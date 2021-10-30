Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Сота Ямамомто завершает первую разминку. Также по технике он проигрывает грузинскому спортсмену достаточно много. Провалил два четверных тулупа, затем собрался и прыгал более-менее четко. 146.96 - за произвольную и четвертое место. А по сумме японец набирает 225.74 и обходит Самарина.
Обидно. Очень много ошибок, были падения с прыжков. По технике Самарин проиграл лидеру 15 баллов, хотя может что-то еще и накинут. Но вряд ли сильно. Один четверной лутц он исполнил в каскаде в тройным тулупом, пошел на второй — упал. 145.65 за произвольную, он только четвертый. Но по сумме на втором месте — 224.20.
Конрад Орзул из Канады неплохо выступил, но по технике до лидера не дотянулся. И прыгал в целом хорошо. Упал с четверного сальхова и ошибся на тройном акселе, но прыгнул четверной тулуп четко сделал каскад из четверного и тройного тулупов. Все остальное он прыгнул, хотя и не без помарок. 149.56 за произвольную, 222.75 — сумма. Морис Квителашвили продолжает лидировать.
Роман Садовский из Канады выступал. Очень много по технике проиграл лидеру. Отличное начало и плохая концовка. Прыгнул четверной сальхов и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а затем сорвал второй сальхов, тройной риттбергер и тройной аксель. И кровь из носа пошла у Романа по ходу выступления. 144.79 за произвольную, сумма — 217.73. Третье место у спортсмена.
Томоки Хиваташи из США вторым выступал. Неудачно начал, затем раскачался, но ошибок хватало. Хотя каскад из четверного и тройного тулупа он прыгнул, а затем и отдельно четверной тулуп. 148.85 за произвольную, 221.77 — сумма. Проигрывает он грузинскому фигуристу.
Мориси Квителашвили из Грузии выступал первым. Исполнил четверной сальхов и четверной тулуп, хороший каскад у него вышел. Хорошее выступление. 161.27 за произвольную, 232.87 — сумма. Это лучший результат спортсмена в сезоне.