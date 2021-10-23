Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Skate America

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Но эти ребята не обошлись без серьезных ошибок. Тут подвел партнер, упавший на параллельном тройном тулупе. А вот выброс тройной флип был отличным, что оценили арбитры, давшие хорошую наценку по GOE. На вращениях, правда, взяли только третий и второй уровни, дорожку выполнили на третий. А на финише была прекрасная поддержка. Они могли выступить и лучше, но все равно хороший прокат. Поборются с Пепелевой и Плешковым за лидерство. Немного уступают по технике (но это до пересчетов) и могут обойти по компонентам.