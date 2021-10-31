Сборная России завоевала серебро в упражнении с обручами и булавами на ЧМ-2021

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии завершился для российской сборной на минорной ноте — в групповых упражнениях с булавами и обручем отечественные гимнастки довольствовались серебром, допустив ошибку в середине выступления. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, почему России впредь будет труднее бороться за победы на международной арене.

31 октября завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, проходивший в японском Китакюсю. По итогам мирового первенства сборная России выиграла неофициальный медальный зачет.

В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

На второй строчке расположилась сборной Италии, которая имеет одну золотую, три серебряных и одну бронзовую награды. Замкнули тройку спортсменки из Белоруссии — одно золото, два серебра и четыре бронзы.

В финальный день мирового первенства состоялись финалы групповых упражнений в отдельных видах — россиянки стали обладательницами золотых наград после выступления с мячами, а также получили серебро по итогам соревнований с обручами и булавами.

Серебряная призерка Олимпийских игр 1996 года Яна Батыршина считает, что рассчитывать на победу в последнем виде программы было нельзя, так как потеря булавы была очевидной.

«Сегодня у нас золото и серебро, опять-таки, могло, конечно, быть две золотые медали, если не была бы совершена потеря предмета. Досадная потеря, опять булава была в руке и вдруг выпущена, но такое бывает.

Когда есть повод, когда была совершена видимая ошибка, получается, что золото уже невозможно», — приводит слова Батыршиной ТАСС.

Депутат Госдумы Светлана Журова не считает серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами неудачей.

«Какой провал? Надо понимать, что человек — не робот. Спортсмены могут ошибаться. В случае, если какие-либо оплошности допускают российские спортсмены, это даже не столько касается художественной гимнастики, то надо понимать, что они не всегда растекаются так же, как у спортсменов из других стран», — заявила чиновница.

По ее мнению, большинство спортивных федераций стараются внести разнообразие в распределение итоговых мест, чтобы представители одной страны не выигрывали награды много лет подряд.

«В этом вопросе многое зависит от судей. Все потому что международным федерациям не выгодно, давайте честно, доминирование представителей какой-либо одной страны. И спонсорам это становится тоже не интересно. Мы же понимаем, как сейчас спонсоры относятся к России. И, соответственно, международная федерация понимает, что если будет выиграть Россия, то у нее будет меньше спонсоров.

Поэтому на первый план и выходят другие страны, за счет чего и расширяется география вида спорта, увеличивается представительство художественной гимнастики в мире. Мы-то все радуемся победам России, а вот в международной федерации, наверное, не сильно в восторге от этого.

Когда одна страна в одном виде спорта остается на многие-многие годы единственной, кто выигрывает соревнования, то остальные начинают от нее отворачиваться, и у федерации банально остается меньше денег на развитие спорта. Это ведь касается не только художественной гимнастики», — заявила Журова.

Прошедшее мировое первенство стало настоящим бенефисом Дины Авериной, которая в четвертый раз выиграла финал индивидуального многоборья на чемпионатах мира.

23-летняя спортсменка по итогам четырех упражнений на мировом первенстве 2021 года в Японии набрала 108,400 балла и завоевала золотую медаль.

До этого по три раза сильнейшими в многоборье становились Яна Кудрявцева, Евгения Канаева. а также болгарки Мария Петрова и Мария Гигова.

Подводя итоги соревнований, Светлана Журова отметила важность победы Авериной в контексте Олимпийских игр в Токио, где россиянка довольствовалась серебром, проиграв финал индивидуального многоборья израильтянке Линой Ашрам, пропустившей мировое первенство 2021 года.

«Безусловно, я довольна итогами чемпионата мира. Я бы, если честно, не гналась за рекордами, как это сейчас делается в отношении Дины Авериной, которая обошла Евгению Канаеву (по числу золотых медалей на чемпионатах мира, — прим. «Газеты.Ru»).

Я очень переживала за Дину, и мне очень хотелось, чтобы статус-кво был восстановлен, и она в очередной раз стала чемпионкой мира. Так и произошло. Я ее и ее сестру Арину, занявшую третье место в многоборье, поздравляю, — это здорово. Все всё увидели.

Тут важен сам факт чемпионства. Редко кто вспоминает, какое количество раз кто-либо выигрывал чемпионат мира. Важно само звание. Здорово, что тот нюанс, появившийся на Олимпиаде, был исправлен», — сказала Журова.

Прославленная конькобежка добавила, что была бы рада видеть Дину Аверину на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

«Понимаю, что ей будет непросто собраться на ближайшие три года, чтобы остаться в художественной гимнастике и побороться за путевку на Олимпиаду. Если она решит остаться, то для всех гимнасток это будет хорошо. На нее смотрят, на нее равняются. Она — огромный пример для маленьких девочек, ею восхищаются», — заключила Журова.

Добавим, что следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2022 году в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября 2022 года.