Пресс-конференция Карпина в предверии матчей с Кипром и Хорватией. ОНЛАЙН

Член техкома РФС Гаджи Гаджиев высказался о четырех вызванных в сборную вратарях.
«Гильерме и Сафонов — это и есть те вратари, которые, скорее всего, будут играть. Тем более что Сафонов последние матчи за сборную сыграл качественно.
Что касается Хайкина, который выступает в Норвегии, я его, естественно, не знаю. И его потенциальным возможностям мне трудно дать оценку. Есть два основных вратаря, а с этими голкиперами — с Хайкиным и Лантратовым — мы знакомимся и готовим их на какую-то перспективу. Мне кажется, что это правильные шаги.
Тем более что тренер вратарей сборной Кафанов, с моей точки зрения, очень квалифицированный специалист. В нем привлекает и очень ценно то, что у него нет мелочей. Он тренер, который хорошо может объяснить, потребовать все, что связано с нюансами вратарского искусства. Действительно порой какая-то незначительная погрешность, которая кажется мелочью, может приводить к серьезным негативным последствиям», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Вратарь сборной России Матвей Сафонов (в центре) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и СловакииМаксим Богодвид/РИА «Новости»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов отреагировал на отсутствие нападающего своей команды Гамида Агаларова в составе сборной России.
«Я спокойно отношусь к такому решению тренерского штаба. Это выбор тренера, который отвечает за результат. Он вызвал тех, кто на сегодняшний день больше подходит под его игровую модель. Я согласен с тем, что лучше Гамид поиграет в молодежной сборной, чем в основной будет сидеть на лавке. Надо играть, представлять национальную команду, хоть это и будет молодежная сборная», — приводит слова Стукалова Metaratings.ru.
Член техкома РФС Гаджи Гаджиев высказался о непопадании в состав сборной России Дениса Глушакова и Дмитрия Полоза.
«Они еще могут рассчитывать на вызов в сборную. Мы же видим отдельных талантливых игроков, которые и в возрасте под 40 лет сохраняют кондиции. Я много их могу привести в пример — не только наших, но и из-за рубежа. Опыт в футболе — чрезвычайно важная штука. Хоть это игра и многообразная, в ней все равно есть много относительно типичных ситуаций. И игрок, который имеет за плечами значительный опыт, конечно, разбирается в ситуациях достаточно хорошо. А это очень важно для футбола — как игрок мыслит, какие он решения принимает, какую позицию выбирает.
Другое дело, что это работает, только если есть хорошая физическая готовность. Но и до 40 лет футболисты могут сохранять ее высокой. Глушаков и Полоз — хорошие игроки для нашего чемпионата, они неслучайно попали в расширенный список. А Глушаков мог бы оказаться в окончательном составе и в прошлом цикле, если бы не получил травму», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Игрок ФК «Химки» Денис ГлушаковРИА Новости
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который не попал в окончательную заявку сборной России, прокомментировал эту ситуацию.
«Считаю, что Тюкавин заслужил вызов в сборную, но за результат отвечает тренер. Его выбор игроков — под определенную модель. Значит, Карпин считает, что Смолов, Сергеев и Заболотный больше помогут нашей команде.
Костя дальше будет продолжать работать, сейчас он в хорошей форме. В последних играх Тюкавин забивал. Валерию Георгиевичу нужен результат, поэтому пускай у него даже одни старики выйдут, но добудут очки. Сейчас главное не красивая игра, а путевка в Катар. Тюкавин не должен приезжать в сборную четвертым футболистом. Ему всего 19 лет, поедет играть за молодежку. У этой команды тоже есть задачи, всему свое время», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Игрок «Динамо» Константин ТюкавинРИА Новости
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов, который недавно забил важный гол в ворота «Спартака» и вырвал ничью (1:1), прокомментировал свой вызов в сборную России.
«Гулял с женой и ребенком на улице, только пришел домой. Мне мой друг скинул фотографию со списком. Естественно, приятно, что вызвали теперь напрямую. Эмоции только положительные.
