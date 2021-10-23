Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Skate America

Вот такой получилась короткая программа на Skate America у спортивных пар. Все прошло без особых сенсаций. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. При этом очень впечатлил японский дуэт, и Рику Миура с Рюичи Кихара красуются на третьей строчке. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов. Далеко не уходите — впереди короткая программа мужчин (в другом онлайне).
Параллельный тройной тулуп в начале, сделан здорово. Поддержка твист ничем не хуже, даже лучше. Обычная поддержка также выполнена идеально. На выбросе тройной риттбергер была небольшая помарочка на выезде, но Тарасова справилась. Оба вращения на четвертый уровень. Жаль, что красивейшая дорожка шагов получила только третий. Тарасова и Морозов выиграют короткую программу на первом этапе Гран-при!
А опередить в короткой программе в Лас-Вегасе могут уже только Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые теперь работают под руководством штаба Этери Тутберидзе. Хотя и Максим Траньков тоже здесь с ними.
Параллельный тройной сальхов оба сделали, хотя и с некоторым рассинхроном, все хорошо было с поддержкой твист, а также выбросом тройной флип. И обычная поддержка идеальной вышла. На одном из вращений получили только второй уровень, но на четвертый сделали дорожку шагов. Не идеальное для себя, но лучшее на сегодня выступление.
Все-таки второе место на данный момент у дуэта из США. Миура и Кихара остаются лидерами. Калаланг и Джонсон проиграли многовато, но это их лучший короткий прокат в карьере все равно.
Параллельный тройной сальхов вышел очень неплохим и вызвал восторг домашних трибун. Дальше был очень высоко оцененный твист, потом четкий выброс тройной лутц. На вращениях в одном случае чуть не добрали до максимального уровня. Дорожку шагов арбитры оценили только на второй, а вот поддержка в концовке была классной. Будут близки к японцам Калаланг и Джонсон.
Начали с отличного твиста, затем выполнили чистый параллельный тройной тулуп. Поддержка тоже была сложной и классно исполненной. Получился и выброс тройной лутц. Все это сдобрили вращения четвертого уровня и дорожка шагов — тоже четвертого! Первый чистый и очень хороший прокат на сегодня!
Начинается разминка второй группы, которую завершат выступления двух очень сильных российских дуэтов. Здесь же и дуэт Калаланг — Джонсон, в котором партнершу оправдали в допинговом деле.
Но эти ребята не обошлись без серьезных ошибок. Тут подвел партнер, упавший на параллельном тройном тулупе. А вот выброс тройной флип был отличным, что оценили арбитры, давшие хорошую наценку по GOE. На вращениях, правда, взяли только третий и второй уровни, дорожку выполнили на третий. А на финише была прекрасная поддержка. Они могли выступить и лучше, но все равно хороший прокат. Поборются с Пепелевой и Плешковым за лидерство. Немного уступают по технике (но это до пересчетов) и могут обойти по компонентам.
Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер из США закроют выступления первой группы участников. Очень опытный дуэт, оба участника которого выигрывали чемпионат США и по отдельности, а сейчас являются действующими чемпионами страны в тандеме.
Не получилось у Уолш и Мишо. Они только на третьей позиции после выступлений трех участников. Даже на параллельном вращении был серьезный рассинхрон.
С ошибкой выполнили начинавший программу твист, но зато не упали на параллельном тройном тулупе, который, правда, был исполнен не идеально. Но и падение не заставило себя ждать все равно — подкачал выброс тройной риттбергер, не получившийся совсем. На вращениях получили третий и второй уровни сложности, дорожку сделали на третий. Не получился прокат явно у канадцев.
Подопечные Нины Мозер выходят в лидеры. Закономерно. Но это не лучшие баллы Пепелевой и Плешкова в карьере.
К сожалению, Пепелева упала на параллельном тройном тулупе, но здорово выехала с изящно исполненного выброса тройной риттбергер. Твист был качественным, вращения получили четвертый уровень, а красивая и образцово синхронная дорожка шагов — третья. Уверенно обойдут американцев на своем первом выступлении во взрослом Гран-при молодые россияне.
На первом же параллельном прыжке — тройном сальхове — ошибку допустила партнерша, упавшая на лед. Неудачным был и выход с выброса тройной риттбергер. Первое совместное вращение дало только второй уровень сложности. Дорожка шагов потянула на третий. В общем, не самый удачный прокат новой пары.
Идет уже разминка первой группы вовсю. Вот какой порядок выступлений сегодня.
Первая разминка
1. Челси Лю – Дэнни О'Ши (США) 2. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) 3. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) 4. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США)
Вторая разминка
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 6. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США) 7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Нашумевшая история об участнице этих соревнований и сопернице россиян — американке Джессике Калаланг: