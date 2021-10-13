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Спорт

«Думал, что это фейк»: Хабиба осудили за шутку об избиении москвича

В Госдуме назвали «неуместной» шутку Нурмагомедова о нападении в метро

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Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, 2018 год

Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, 2018 год

Саид Царнаев/РИА «Новости»
Политики и спортсмены негативно высказались в адрес российского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из-за шутки, где он сравнивает свой бой с Конором Макгрегором и избиение Романа Ковалева в московском метро. Блогер и боец Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что его расстроила публикация, а бывший дзюдоист и депутат Дмитрий Носов назвал шутку крайне неудачной. При этом сам Ковалев проблемы в таком юморе не увидел.

12 октября знаменитый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру непобежденным, подшутил над своим традиционным оппонентом ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб опубликовал в «сториз» Instagram фотографию Макгрегора с ироничной подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

Шутка отсылает к истории с избиением в московском метро Романа Ковалева. Москвич заступился за девушку, сделавшую замечание трем молодым людям, которые находились в нетрезвом состоянии и вели себя непристойно. В ответ парни стали ее оскорблять, и Ковалев вмешался в ситуацию, после чего был жестоко избит. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ему медаль «Доблесть и отвага», а мэр Москвы Сергей Собянин выделил два миллиона рублей в качестве компенсации.

«Некрасивая ситуация»

Блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил разочарование шуткой Нурмагомедова.

«Честно говоря, увидев этот пост, я очень расстроился и разочаровался. Не понял, откуда здесь сарказм и такое заявление. Может быть, это такая кавказская штука: брат за брата. Возможно, он попытался оправдать действия своих соотечественников, но тем самым он просто навлек на себя гнев общества, — сказал Тарасов.

— Ситуация была некрасивая, а он в интернете – лучший спортсмен мира – шутит на эту тему. Совсем некорректно, мне кажется, с любой точки зрения это неправильно. Мне кажется Нурмагомедов в этой ситуации должен себя совсем по-другому вести и подавать совсем другой пример».

Бывший дзюдоист, призер Олимпиады и депутат Госдумы Дмитрий Носов также осудил поступок Хабиба, отметив, что тот останется безнаказанным за свою шутку.

«Сомневаюсь, что кто-то в России вызовет Нурмагомедова на бой, а иностранцам на эту ситуацию плевать. К тому же он уже заявил о завершении карьеры, — начал Носов.

— Что касается самого высказывания, мне кажется, это была очень неудачная шутка. Но с кем не бывает. Делать из этого какую-то сенсацию или разбор в телевизионной программе я бы не стал. Я думаю, что он сам понимает, что немного переборщил».

«Очень странная шутка»

Сам Ковалев отнесся к шутке Нурмагомедова более снисходительно, рассказав, что сначала вообще принял публикацию за фейковую.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — сказал Ковалев «Газете.Ru».

А вот в Государственной думе и спортивном сообществе поведение экс-чемпиона UFC осудили.

Бывшая титулованная конькобежка, а ныне депутат Светлана Журова вообще считает, что публикацию сделал не сам Хабиб, а его пресс-служба.

«По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица, — приводит слова Журовой Sport24.

— Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: «А ты бы смог так?». Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит.

На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью».

«Это либо тонкий расчет, либо незрелое сравнение. Ну разве в состоянии здравого ума человек будет выгораживать людей, которые повели себя, как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня другое мнение о Хабибе», — приводит слова другого бывшего спортсмена, чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Николая Валуева Metarartings.

Не остался в стороне и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

А олимпийский чемпион мира по боксу в категории до 57 кг Альберт Батыргазиев сконцентрировался на самой ситуации, случившейся в метро, и осудил людей, избивших Ковалева, отметив, что по ним не стоит судить обо всех дагестанцах.

«Роман — молодец. Он заступился, и это дорогого стоит, что он не испугался хулиганов. Он достоин уважения. А осуждать кого-то, говорить — я не в праве, — цитирует Батыргазиева «Спорт-Экспресс».

— Говорить и что-то судить о своем регионе или нации — это неправильно. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому давайте стараться лишний раз не конфликтовать, а дружить».

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