Загитова в резкой форме потребовала удалить свои фото на матче КХЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала фигуранткой скандала, случившегося на матче КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Спортсменка обвинила журналистов в том, что они без ее согласия делали снимки, а после игры подошла к ним и в жесткой форме потребовала удалить фото. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» вступилась за Загитову и упрекнула журналистов в отсутствии тактичности.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился не только победой подопечных Ильи Воробьева со счетом 3:1, но и скандалом с действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании Алиной Загитовой.

19-летняя спортсменка, временно приостановившая свою спортивную карьеру, в грубой форме выразила недовольство тем, что по ходу игры несколько журналистов фотографировали ее без ее разрешения. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов.

«Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно ее снимать не было, съемка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса.

В упор и в лицо ее никто не снимал в принципе.

«Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда», — написал Имамов в Telegram-канале.

Журналист отметил, что никто не был против удалить снимки, однако его удивила реакция Загитовой.

«Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал Имамов.

Среди поклонников фигурного катания мнения насчет сложившейся ситуации разделились. Кто-то счет обвинения в адрес Загитовой надуманными.

щас могут написать, что Женя Медведева и Алина Загитова украли у меня мое сердце вот поверите ли вы — tony | alegria supermacy (@medoquad) October 9, 2021

А кто-то не удивился подобному поведению олимпийской чемпионки.

Это ж Загитова. Ума палата. Как и наглости. https://t.co/ypgjD1HEKo — BezbuketzeTeam (@bezbuketze) October 9, 2021

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что представителям СМИ не стоило навязчиво делать снимки Загитовой, а стоило выступить более тактично.

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека? Правда, бывают такие ситуации, когда не надо фотографировать, может быть у нее не было настроения, не хотелось, может быть она ненакрашенная была? Человек же имеет право расслабиться.

Конечно, она могла и грубо ответить. Я знаю ряд известных людей, тех же спортсменов, к которым почему-то такое отношение, мол: раз ты публичный человек, то всегда должен выворачивать себя наизнанку и все показывать. Но далеко не у всех бывает такое радостное настроение.

По большому счету, это ее личное дело — дать кому-то сфотографировать себя, будучи на хоккейном матче, или не дать. Сказать: «Ребята, я не хочу». Она имеет на это право, как и любой человек», — сказала Журова.

Также она отмечает, что после скандала с высказываниями директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, обвинившего фигуристку в «немосковской речи», давление на ее только усиливалось, что и могло привести к подобному развитию событий.

«Мы же там не были и не знаем, что в конечном счете она говорила. Ее в последнее время дергают все. За последние две недели ее издергали всю, поэтому когда она видит журналистов, сразу чувствует от них угрозу.

Если к спортсмену подходят дружественные журналисты, то он будет отвечать дружелюбно даже в плохом настроении, а если к нему лезут «журналисты-однодневки», то и относиться к ним будут с опаской, потому что спортсмен не знает, каким боком общение с ними ему вылезет. Особенно в ситуации вокруг Алины», — заключила Журова.

Напомним, что после обильной критики от фанатов Загитовой, Лайшев выступил с объяснением своих слов по поводу «немосковской речи» действующей олимпийской чемпионки.

«Не знаю, обиделась ли на меня Алина. Но у Жени дикция лучше, вот и все. Не вижу в этой ситуации никаких проблем. Нет такого, что для меня кто-то лучше. Подумайте сами, я — татарин, как и Загитова.

У меня из-за этого должно быть иное отношение? Глупости. Обсудим эту ситуацию, но не все так страшно. Не стоит забывать, что наша школа дала Алине путевку в жизнь», — цитирует функционера «Чемпионат.com».