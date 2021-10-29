Фигурное катание. Гран-при. Канада. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

Начал с четверного сальхова и, отборовшись, выехал чисто. Потом красиво зашел на аксель, но выкрутил только два оборота. Во второй части программы каскад не очень получился. Вернее не сделал он квад: только 3 флип + 2 тулуп. Зато был четвертый уровень за дорожку шагов. Вращения тоже максимального уровня. Однако до Игнатова не дотянется, конечно.
Начал с четверного сальхова, но неудачно приземлился на две ноги.Тройной аксель сделал чисто, а вот во второй части, зайдя на каскад из четверного и тройного тулупов, фактически упал на первом прыжке и не сделал второго вообще. На одном из вращений потерял уровень, дорожка получила четвертый уровень. Хорошая программа, но не справился.
Игнатов становится лидером соревнований! Все по делу. С личным рекордом на международных стартах.
Четверной риттбергер сделал хорошо в начале программы. И затем просто блестяще исполнил каскад 4 тулуп + 3 тулуп! Во второй части программы был тройной аксель, где россиянин доборолся и выехал чисто. Одно из вращений было третьего уровня, остальные на четвертый. Дорожке шагов тоже третий присвоили. Отличный прокат.
И свой четверной сальхов на старте проката сделал блестяще. А вот с тройного акселя рухнул. Каскад тоже с ошибкой сделал, и получилось только 3 тулуп + 2 тулуп. Вращался хорошо, дорожка шагов была оценена четвертым уровнем.
Несмотря на всего один четверной в заявке, выходит на первое место Ямамото, опередив наошибавшегося Орзела.
Зашел с отличного четверного тулупа, а вот дальше вместо тройного акселя прыгнул лишь не оценивающиеся в сольном прыжке два оборота и лишился элемента. Каскад сделал 3 флип + 3 тулуп. Дорожка шагов была третьего уровня. Вращения — на четвертый.
Начал с чистого четверного сальхова, чуть поборовшись на выезде. А вот затем в каскаде из четверного и тройного тулупов допустил приземление на две ноги, и второй прыжок смог только на два оборота выкрутить. После этого был лишь второй уровень на вращении, зато справился с тройным акселем. Дорожка шагов вышла на третий уровень сложности. Остальные вращения — на четвертый.