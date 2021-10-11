Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Меркель, Макрон и Путин попросят глав МИД провести встречу в нормандском формате 22:22
Апартаменты покойной жены Шаляпина выставили на продажу незадолго до ее смерти 22:18
Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по ММА в Украине 22:17
В Совфеде заявили, что санкции ЕС по Крыму рушат отношения с Россией 22:13
Врач Лысенко рассказала о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом 21:55
Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, чем занималась в Москве... 21:52
Forbes: эстонские ракеты «Голубое копье» угрожают России 21:52
Пьеха заявил о готовности записать фит с Моргенштерном 21:44
В Севастополе введут режим QR-кодов в общественных местах 21:43
Футболист сборной Украины рассказал о страхе перед тренером команды 21:43
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Есть переписка, где Азмун признает ребенка»

Жительница Казани требует алименты от форварда «Зенита» Азмуна

close
100%
Сердар Азмун

Сердар Азмун

РИА Новости
Жительница Казани подала иск в суд с требованием признать форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты в ее пользу. Адвокат истицы уже анонсировал появление доказательств по этому делу, а сам игрок точно пропустит первое судебное заседание — его дата совпадает с игрой сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«Он высылает на содержание ребенка 12 тысяч рублей»

11 октября стало известно, что неназванная жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», девушка познакомилась с иранским форвардом в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». В мае 2021-го у нее появился ребенок. По ее словам, Азмун отказывается от отцовства.

В настоящее время девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Помимо требования признать иранца отцом, она также просит назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты форварда (около 750 тысяч евро в год).

Агент игрока Мехди Хагитали назвал появившуюся в СМИ информацию недостоверной.

«Это все сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – сказал Хагитали в беседе с Metaratings.

Представитель истицы Андрей Дмитриев в свою очередь заявил, что форвард сине-бело-голубых ежемесячно отправляет на содержание ребенка 12 тысяч рублей, но делает это не напрямую, а через посредников.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — приводит слова адвоката «Фонтанка».

На первом заседании, назначенном на 8 декабря, сторона истицы намерена ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы, направленной на установление отцовства.

8 декабря у подопечных Сергея Семака запланирована домашняя игра в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси», которая и определит итоговую турнирную таблицу в группе Н, из-за чего уже сейчас можно констатировать — Азмун точно не будет присутствовать на первом заседании суда.

Удачная игра против шведского «Мальме» позволяет с оптимизмом смотреть на будущее «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и если лидеру чемпионата России удастся добыть результат в спаренных играх с туринским «Ювентусом», то именно встречи с действующим победителем турнира могут открыть питерцам дорогу в 1/8 финала.

Повторение истории Аланы Мамаевой

В 2021 году уже случались скандалы, связанные с иском в суд по поводу начислений алиментов. Самым знаковым из них стал конфликт между Павлом Мамаевым, который в настоящее время защищает цвета «Ростова», и его экс-супругой Аланой.

34-летняя модель в августе 2021 года требовала взыскать с Павла алименты в размере четвертой части его доходов, однако иск был возвращен обратно, поскольку его следовало подать в нижестоящую инстанцию — в мировой суд.

Сам же Мамаев рассчитывал решить вопрос алиментов мирным путем — адвокат от имени футболиста предложил Алане 150 тысяч рублей в месяц, а в случае отказа она будет получать 12 тысяч, что является прожиточным минимумом на ребенка. Женщину такой расклад не устроил.

В 2022 году Азмун может покинуть Россию

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун принял участие в девяти матчах, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в €25 млн.

Контракт футболиста с петербургским клубом истекает предстоящим летом. Уже с января иранец сможет вести переговоры с любым клубом Европы о переходе в качестве свободного агента.

В качестве клубов, наиболее заинтересованных в подписании Азмуна, в СМИ фигурируют леверкузенский «Байер-04», куда в прошедшее летнее трансферное окно уже перешел один экс-зенитовец — вратарь Андрей Лунев, и «Олимпик» из Лиона.

Сам футболист в сентябрьском интервью порталу Footballi.net заявлял, что не мог уйти из «Зенита» в межсезонье.

