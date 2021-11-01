Пресс-конференция Карпина в предверии матчей с Кипром и Хорватией. ОНЛАЙН

16:10

Член техкома РФС Гаджи Гаджиев высказался о четырех вызванных в сборную вратарях.

«Гильерме и Сафонов — это и есть те вратари, которые, скорее всего, будут играть. Тем более что Сафонов последние матчи за сборную сыграл качественно.

Что касается Хайкина, который выступает в Норвегии, я его, естественно, не знаю. И его потенциальным возможностям мне трудно дать оценку. Есть два основных вратаря, а с этими голкиперами — с Хайкиным и Лантратовым — мы знакомимся и готовим их на какую-то перспективу. Мне кажется, что это правильные шаги.

Тем более что тренер вратарей сборной Кафанов, с моей точки зрения, очень квалифицированный специалист. В нем привлекает и очень ценно то, что у него нет мелочей. Он тренер, который хорошо может объяснить, потребовать все, что связано с нюансами вратарского искусства. Действительно порой какая-то незначительная погрешность, которая кажется мелочью, может приводить к серьезным негативным последствиям», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».