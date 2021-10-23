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Спорт

Российский фигурист сражается с чемпионом мира из США. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Короткая программа мужчин. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию. Мужчины показывают короткую программу. Россию на этом турнире представляет серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян. У него в соперниках — двукратный чемпион мира из США Нэйтан Чен, бронзовый призер ЧМ Винсент Чжоу (тоже американец), серебряный призер Олимпийских игр из Японии Шома Уно и другие титулованные соперники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
0:46

Ну а завершит соревнования их главный фаворит — американец Нэтан Чен, действующий и трехкратный в свои 22 года чемпион мира.

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06:45

Седьмое место у Грассля только.

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06:44

Грассль начал с четверного лутца, но не удержался на ногах на приземлении. А вот каскад из тройных лутца и тулупа сделал чисто, хоть и доборовшись на выездах. Первое вращение было на третий уровень, а потом случилось падение с тройного акселя. Дорожку шагов и остальные вращения оценили четвертым уровнем. Не получилось у итальянца выполнить его довольно сложную программу.

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06:40

Итальянец Даниэль Грассль выступит предпоследним сегодня. Прямо сейчас.

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06:39

Уно оказывается на второй позиции.

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06:38

Сразу же неудачно прыгнул — флип вышел только в два оборота. Вместо четырех. Сольные прыжки в два оборота не оцениваются... А вот каскад 4 тулуп + 3 тулуп сделал отменно. Тройной аксель тоже был хорошим. Вращения и дорожку шагов сделал на четвертый уровень. Даже без элемента выступил неплохо.

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06:32

Аймо, само собой, становится последним — восьмым.

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06:33

На льду очень яркий японец Шома Уно, пытающийся вернуться на потерянный им топ-уровень.

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06:31

И у сильнейшего французского одиночника сразу не пошло. Упал с тройгного лутца, затем плюхнулся с двойного флипа. Вернее, второй прыжок точно должен был стать трехоборотным. Вращение сделал на четвертый уровень, но во второй части программы упал и с тройного акселя. Чуть не плача, Аймо продолжил выступление. Отвращался на третий уровень, сделал дорожку шагов на четвертый, и она была действительно прекрасно. Но в целом выступление провальное. И все же разрыдался в итоге.

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06:26

Еще один француз, Кевин Аймо на льду.

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06:25

Сяо Хим Фа оказывается последним, пропуская вперед даже Даниеляна.

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06:24

Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп. Но на первом прыжке ошибся на приземлении, и второй из-за этого вышел только в два оборота. Потом еще и сорвал аксепь, сделав его только в один оборот, а такие прыжки не оцениваются. Во второй части проката после вращения четвертого уровня пошел на четверной сальхов, но упал с него практически плашмя, не докрутив. Вращения и дорожка шагов были крутыми — на четвертый уровень.

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06:20

Представляющий Францию Адам Сяо Хим Фа выступает следом.

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06:19

Сато показал очень интересный контент, пусть и не справился с ним в полной мере. Но четверной лутц был впечатляющим. Ну а судьи оценивают прокат на третье место на данный момент.

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100%
06:18

Сначала каскад 4 тулуп + 3 тулуп с ошибкой на приземлении со второго прыжка, затем хороший четверной лутц. Вращения сделал на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий. Тройной аксель шел во второй части программы, но с него случилось падение. После него еще на третий уровень вращение было.

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100%
06:14

Японец Шунь Сато выступает на арене в Неваде.

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100%
06:07

На разминку вышли участники из второй группы.

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100%
06:06

Вот результаты после первой группы участников короткой разминки. Неутешительные для России.

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100%
06:05

Даниелян оказывается на пятом месте. Сильный недокрут на сальхове сказался.

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100%
06:04

Видно было, что очень волнуется 17-летний Артур. В начале сделал четверной сальхов, но с ошибкой на приземлении. Потом сорвал приземление открывавшего каскад тройного лутца и не смог присоединить второй прыжок. Неудачно приземлился и тройной аксель, запнувшись двумя ногами, но хотя бы устояв. Вращения сделал на четвертый уровень, на него же оценили и очень красивую дорожку шагов. Очень жаль, что перенервничал Даниелян. Не показал того, что может. Но боролся до конца.

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100%
06:00

А вот и Артур Даниелян! Он завершает выступления первой группы фигуристов.

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100%
05:59

Нгуен оказывается на последней, четвертой позиции.

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05:58

Канадец начал с каскада 4 сальхов + 2 тулуп. Второй прыжок должен был быть тройным, но выехал не очень удачно с первого. Тройной аксель затем сделал. Отвращался на четвертый уровень, а затем запорол тройной флип, упав с прыжка. Вернее, на ногах в итоге устоял, но там после серии неловких движений. Расстроился, и следующее вращение получило только второй уровень. За дорожку шагов дали третий, а финальное вращение — на четвертый. Нгуену всегда не хватало стабильности. Не вышел прокат.

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05:54

Нам Нгуен из Канады выступает следующим.

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05:53

Бржезина пока замыкает протокол. Не исключено, что так все и останется.

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05:52

Тут программа без четверных прыжков. Чистый тройной сальхов в начале, затем каскад 3 флип + 3 тулуп. А вот на тройном акселе допустил ошибку, приземлившись на руку. Вращения были на четвертый уровень, за дорожку шагов получил третий. Опытный чешский фигурист много мелких ошибок еще допустил. Прокат не получился.

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05:07

На льду чешский ветеран Михал Бржезина.

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100%
05:46

Чжоу Ма уступил, конечно, но результат все равно хороший. Ма очень серьезно улучшил личный рекорд. Больше чем на 11 баллов!

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100%
05:45

Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп, сделанного чисто и с плюсом. Следом выдал качественный тройной лутц. На тройном акселе поборолся на выезде, но справился. Получил четвертый уровень за дорожку шагов, а финальное вращение все же было на третий. Очень приличный прокат.

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100%
05:40

Джимми Ма из США выступает вторым.

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05:39

Чжоу возглавляет протокол короткой программы, так как выступил первым, но может продержаться на вершине еще долго.

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100%
05:38

Сражу каскад 4 лутч + 3 тулуп с очень приличным плюсом по GOE от судей. Следом четверной сальхов, с которым американец справился тоже прекрасно. Тройной аксель с помаркой на выезде после вращения четвертого уровня. Второе вращение тоже было максимально сложным, дорожке шагов присудили тоже четвертый уровень. Как и финальному вращению. Вот и первый серьезный ориентир.

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05:34

Винсент Чжоу из США открывает соревнования.

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05:28

Идет сейчас первая разминка. В ней последним выступит единственный представитель России у мужчин здесь Артур Даниелян.

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05:16

Порядок выступлений мужчин сегодня:

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05:15

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию — в Лас-Вегасе. Совсем скоро выступят мужчины со своими короткими программами.

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