МОК аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет вынес окончательное решение об аннулировании результатов биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской эстафеты на Играх. Для «Газеты.Ru» решение МОК прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Подтверждение дисквалификации

Международный олимпийский комитет аннулировал все результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх — 2014, прошедших в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Зайцева была фигуранткой доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, расследовавшего применения допинга сборной России и участие в этом процессе государства на Играх в Сочи.

На специальных банках с допинг-пробами российской спортсменки были обнаружены царапины, которые, по данным Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут появиться только при несанкционированном вскрытии. Кроме того, в анализах биатлонистки выявили повышенное аномальное содержание соли.

По версии Макларена, таким высоким уровень соли оказался только из-за добавления вещества в уже готовые анализы в попытке скрыть употребление запрещенных препаратов.

В 2020 году после проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой, датированной октябрем 2014 года, принадлежит мужу спортсменки.

Сама прославленная биатлонистка утверждала, что это могло стать следствием секса с супругом, так как незадолго до Олимпиады она пыталась забеременеть.

Тем не менее 1 декабря 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована, а ее результаты в Сочи должны были быть аннулированы.

Российская сторона подала апелляцию, и в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение реабилитировать также дисквалифицированных российских спортсменок Яну Романову и Ольгу Вилухину, а вот отстранение Зайцевой осталось в силе.

Минус серебро эстафеты

Теперь же решение окончательно вступило в силу, и все результаты россиянки на домашней Олимпиаде официально аннулированы.

Напомним, в Сочи она заняла 28-е место в спринтерской гонке, закончила на 11-м месте гонку преследования, была 15-й в индивидуальной гонке и 23-й в масс-старте.

Но самое главное, что в составе эстафетной женской команды Зайцева вместе с теми же Романовой и Вилухиной, а также Екатериной Шумиловой заняла второе место после украинской сборной.

Таким образом, российская команда окончательно лишилась той серебряной медали, которая теперь перейдет к сборной Норвегии, ставшей третьей. Бронзу должна получить чешская эстафетная четверка, финишировавшая за чертой пьедестала почета.

Первое место сохранилось

У России в биатлоне от Сочи-2014 остались бронза Евгения Гараничева в индивидуальной гонке и две медали, отбитые в арбитражном суде: золото в мужской эстафете и серебро Вилухиной в спринте.

После утверждения этого решения Россия по итогам Олимпиады в Сочи лишена двух золотых и одной серебряной медали, хотя на пике санкций и до рассмотрения апелляций Олимпийского комитета России в Лозанне у России собирались отнять четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую награду.

В итоге на данный момент российская сборная остается победителем общекомандного медального зачета с результатом 11-10-9 по золоту, серебру и бронзе.

На втором месте команда Норвегии (11-5-10), третья строчка у Канады (10-10-5), и лишь на четвертой позиции расположились атлеты из США, ставшие вторыми после наших спортсменов по количеству наград, но не добравшие для более высокого общего места медалей высшей пробы (9-9-10).

«Без России спорт невозможен»

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, комментируя решение МОК, отметил, что взаимоотношения между международной организацией и российским спортом по-прежнему не могут наладиться.

«История старая, давнишняя. Спортивные чиновники Международного олимпийского комитета обещали эту тему закрыть и начать с чистого листа взаимоотношения с российским спортом – к сожалению, пока этого не сделано, — заявил политик.

— Мы пожинаем плоды – как известно, есть решения суда, есть дисквалификации некоторых соревнований, поражение в правах РУСАДА. До конца 2022 года мы не можем выступать под своими знаменами, есть еще ряд ограничений. И за рубежом все прекрасно понимают, что без России практически ни один вид спорта не может полноценно существовать.

Все знают, что полноценная дисквалификация России невозможна и не нужна. Но не всем это, увы, нравится. Есть силы, которые не могут успокоиться, кому-то не нравится, что утихают скандалы, что вокруг российского спорта все утихает.

И начинают ворошить старое барахло, которое уже никому неинтересно. Я считаю, что происходящее сейчас – отголоски той старой истории. И такие вещи, к сожалению, будут и впредь. Потому что у нас недоброжелателей достаточное количество, они были, есть и будут. Самостоятельная, самодостаточная и мощная Россия никому не нужна».