С Карпиным пока по поводу сборной не общались. Но, конечно, рассчитываю выйти на поле в ближайших матчах сборной. Любой футболист думает, что он может помочь своей команде. Настрой боевой», — цитирует Глебова Sport24.
Игрок «Ростова» Данил ГлебовРИА Новости
Член техкома РФС Гаджи Гаджиев объяснил неожиданный вызов в сборную нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«Вероятность сыграть у Сергеева ниже, чем у Смолова и Заболотного, но он определенно игрок, который заслуживает внимания. В предстоящих играх, например, со сборной Хорватии, нам большую часть матча придется обороняться и играть в контратаку. Если посмотреть, как Сергеев выполняет эту функцию в «Крыльях», то он делает это хорошо. Качественно убежать в контратаку он может и реализует моменты он тоже достаточно неплохо. Но, думаю, что все-таки основным игроком атаки остается Смолов, а Сергеев будет на замене. Он вполне нормальный игрок для нашей сборной», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Нападающий «Крыльев Советов» Иван СергеевРИА Новости
Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев высказался о вызове в сборную России футболистов находящегося в кризисе «Спартака» — Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.
«Конечно, эмоции, связанные с игрой «Спартака», негативные. Они задевают игроков, влияют на их состояние — это безусловно. Но здесь надо понимать, что при бардаке, который есть в «Спартаке» — я именно это слово применяю, понимая, что оно жесткое, — при абсолютно низком уровне организации игры в обороне мы, конечно, можем говорить об отдельных индивидуальных ошибках. Но, в первую очередь, все проблемы «Спартака» связаны с низким уровнем организации коллективных действий.
В такой ситуации игрокам сложно проявлять свои индивидуальные качества. При выстроенной организации командной игры каждый футболист может раскрыть все свои способности. А когда они упускают соперников за спину, когда все связи рвутся, погрешности индивидуальной игры заметны — особенно, в обороне.
Думаю, что Карпин поступил правильно, вызвав их. Тем более что они одни из лидеров сборной команды. И надеюсь, что там такого бардака, как в «Спартаке», не будет», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Георгий Джикия в матче Россия — ФинляндияReuters
Депутат Госдумы, куратор «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отсутствие Дениса Глушакова в окончательной заявке сборной России:
«Конечно, очень обидно, что Глушаков не попал в окончательный список сборной. Но с учетом того, что команде предстоят две очень важные игры, и надо быть готовым к ним на все 120%, Карпин принял верное решение. Денис достаточно много времени пропустил из-за травмы и, наверное, возможности его организма сейчас не позволили бы ему выложиться на всю. Поэтому мы понимаем, что сейчас не лучшее время проявить себя».
Игрок ФК «Химки» Денис ГлушаковРИА Новости
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выразил разочарование тем, что Агаларов не был вызван в сборную.
«Думаю, непопадание Агаларова в окончательный список сборной — это вопрос каких-то тактических соображений. Для нас абсолютно понятно, что человек, который не обладает большим количеством моментов, но выжимает из них максимум, помог бы сборной. Если просто посмотреть турнирную таблицу, станет понятно, кто на сегодняшний день является лучшим игроком нападения в России. Лично мне обидно, что он не попал в сборную.
Гамид — человек профессиональный и воспитанный, поэтому не в его привычках обсуждать решения тренерского штаба, и он их не обсуждает. Он будет дальше делать свою работу и, уверен, достаточно скоро дебютирует в сборной России», — цитирует Мурзагулова Sport24.
Игрок «Уфы» Гамид АгаларовРИА Новости
Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, не расстроился из-за того, что Карпин не вызвал его сына в главную сборную страны на матчи с Кипром и Хорватией.
«Не вижу никакой трагедии в том, что Гамид не попал в окончательный состав сборной России. Тренерский штаб ведь лучше знает, кого вызывать, а кого нет. Не знаю, с чем это связано, но точно не с травмой, потому что Гамид быстро восстановился. В любом случае, будем болеть за сборную России и поддерживать команду.
Накануне объявления состава я говорил с сыном и мы пришли к тому, что надо сохранять концентрацию на следующем матче независимо от того, вызовут его в сборную или нет. Сейчас надо готовиться к ближайшей игре и не думать ни о чем постороннем», — цитирует Агаларова-старшего Sport24.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей, которые попали в заявку на матчи с Кипром и Хорватией — Гильерме, Сафонов, Хайкин и Лантратов.
