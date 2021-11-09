Полузащитник «Аталанты» Миранчук может зимой перейти в «Сассуоло»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перейти из «Аталанты» в «Торино» или «Сассуоло». Футболист недоволен отсутствием игровой практики в команде из Бергамо и хочет проводить на поле больше времени. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал Миранчуку зимой сменить команду и призвал отложить возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В предстоящее зимнее трансферное окно полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сменить клубную прописку — 26-летний футболист выразил готовность покинуть «Аталанту» и перейти в менее статусный коллектив из Серии А.

По информации Calciomercato, россиянин недоволен тем количеством игрового времени, который ему выделяет наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, однако специалист в данный момент не готов чаще выпускать его на поле.

Среди клубов, заинтересованных в подписании Миранчука, фигурируют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что россиянину будет полезно зимой сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде.

«Алексею необходимо все взвесить. Иногда необходимо сделать шаг назад для того, чтобы затем сделать два вперед. Ему нужно почувствовать уверенность, играть чаще, поэтому ясно, что скорее всего ему стоит уйти в другой клуб в аренду. Любому футболисту нужно игровое время, нельзя сидеть сложа руки.

Возвращение в «Локомотив»? Это не поможет ему в адаптации в Европе. Если он хочет остаться и играть в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию. Если же он захочет вернуться, то еще обязательно успеет это сделать.

Я думаю, что он еще не доказал ни себе, ни остальным, что хочет играть в Европе на высоком уровне. Смена чемпионата для Миранчука будет более тяжелым испытанием, поэтому стоит рассмотреть вариант с арендой в какой-либо итальянский клуб», — заявил Булыкин.

Помимо этого, экс-форвард амстердамского «Аякса» объяснил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжает вызывать Миранчука в расположение национальной команды, несмотря на отсутствие у хавбека игровой практики.

Напомним, что при вступлении в должность наставника сборной России 52-летний специалист пообещал не включать в список потенциальных кандидатов тех, кто не получает игровое время в своих клубах.

«Карпин знает его возможности, он подходит под его игровую философию. Понятное дело, что если ты играешь в основе, то у тебя есть игровой тонус. А если ты не играешь, то можешь рассчитывать только на место в запасе. Все знают потенциал Миранчука, на что он способен. Нахождение в сборной может помочь ему вновь раскрыться и обрести уверенность.

Ему главное — играть и чувствовать доверие тренера. Не столь важно, Италия это будет, или Испания с Германией. Когда он получит игровое время и будет знать, что нужен тренеру, то тогда все наладится», — заявил Булыкин.

Об интересе «Сассуоло» к Миранчуку стало известно еще в конце октября. Итальянское издание Tuttosport также высказывало предположение о том, что 26-летний игрок пополнит состав черно-зеленых в зимнее трансферное окно.

Портал Torino Granata 8 ноября сообщил, что «Сассуоло» рассматривает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога.

Однако в самом клубе эту информацию не подтвердили. Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в беседе с «СЭ» заявил, что данная новость не соответствует действительности.

Torino Granata также информирует, что главный тренер «Торино» Иван Юрич лично хочет видеть Миранчука в своей команде.

Еще одной командой, в которой Миранчуку пророчат продолжение карьеры, является «Болонья». Но и здесь официальные лица клуба опровергают информацию об интересе к россиянину.

«Это слухи. Миранчук — хороший футболист, но мы не планируем его брать в аренду», — приводит слова спортивного директора «Болоньи» Риккардо Бигона Sport24.

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин считает, что принимать решение о переходе в другой клуб должен сам игрок.

«Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе все должен решать сам Алексей, а мы здесь не играем никакой роли. Футболист должен действовать исходя из ситуации и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно», — заявил Семин в беседе с «СЭ».

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Алексей Миранчук принял участие в шести матчах, в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €13,5 млн.