«Если что-то случится, я скажу это сам. У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», — сказал Азмун.

В случае, если сине-бело-голубые не предложат иранцу новый контракт, то игрок с большой долей вероятности покинет Россию и отправится играть в одну из топ-5 лиг Европы. В этом случае вызвать футболиста в зал судебных заседаний для рассмотрения иска о выплате алиментов будет невозможно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Президент России дал оценку линии киевских властей»
Путин обсудил с Меркель и Макроном вопросы координации усилий по теме «нормандского формата»
1:2
Три гола в первом тайме: Россия обыгрывает Словению. LIVE
Чемпионат мира — 2022. Отборочный турнир. Словения — Россия. ОНЛАЙН
«Россия не должна бесплатно давать оружие сербам»
Какое оружие и на каких условиях Москва поставляет Белграду
В Польше рассказали о последнем шансе заблокировать «Северный поток-2»
Собчак и других пассажиров попавшего в смертельное ДТП Mercedes вызвали на допрос
Уволены директор и замдиректора школы в Махачкале, где ученик напал на одноклассника
Родители заступились за учительницу, уволенную из-за блога о секс-просветительстве
Новости и материалы
Меркель, Макрон и Путин попросят глав МИД провести встречу в нормандском формате
Апартаменты покойной жены Шаляпина выставили на продажу незадолго до ее смерти
Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по ММА в Украине
В Совфеде заявили, что санкции ЕС по Крыму рушат отношения с Россией
Врач Лысенко рассказала о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами
Forbes: эстонские ракеты «Голубое копье» угрожают России
Пьеха заявил о готовности записать фит с Моргенштерном
В Севастополе введут режим QR-кодов в общественных местах
Футболист сборной Украины рассказал о страхе перед тренером команды
Голикова поручила запретить аренду вейпов несовершеннолетним
На Западе Украины зарезали участника боевых действий в Донбассе
Батыршина допустила, что на Олимпиаду-2024 поедет только одна из сестер Авериных
Депутаты Рады попросили прокуратуру Украины проверить информацию об офшорах Зеленского
В Петербурге вынудили уволиться учительницу, занимавшуюся секс-просветом в соцсетях
Батыршина о гимнастках Авериных: думала, что после ОИ девочки выступят на ЧМ и закончат
Доктор Мясников назвал способ предупредить развитие рака груди
Госпитализирован директор дагестанской школы, в которой зарезали ученика
Все новости
«Стабильные и предсказуемые отношения США и России»
Нуланд рассказала, о чем будет вести переговоры в Москве
«Моргенштерн — правильная карикатура на отупение музыки»
Интервью Стаса Пьехи — о семье, наркомании и современном шоу-бизнесе
«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»
Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на «миллиарды долларов»
Раствор ромашки и имбирь: как предупредить развитие тяжелого ковида
Полоскание горла и носа раствором шалфея защитит от тяжелой формы COVID-19
QR-код обретает статус пропуска. Какие ограничения вводят в регионах из-за коронавируса
В России шестой день подряд регистрируют свыше 900 смертей от COVID-19
«Ближайшие 100 лет будут временами активной «колонизации» киберпространства»
Владислав Сурков предрек ядерную войну за американское кибер-наследство
15 см Ивлеевой, приседания Давидыча и другие скандальные интервью Дудя
«Предпосылки для этого есть». Завоюет ли Lada рынок Украины
Продажи автомобилей Lada на Украине выросли в 3,5 раза
Неземная аврора: астрономы впервые «услышали» экзопланеты по радио
Астрономы поймали загадочный радиосигнал от экзопланет
ФСБ, следователи, судьи и прокурор. Кто попал под новые санкции ЕС из-за Крыма
Евросоюз расширил персональные рестрикции в отношении россиян
«Обещать — не значит жениться»: почему мир не признает новую власть в Афганистане
Талибы* попросили Россию помочь восстановить Афганистан
«Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос»
Премьер-министра Великобритании осудили за роскошный отдых в Испании
«Очередной модный тренд». Что такое интуитивное питание
Врачи объяснили, кому можно есть все подряд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях