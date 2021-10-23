Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Короткая программа мужчин. ОНЛАЙН

Ну а завершит соревнования их главный фаворит — американец Нэтан Чен, действующий и трехкратный в свои 22 года чемпион мира.
Грассль начал с четверного лутца, но не удержался на ногах на приземлении. А вот каскад из тройных лутца и тулупа сделал чисто, хоть и доборовшись на выездах. Первое вращение было на третий уровень, а потом случилось падение с тройного акселя. Дорожку шагов и остальные вращения оценили четвертым уровнем. Не получилось у итальянца выполнить его довольно сложную программу.
Сразу же неудачно прыгнул — флип вышел только в два оборота. Вместо четырех. Сольные прыжки в два оборота не оцениваются... А вот каскад 4 тулуп + 3 тулуп сделал отменно. Тройной аксель тоже был хорошим. Вращения и дорожку шагов сделал на четвертый уровень. Даже без элемента выступил неплохо.
На льду очень яркий японец Шома Уно, пытающийся вернуться на потерянный им топ-уровень.
И у сильнейшего французского одиночника сразу не пошло. Упал с тройгного лутца, затем плюхнулся с двойного флипа. Вернее, второй прыжок точно должен был стать трехоборотным. Вращение сделал на четвертый уровень, но во второй части программы упал и с тройного акселя. Чуть не плача, Аймо продолжил выступление. Отвращался на третий уровень, сделал дорожку шагов на четвертый, и она была действительно прекрасно. Но в целом выступление провальное. И все же разрыдался в итоге.
Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп. Но на первом прыжке ошибся на приземлении, и второй из-за этого вышел только в два оборота. Потом еще и сорвал аксепь, сделав его только в один оборот, а такие прыжки не оцениваются. Во второй части проката после вращения четвертого уровня пошел на четверной сальхов, но упал с него практически плашмя, не докрутив. Вращения и дорожка шагов были крутыми — на четвертый уровень.
Сато показал очень интересный контент, пусть и не справился с ним в полной мере. Но четверной лутц был впечатляющим. Ну а судьи оценивают прокат на третье место на данный момент.
Сначала каскад 4 тулуп + 3 тулуп с ошибкой на приземлении со второго прыжка, затем хороший четверной лутц. Вращения сделал на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий. Тройной аксель шел во второй части программы, но с него случилось падение. После него еще на третий уровень вращение было.
Вот результаты после первой группы участников короткой разминки. Неутешительные для России.
Видно было, что очень волнуется 17-летний Артур. В начале сделал четверной сальхов, но с ошибкой на приземлении. Потом сорвал приземление открывавшего каскад тройного лутца и не смог присоединить второй прыжок. Неудачно приземлился и тройной аксель, запнувшись двумя ногами, но хотя бы устояв. Вращения сделал на четвертый уровень, на него же оценили и очень красивую дорожку шагов. Очень жаль, что перенервничал Даниелян. Не показал того, что может. Но боролся до конца.
Канадец начал с каскада 4 сальхов + 2 тулуп. Второй прыжок должен был быть тройным, но выехал не очень удачно с первого. Тройной аксель затем сделал. Отвращался на четвертый уровень, а затем запорол тройной флип, упав с прыжка. Вернее, на ногах в итоге устоял, но там после серии неловких движений. Расстроился, и следующее вращение получило только второй уровень. За дорожку шагов дали третий, а финальное вращение — на четвертый. Нгуену всегда не хватало стабильности. Не вышел прокат.
Тут программа без четверных прыжков. Чистый тройной сальхов в начале, затем каскад 3 флип + 3 тулуп. А вот на тройном акселе допустил ошибку, приземлившись на руку. Вращения были на четвертый уровень, за дорожку шагов получил третий. Опытный чешский фигурист много мелких ошибок еще допустил. Прокат не получился.
Чжоу Ма уступил, конечно, но результат все равно хороший. Ма очень серьезно улучшил личный рекорд. Больше чем на 11 баллов!
Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп, сделанного чисто и с плюсом. Следом выдал качественный тройной лутц. На тройном акселе поборолся на выезде, но справился. Получил четвертый уровень за дорожку шагов, а финальное вращение все же было на третий. Очень приличный прокат.
Чжоу возглавляет протокол короткой программы, так как выступил первым, но может продержаться на вершине еще долго.
Сражу каскад 4 лутч + 3 тулуп с очень приличным плюсом по GOE от судей. Следом четверной сальхов, с которым американец справился тоже прекрасно. Тройной аксель с помаркой на выезде после вращения четвертого уровня. Второе вращение тоже было максимально сложным, дорожке шагов присудили тоже четвертый уровень. Как и финальному вращению. Вот и первый серьезный ориентир.
Идет сейчас первая разминка. В ней последним выступит единственный представитель России у мужчин здесь Артур Даниелян.