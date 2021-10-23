Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Короткая программа мужчин. ОНЛАЙН

06:31

И у сильнейшего французского одиночника сразу не пошло. Упал с тройгного лутца, затем плюхнулся с двойного флипа. Вернее, второй прыжок точно должен был стать трехоборотным. Вращение сделал на четвертый уровень, но во второй части программы упал и с тройного акселя. Чуть не плача, Аймо продолжил выступление. Отвращался на третий уровень, сделал дорожку шагов на четвертый, и она была действительно прекрасно. Но в целом выступление провальное. И все же разрыдался в итоге.