У нее девять набранных очков, но на игру больше, чем у финнов (восемь очков) и боснийцев (семь).

При этом 13 ноября Босния и Герцеговина примет Финляндию. 16 ноября, в последний день матчей в этой группе, финны дома сыграют с Францией, а боснийцы примут Украину. Тогда-то все и решится.

В группе Е Бельгия лидирует с 16 очками, а у Чехии 11, но на матч больше. 11 баллов набрал и идущий третьим, но имеющий две игры в запасе Уэльс.

В данный момент Бельгия обеспечила себе хотя бы стыки, чехи могут попасть только в стыковой турнир, а Уэльсу доступны все три варианта: выход на ЧМ напрямую, попадание в стыковые матчи и невыход никуда.

В группе F Дания уже на мундиале, не потеряв ни одного очка за восемь туров. На второе место претендуют Шотландия (17 очков) и Израиль (13), при этом борются они заочно, и британцам предстоит матч в Молдавии, где они будут явными фаворитами.

Есть тут еще и Австрия, которая с четвертого места до шотландцев уже точно не дотянется, но зато может попасть в стыки как победитель своей группы в Лиге наций.

В группе G за два тура до финиша у Нидерландов 19 очков, норвежцы набрали 17 баллов, Турция — 15. При этом между собой остается сыграть только двум лидерам в Амстердаме.

В подгруппе I Англия имеет 20 очков, Польша отстает на три балла, а у Албании 15 очков, и она тоже еще не потеряла возможности даже квалифицироваться в Катар напрямую. Тем более с «тремя львами» ей еще играть, пусть и на «Уэмбли».

Германия уже прошла на ЧМ-2022 из группы J, а Северная Македония (15 очков) после встреч 11 ноября и собственной выездной победы над Арменией (5:0) вырвалась вперед в борьбе за второе место.

На балл отстает Румыния, Армения имеет 12 очков и сохраняет теоретические шансы на стыки. Вот только она может лишь догнать македонцев, а при равенстве баллов в ход идет разность забитых и пропущенных мячей. У Македонии она сейчас +10, у армян — -8. Поправить ее Армения должна будет в домашней игре с Германией...

Ну а реальное сражение за второе место пойдет заочно в поединках Северная Македония — Исландия и Лихтенштейн — Румыния. При этом румын из-за все той же разницы (у них +3) устроит только своя победа при осечке конкурента.