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Спорт

Исправиться за провал: олимпийские надежды России выступают в Канаде. LIVE

Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada проходят соревнования мужчин в произвольной программе. Россию представляют Александр Самарин, Евгений Семененко и Макар Игнатов, которые претендуют на поездку на Олимпийские игры в Пекине — 2022. В короткой программе ни один из россиян не смог попасть в топ-3. Теперь они пытаются исправить ситуацию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Вверху самая последняя запись С конца
01:50

Японец Кейджи Танака начинает вторую разминку, вслед за ним два россиянина.

01:43

Начинает разминаться вторая группа. Итоги после первой разминки.

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100%
01:42

Сота Ямамомто завершает первую разминку. Также по технике он проигрывает грузинскому спортсмену достаточно много. Провалил два четверных тулупа, затем собрался и прыгал более-менее четко. 146.96 - за произвольную и четвертое место. А по сумме японец набирает 225.74 и обходит Самарина.

01:35

Обидно. Очень много ошибок, были падения с прыжков. По технике Самарин проиграл лидеру 15 баллов, хотя может что-то еще и накинут. Но вряд ли сильно. Один четверной лутц он исполнил в каскаде в тройным тулупом, пошел на второй — упал. 145.65 за произвольную, он только четвертый. Но по сумме на втором месте — 224.20.

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100%
01:30

Александр Самарин на льду.

01:28

Конрад Орзул из Канады неплохо выступил, но по технике до лидера не дотянулся. И прыгал в целом хорошо. Упал с четверного сальхова и ошибся на тройном акселе, но прыгнул четверной тулуп четко сделал каскад из четверного и тройного тулупов. Все остальное он прыгнул, хотя и не без помарок. 149.56 за произвольную, 222.75 — сумма. Морис Квителашвили продолжает лидировать.

01:20

Роман Садовский из Канады выступал. Очень много по технике проиграл лидеру. Отличное начало и плохая концовка. Прыгнул четверной сальхов и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а затем сорвал второй сальхов, тройной риттбергер и тройной аксель. И кровь из носа пошла у Романа по ходу выступления. 144.79 за произвольную, сумма — 217.73. Третье место у спортсмена.

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100%
01:10

Томоки Хиваташи из США вторым выступал. Неудачно начал, затем раскачался, но ошибок хватало. Хотя каскад из четверного и тройного тулупа он прыгнул, а затем и отдельно четверной тулуп. 148.85 за произвольную, 221.77 — сумма. Проигрывает он грузинскому фигуристу.

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100%
01:00

Мориси Квителашвили из Грузии выступал первым. Исполнил четверной сальхов и четверной тулуп, хороший каскад у него вышел. Хорошее выступление. 161.27 за произвольную, 232.87 — сумма. Это лучший результат спортсмена в сезоне.

00:50

Началась разминка у первой группы, в которой выступит также Александр Самарин.

00:42

Полные итоги короткой программы.

00:40

Порядок выступлений:

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100%
00:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на втором этапе Гран-при — в Канаде — продолжаются соревнования мужчин-одиночников.

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