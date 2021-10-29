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Спорт

Битва с чемпионом мира: три олимпийские надежды России выступают в Канаде. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Канада. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada проходят соревнования мужчин в короткой программе. Россию представляют Александр Самарин, Евгений Семененко и Макар Игнатов, которые претендуют на поездку на Олимпийские игры в Пекине — 2022. Главный соперник — трехкратный чемпион мира из США Нэйтан Чен. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:20

Начал с четверного сальхова и, отборовшись, выехал чисто. Потом красиво зашел на аксель, но выкрутил только два оборота. Во второй части программы каскад не очень получился. Вернее не сделал он квад: только 3 флип + 2 тулуп. Зато был четвертый уровень за дорожку шагов. Вращения тоже максимального уровня. Однако до Игнатова не дотянется, конечно.

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100%
01:16

Японец Кейдзи Танака закрывает выступления первой группы.

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100%
01:15

Только пятым становится Хиваташи, совсем чуточку проиграв обоим канадцам.

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100%
01:13

Начал с четверного сальхова, но неудачно приземлился на две ноги.Тройной аксель сделал чисто, а вот во второй части, зайдя на каскад из четверного и тройного тулупов, фактически упал на первом прыжке и не сделал второго вообще. На одном из вращений потерял уровень, дорожка получила четвертый уровень. Хорошая программа, но не справился.

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100%
01:09

Представляющий США Тамоки Хиваташи выступает.

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100%
01:08

Игнатов становится лидером соревнований! Все по делу. С личным рекордом на международных стартах.

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100%
01:07

Четверной риттбергер сделал хорошо в начале программы. И затем просто блестяще исполнил каскад 4 тулуп + 3 тулуп! Во второй части программы был тройной аксель, где россиянин доборолся и выехал чисто. Одно из вращений было третьего уровня, остальные на четвертый. Дорожке шагов тоже третий присвоили. Отличный прокат.

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100%
01:03

А теперь первый из россиян — Макар Игнатов!

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01:02

Садовский остается третьим из трех пока.

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100%
01:01

И свой четверной сальхов на старте проката сделал блестяще. А вот с тройного акселя рухнул. Каскад тоже с ошибкой сделал, и получилось только 3 тулуп + 2 тулуп. Вращался хорошо, дорожка шагов была оценена четвертым уровнем.

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100%
00:57

Канадец Роман Садовский выступает. У него тоже только один четверной заявлен.

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100%
00:56

Несмотря на всего один четверной в заявке, выходит на первое место Ямамото, опередив наошибавшегося Орзела.

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100%
00:55

Зашел с отличного четверного тулупа, а вот дальше вместо тройного акселя прыгнул лишь не оценивающиеся в сольном прыжке два оборота и лишился элемента. Каскад сделал 3 флип + 3 тулуп. Дорожка шагов была третьего уровня. Вращения — на четвертый.

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100%
00:51

Японец Сота Ямамото а льду.

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100%
00:51

Первый ориентир.

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100%
00:49

Начал с чистого четверного сальхова, чуть поборовшись на выезде. А вот затем в каскаде из четверного и тройного тулупов допустил приземление на две ноги, и второй прыжок смог только на два оборота выкрутить. После этого был лишь второй уровень на вращении, зато справился с тройным акселем. Дорожка шагов вышла на третий уровень сложности. Остальные вращения — на четвертый.

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100%
00:45

Открывает соревнования 21-летний канадец Конрад Орзел.

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100%
00:36

В ней четвертым выступит россиянин Макар Игнатов.

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100%
00:35

Сейчас на лед выйдут участники первой разминки.

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100%
00:25

Порядок выступлений:

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100%
00:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мужчины стартуют на втором этапе Гран-при — в Канаде.

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