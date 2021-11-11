В ФФККР одобрили идею прыжкового баттла между одиночниками из США и фигуристками из РФ

Тренер трехкратного чемпиона мира из США Нэйтана Чена — Рафаэль Арутюнян — предложил устроить прыжковый баттл между американскими мужчинами-одиночниками и российскими фигуристками, заявив, что Чен не будет «комплексовать» перед Трусовой. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал эту идею, а глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова рассказала, что канал готов пригласить зарубежных фигуристов на коммерческий турнир.

Рафаэль Арутюнян, который с детского возраста тренирует трехкратного чемпиона мира и главного фаворита предстоящих Олимпийских игр — 2022 Нэйтана Чена, предложил дерзкую идею устроить битву между американскими одиночниками и российскими фигуристками.

Таким образом Арутюнян ответил на вопрос о том, не боится ли его подопечный Чен сравнений с Александрой Трусовой, которая освоила все четверные прыжки и даже показала пять квадов в произвольной программе на открытых прокатах сборной России в сентябре.

«У меня вообще есть предложение к Первому каналу организовать прыжковые соревнования между двумя командами — российских девушек и американских парней. Можно для большей конкуренции и третью собрать: из российских фигуристов, усилив ее европейскими легионерами.

Турнир на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Комплексовать перед Трусовой Чен точно не будет», — заявил Арутюнян в интервью РИА «Новости».

Турнир получился бы действительно захватывающим, а интригу можно было бы держать до самого конца благодаря сбалансированному составу команд-соперниц.

Если говорить о команде США, то в ней, очевидно, оказался бы Нэйтан Чен, который владеет всеми четверными прыжками и в подавляющем большинстве случаев исполняет их безупречно. Это самая сильная боевая единица «звездно-полосатых».

Также в состав сборной США попал бы бронзовый призер ЧМ-2019 Винсент Чжоу, который спокойно делает четверной лутц, тулуп и сальхов. Он стал бы вторым по силе соперником россиянок.

И еще одним важным представителем американской сборной является Джейсон Браун, но на прыжковом турнире он может стать слабым звеном.

Дело в том, что свои основные баллы этот одиночник набирает за счет идеального исполнения тройных прыжков и акселя в три с половиной оборота, а также высоких оценок за компоненты — скольжение, артистизм, переходы между элементами, чувство музыки. Что касается квадов, то он пытается исполнять на соревнованиях четверной сальхов, но делает это с серьезным недокрутом, а в остальном довольствуется тройными прыжками.

Таким образом, если команда США будет состоять из этих трех спортсменов, то бороться с ними и даже побеждать российским девушками будет вполне реально. Чен и Чжоу могли бы приносить много баллов, но Браун уравновешивал бы шансы.

От России в турнире могли бы принять участие Трусова (делает все четверные и тройной аксель), Щербакова (четверные лутц и флип) и Камила Валиева (тройной аксель, четверные тулуп и сальхов). Если нужно будет расширить команду, то вполне можно добавить Майю Хромых (исполняет четверные тулуп и сальхов) и Елизавету Туктамышеву (тройной аксель).

У сборной США тоже явно найдутся другие талантливые одиночники для увеличения команды. К тому же недавно к ним присоединился российский фигурист Артур Дмитриев, сменивший спортивное гражданство на американское. Если на прыжковом турнире ему удастся исполнить четверной аксель, который еще никто не приземлял на официальных соревнованиях, то это произведет настоящий фурор.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею американо-российского противостояния в прыжках и напомнил, что в феврале 2021 года федерация уже организовывала подобный турнир.

«Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками.

Теперь Арутюнян предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались? Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем все сосредоточено, — предстоящие Олимпийские игры. Но идея интересная, возможно, что каким-то образом ее рассмотрят.

Если дело дойдет до организации такого соревнования, то решение принимается совместно ФФККР и Первым каналом. Но это еще не обсуждалось», — отметил Горшков.

Однако кажется, что Первый канал будет совсем не против. Глава дирекции спортивного вещания канала Ольга Черносвитова сообщила, что организация уже задумалась над тем, чтобы разнообразить свой коммерческий турнир приглашением зарубежных звезд. По словам Черносвитовой, Арутюнян даже сам связался с ней по этому вопросу.

«Первый канал совместно с ФФККР рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, такое предложение мы получили на турнире Skate America от Рафаэля Арутюняна, тренера Нэйтана Чена. Приятно, что наша инициатива была оценена.

Сейчас мы изучаем возможные форматы турнира и не исключаем, что Нэйтан будет не единственным, кто сможет выступить в России, где популярность фигурного катания так высока», — цитирует Черносвитову ТАСС.

Сообщество фигурного катания России в большинстве своем поддержало эту идею.

«А почему нет? Интересно ведь зрителям. Прыжковые соревнования многим понравились, а наши девчонки прыгают великолепно. Они и победить могут. Это было бы очень зрелищно и эффектно», — сказала Татьяна Тарасова Sport24.

«Это очень интересная инициатива, — согласилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но будет хорошо, если прыжковый турнир пройдет в США, где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит популярность фигурного катания в данной стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу».

Однако нашлись и противники этой идеи. Так, Илья Авербух увидел в предложении Арутюняна провокацию.

«Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков — очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовешь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал, — заявил Авербух.

— Поэтому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Но, на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок — глупое занятие. Они и так соревнуются заочно, и, мне кажется, спортсмены должны заниматься своим делом, тренеры — своим».

Впрочем, пока что дело идет к тому, что прыжковый баттл «США против России» все-таки состоится. Кубок Первого канала, на котором это должно произойти, пройдет в марте 2022 года — вскоре после Олимпиады.