Фигурное катание. Гран-при. Канада. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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Начал с чистого четверного сальхова, чуть поборовшись на выезде. А вот затем в каскаде из четверного и тройного тулупов допустил приземление на две ноги, и второй прыжок смог только на два оборота выкрутить. После этого был лишь второй уровень на вращении, зато справился с тройным акселем. Дорожка шагов вышла на третий уровень сложности. Остальные вращения — на четвертый.