В Госдуме назвали «неуместной» шутку Нурмагомедова о нападении в метро

12 октября знаменитый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру непобежденным, подшутил над своим традиционным оппонентом ирландцем Конором Макгрегором.
Хабиб опубликовал в «сториз» Instagram фотографию Макгрегора с ироничной подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
Шутка отсылает к истории с избиением в московском метро Романа Ковалева. Москвич заступился за девушку, сделавшую замечание трем молодым людям, которые находились в нетрезвом состоянии и вели себя непристойно. В ответ парни стали ее оскорблять, и Ковалев вмешался в ситуацию, после чего был жестоко избит. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ему медаль «Доблесть и отвага», а мэр Москвы Сергей Собянин выделил два миллиона рублей в качестве компенсации.
«Некрасивая ситуация»
Блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил разочарование шуткой Нурмагомедова.
«Честно говоря, увидев этот пост, я очень расстроился и разочаровался. Не понял, откуда здесь сарказм и такое заявление. Может быть, это такая кавказская штука: брат за брата. Возможно, он попытался оправдать действия своих соотечественников, но тем самым он просто навлек на себя гнев общества, — сказал Тарасов.
— Ситуация была некрасивая, а он в интернете – лучший спортсмен мира – шутит на эту тему. Совсем некорректно, мне кажется, с любой точки зрения это неправильно. Мне кажется Нурмагомедов в этой ситуации должен себя совсем по-другому вести и подавать совсем другой пример».
Бывший дзюдоист, призер Олимпиады и депутат Госдумы Дмитрий Носов также осудил поступок Хабиба, отметив, что тот останется безнаказанным за свою шутку.
«Сомневаюсь, что кто-то в России вызовет Нурмагомедова на бой, а иностранцам на эту ситуацию плевать. К тому же он уже заявил о завершении карьеры, — начал Носов.
— Что касается самого высказывания, мне кажется, это была очень неудачная шутка. Но с кем не бывает. Делать из этого какую-то сенсацию или разбор в телевизионной программе я бы не стал. Я думаю, что он сам понимает, что немного переборщил».
«Очень странная шутка»
Сам Ковалев отнесся к шутке Нурмагомедова более снисходительно, рассказав, что сначала вообще принял публикацию за фейковую.
«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — сказал Ковалев «Газете.Ru».
А вот в Государственной думе и спортивном сообществе поведение экс-чемпиона UFC осудили.
Бывшая титулованная конькобежка, а ныне депутат Светлана Журова вообще считает, что публикацию сделал не сам Хабиб, а его пресс-служба.
«По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица, — приводит слова Журовой Sport24.
— Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: «А ты бы смог так?». Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит.
На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью».
«Это либо тонкий расчет, либо незрелое сравнение. Ну разве в состоянии здравого ума человек будет выгораживать людей, которые повели себя, как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня другое мнение о Хабибе», — приводит слова другого бывшего спортсмена, чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Николая Валуева Metarartings.
Не остался в стороне и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
А олимпийский чемпион мира по боксу в категории до 57 кг Альберт Батыргазиев сконцентрировался на самой ситуации, случившейся в метро, и осудил людей, избивших Ковалева, отметив, что по ним не стоит судить обо всех дагестанцах.
«Роман — молодец. Он заступился, и это дорогого стоит, что он не испугался хулиганов. Он достоин уважения. А осуждать кого-то, говорить — я не в праве, — цитирует Батыргазиева «Спорт-Экспресс».
— Говорить и что-то судить о своем регионе или нации — это неправильно. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому давайте стараться лишний раз не конфликтовать, а дружить».