«В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.
Вратарь сборной России Маринато Гилерме на церемонии представления формы сборной России к чемпионату Европы по футболу 2020, 7 ноября 2019 годаАлександр Вильф/РИА «Новости»
Валерий Карпин закончил отвечать на вопросы журналистов. Дальше будем публиковать реакцию футбольной общественности на окончательный состав сборной России. Напомним его:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Терехов («Сочи»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань).
Полузащитники: Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Алексей Ионов («Краснодар»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва).
Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022!#РоссияКипр #ХорватияРоссия #WC2022 pic.twitter.com/VnCsw1EJUQ— Сборная России (@TeamRussia) November 1, 2021
— Сборная России занимает первое место в группе и даже если не выйдет на ЧМ напрямую, точно попадет в стыковые матчи и получит еще один шанс. Чувствуете ли вы, что давление на вас снизилось?
— У нас не было задачи минимум или задачи максимум. Задача одна — выйти на чемпионат мира. Поэтому для меня все остается по-прежнему.
— Рассматриваете ли вы Александра Соболева как игрока сборной?
— Раз он даже в расширенный список не попал, то нет, не рассматриваю.
Игрок «Спартака» Александр СоболевРИА Новости
— Каких игроков вы уступили молодежной сборной и не стали вызывать в основную, например, Агаларова и Тюкавина?
— Мы на связи с тренерским штабом молодежной сборной и можем забрать оттуда любых игроков, которые нам могут понадобиться. Нет такого, что мы кого-то им уступили.
— Вы говорили, что напишете Дзюбе, спросите, в какой он форме, и, может вызовете на матчи сборной. Получается, вы ему не писали?
— Не писал.
— Это следствие его октябрьского отказа приезжать в сборную?
— Нет, это не главная причина. Если говорить об игре, то Дзюба не выходил в основе в последних матчах за «Зенит».
— А результативных выходов на замену для вас недостаточно?
— Для меня — нет.
Капитан сборной России Артем Дзюба благодарит фанатов за поддержку после победного матча с командой ФинляндииReuters
— Насколько переживали, что из-за локдауна болельщиков могли не пустить на матч России с Кипром, который пройдет в Петербурге?
— Очень переживал. Рад, что допустят 30% фанатов на стадион. Хочется, чтобы как можно больше болельщиков могли нас поддержать.
— Если игрок не может принять участия в матче за сборную, как ему лучше об этом сообщить? Через СМИ или лично?
— Лучше сделать это в приватной беседе — по телефону или при встрече.
— Кто будет капитаном в матчах с Кипром или Хорватией?
— Пока не знаю, какой будет стартовый состав, поэтому не могу назвать капитана. Надо посмотреть, кто сможет выйти с первых минут, и потом из этих людей выбрать капитана. Фаворитов сейчас у меня никаких нет.
— Вы говорили, что будете разбираться, как видео из раздевалки сборной России, где все поют «Валера! Валера!», попало в сеть. Разобрались?
— Разобрались. Виновные наказаны. В угол поставили (смеется).
— Чем вас привлек нападающий «Крыльев» Иван Сергеев?
— Своей игрой, работоспособностью, самоотдачей и правильными действиями для команды. Я говорю не только про голы, а про пользу для команды. В «Крыльях Советов» роль Сергеева журналисты отмечают не так сильно, потому что больше обращают внимания на голы.
— При нынешней игре сборной необходимо, чтобы нападающий хорошо цеплялся за мяч при быстрых атаках. Смолов подходит под эту роль?
— Если бы он не подходил, я бы его вызывал?
— Ну, наверное, вы могли бы ответить, что лучше Смолова просто никого нет сейчас.
— Вы мне будете говорить, как мне отвечать на ваш вопрос?
— Сборная традиционно не очень хорошо играет в ноябре. Как подвести команду в оптимальном физическом состоянии к матчам с Кипром и Хорватией?
