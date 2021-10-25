В Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые не хотели досматривать матч с «Зенитом»

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» вышел сенсационным — петербургская команда разгромила соперников со счетом 7:1, нанеся красно-белым самое крупное поражение в истории чемпионата России. Во время матча появилась информация о том, что нескольких фанатов московского клуба, которые хотели покинуть стадион в перерыве (к этому времени «Спартак» проигрывал 0:4), задержали полицейские.

«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается. В Санкт-Петербурге опять ментовской беспредел», — такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Выездные заметки».

На момент публикации материала МВД не предоставило «Газете.Ru» ответ на запрос о том, применялась ли сила к задержанным болельщикам «Спартака».

Известный спортивный журналист Иван Карпов выложил в своем Telegram-канале видео, на котором заметно, как сотрудники правоохранительных органов что-то делают с поваленным на землю фанатом «Спартака», а затем берут его под руки и уводят.

«Спартак» спустя несколько часов после игры подтвердил информацию о том, что пятеро фанатов оказались задержаны и доставлены в отделение. Пресс-служба красно-белых, чей комментарий приводит Sport24, сообщила, что болельщики были задержаны в периметре стадиона, а клуб разбирается в причинах и обстоятельствах инцидента. В «Спартаке» отметили, что сотрудники службы безопасности команды находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.

Позднее глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов выступил с еще одним заявлением по поводу инцидента, раскрыв подробности произошедшего. По его словам,

фанаты хотели покинуть стадион в перерыве, однако сотрудники органов правопорядка не дали им этого сделать. После этого произошел словесный конфликт, который перетек в жесткое задержание.

«Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента — учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Руководитель пресс-службы уточнил, что за двое суток до начала матча Российская премьер-лига, клубы и полиция пришли к соглашению, что поклонникам красно-белых будет предоставлен автобус после матча. По словам Зеленова, имеющиеся в распоряжении клуба материалы об инциденте не позволяют говорить, что полицейские действовали корректно и обоснованно.

Информацию о грубо проведенном задержании подтвердил один из фанатов московского клуба Иван Федоров. По его словам, ворота стадиона были закрыты, когда часть болельщиков захотела его покинуть после первого тайма.

«Было много народу, около 100 человек, началась суета. На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами», — цитирует Федорова «Матч ТВ».

Фанат отметил, что пятерых задержанных посадили в машину и спустя полтора часа отвезли в 43-е отделение полиции по Петроградскому району.

«Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram. Звонит начальство местное, мы уехали вдвоем, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова», — добавил Федоров.

25 октября пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области сообщила, что пятеро фанатов были доставлены в отделение после окончания матча и привлечены к административной ответственности. В отношении двоих болельщиков составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство, наказывается штрафом до 2,5 тыс. руб. или арестом до 15 суток), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство.

Инцидент не остался без внимания Российской премьер-лиги. Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Василий Конов,

новый глава лиги Ашот Хачатурянц принял решение оставить в Санкт-Петербурге представителей РПЛ, присутствовавших на матче, «для обеспечения тщательного и объективного расследования произошедшего и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам».

За последний месяц этот случай с фанатами «Спартака» стал не единственным. После выездного матча десятого тура чемпионата России, когда красно-белые в Грозном играли с местным «Ахматом», один из болельщиков столичного клуба — Евгений Кравченко — вступил в конфликт с полицейскими. Как сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин, болельщик находился в неадекватном состоянии, позволял себе нецензурную брань, а также оскорблял людей на национальной почве. Фанат был доставлен в отделение 3 октября, а уже 4-го числа состоялся суд, и Кравченко приговорили к десяти суткам ареста по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Статья не подразумевает запрет на посещение спортивных мероприятий в дальнейшем.