— Если смотреть на такую статистику, то мы и Словению не должны были тогда обыгрывать. Не знаю, про какие года вы говорите. Может, тогда было больше игр, больше травм. А в этот раз, возможно, игроки подойдут в лучшем физическом состоянии к ноябрю, чем к октябрю, потому что в тот период у нас было много травм — матчи сборной тогда пропускали Головин и Дивеев.
Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 годаАлександр Вильф/РИА «Новости»
— Вы посещали матчи «Химки» — «Урал». За кем следили?
— В матче «Химки» — «Урал» я смотрел больше за Глушаковым.
— Планирует ли сборная играть в атакующий футбол в матчах с Кипром и Хорватией, несмотря на то что команде хватит ничьей для выхода на ЧМ?
— Планирует.
— Почему раньше вызывали сильнейших, а сейчас — опытных?
— Осталось только два матча отбора, и они самые важные для решения задачи выхода на ЧМ. Надо брать очки, несмотря ни на что.
— Получается, раньше вы рисковали, вызывая в том числе молодых и неопытных игроков?
— Нет, раньше я не рисковал, потому что никого не знал.
— Какое моральное состояние у Алексея Миранчука, который мало играет в «Аталанте», но был вызван в сборную?
— Как любому футболисту, ему хочется играть больше. Психологическое состояние не самое лучшее, но в сборной Алексей играет, возможно, даже с большим желанием. Очень хочет получить какие-то минуты.
Игрок сборной России Алексей Миранчук и игрок сборной Хорватии Марсело Брозович (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 годаАлексей Филиппов/РИА «Новости»
— У Смолова был сомнительный тест на коронавирус. Сможет ли он сыграть за сборную?
— Это был ложно-положительный тест. Он уже сдал отрицательный. Сегодня должен сдать еще один. Не думаю, что с этим будут проблемы.
— Насколько серьезна проблема Далера Кузяева?
— Он был ключевым игроком сборной. Потеря для нас большая. Думаем, что он не сможет нам помочь, но остаемся на связи с врачом «Зенита».
— В каком состоянии сейчас Головин?
— Общались с Головиным, он набирает форму. Может, пока не в лучших кондициях после травмы, но на один матч уже вышел. Думаю, на ближайшие матчи за «Монако» тоже выйдет. Игроками такого уровня мы разбрасываться не можем, поэтому вызвали его.
— Зачем четыре вратаря в заявке?
— Можно хоть 60 человек вызвать. В заявку на конкретный матч все равно попадут 23 человека. Будет еще один тур РПЛ, еврокубки, возможно, будут травмы, поэтому вызываем побольше человек.
— Рассматривали ли вариант с вызовом Дзюбы, раз делаете ставку на опытных игроков?
— Нет, этот вариант не рассматривали. В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет в играх со Словакией и Словенией, он сказал, что не готов. Так что больше мы его не рассматривали.
— А в следующий раз подумаете?
— Две игры отбора осталось, когда еще Дзюбу рассматривать?
— Дзюба отписался от Instagram сборной. Воспринимаете ли это как демонстративный жест — мол, что сборная ему неинтересна?
— Без понятия. Мне без разницы.
— Как думаете, когда он снова подпишется?
— Без понятия, у него спросите.
Артем ДзюбаGlobalLookPress
— Почему не вызвали нападающих Агаларова и Тюкавина, которые в последних матчах забивали больше, чем вызванные в сборную Смолов, Заболотный и Сергеев?
— Был сделан в пользу более опытных игроков, за исключением Сергеева. Впереди самые важные матчи. В бой идут одни старики. Кроме Сергеева, все вызванные футболисты уже играли в сборную. Кроме того, если говорить про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут в молодежной сборной. Они будут у нас под рукой, никуда не потеряются. К тому же в составе еще могут быть изменения, потому что впереди игры в еврокубках и тур в РПЛ. Так что Агаларов и Тюкавин еще могут оказаться в сборной в случае каких-то травм.
Валерий Карпин объявил окончательный состав сборной России на решающие матчи отборочного цикла на чемпионат мира в Катаре — 2022.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Терехов («Сочи»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань).
Полузащитники: Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Алексей Ионов («Краснодар»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва).
Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов («Локомотив» Москва).