Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома 19:48
В испанском соборе сняли откровенный клип на песню «Атеист» 19:46
Хавбек «Зенита» Сутормин поделился эмоциями от дебюта за сборную России 19:37
В Оренбуржье из больницы выписали восемь человек, отравившихся алкоголем 19:33
Семин рассказал, что ему понравилось в игре России против Словакии 19:25
СК: обнаруженные в реке под Петербургом останки могут принадлежать ребенку 19:16
В РПЦ назвали фильм Верховена «Искушение» «надругательством... 19:14
Наставник «Легии» рассказал, почему футболисты сборной России не сыграют... 19:10
Ученый Латэм: коронавирус мог возникнуть в организме китайского шахтера... 19:07
Поздравивший Путина украинский депутат ответил бойцам ВСУ на «плевок... 19:00
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Вела себя явно не так, как следовало олимпийской чемпионке»

Загитова в резкой форме потребовала удалить свои фото на матче КХЛ

close
100%
Алина Загитова выступает в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Алина Загитова выступает в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала фигуранткой скандала, случившегося на матче КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Спортсменка обвинила журналистов в том, что они без ее согласия делали снимки, а после игры подошла к ним и в жесткой форме потребовала удалить фото. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» вступилась за Загитову и упрекнула журналистов в отсутствии тактичности.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился не только победой подопечных Ильи Воробьева со счетом 3:1, но и скандалом с действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании Алиной Загитовой.

19-летняя спортсменка, временно приостановившая свою спортивную карьеру, в грубой форме выразила недовольство тем, что по ходу игры несколько журналистов фотографировали ее без ее разрешения. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов.

«Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно ее снимать не было, съемка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса.

В упор и в лицо ее никто не снимал в принципе.

«Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда», — написал Имамов в Telegram-канале.

Журналист отметил, что никто не был против удалить снимки, однако его удивила реакция Загитовой.

«Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал Имамов.

Среди поклонников фигурного катания мнения насчет сложившейся ситуации разделились. Кто-то счет обвинения в адрес Загитовой надуманными.

А кто-то не удивился подобному поведению олимпийской чемпионки.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что представителям СМИ не стоило навязчиво делать снимки Загитовой, а стоило выступить более тактично.

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека? Правда, бывают такие ситуации, когда не надо фотографировать, может быть у нее не было настроения, не хотелось, может быть она ненакрашенная была? Человек же имеет право расслабиться.

Конечно, она могла и грубо ответить. Я знаю ряд известных людей, тех же спортсменов, к которым почему-то такое отношение, мол: раз ты публичный человек, то всегда должен выворачивать себя наизнанку и все показывать. Но далеко не у всех бывает такое радостное настроение.

По большому счету, это ее личное дело — дать кому-то сфотографировать себя, будучи на хоккейном матче, или не дать. Сказать: «Ребята, я не хочу». Она имеет на это право, как и любой человек», — сказала Журова.

Также она отмечает, что после скандала с высказываниями директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, обвинившего фигуристку в «немосковской речи», давление на ее только усиливалось, что и могло привести к подобному развитию событий.

«Мы же там не были и не знаем, что в конечном счете она говорила. Ее в последнее время дергают все. За последние две недели ее издергали всю, поэтому когда она видит журналистов, сразу чувствует от них угрозу.

Если к спортсмену подходят дружественные журналисты, то он будет отвечать дружелюбно даже в плохом настроении, а если к нему лезут «журналисты-однодневки», то и относиться к ним будут с опаской, потому что спортсмен не знает, каким боком общение с ними ему вылезет. Особенно в ситуации вокруг Алины», — заключила Журова.

Напомним, что после обильной критики от фанатов Загитовой, Лайшев выступил с объяснением своих слов по поводу «немосковской речи» действующей олимпийской чемпионки.

«Не знаю, обиделась ли на меня Алина. Но у Жени дикция лучше, вот и все. Не вижу в этой ситуации никаких проблем. Нет такого, что для меня кто-то лучше. Подумайте сами, я — татарин, как и Загитова.

У меня из-за этого должно быть иное отношение? Глупости. Обсудим эту ситуацию, но не все так страшно. Не стоит забывать, что наша школа дала Алине путевку в жизнь», — цитирует функционера «Чемпионат.com».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры
BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца
Не пошла на тройной аксель: Косторная лидирует в Финляндии. LIVE
Фигурное катание. Finlandia Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
«Причиной избиения стали 20 тысяч рублей и iPhone»
Один из подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае признал свою вину
Названы регионы, где протестируют новую систему оплаты труда врачей
МИД России следит за ситуацией с задержанием иностранцев с паспортами РФ в Турции
Доктор Мясников рассказал, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию
В крови умершего депутата Рады Полякова нашли метадон
Новости и материалы
В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома
В испанском соборе сняли откровенный клип на песню «Атеист»
Хавбек «Зенита» Сутормин поделился эмоциями от дебюта за сборную России
В Оренбуржье из больницы выписали восемь человек, отравившихся алкоголем
Семин рассказал, что ему понравилось в игре России против Словакии
СК: обнаруженные в реке под Петербургом останки могут принадлежать ребенку
В РПЦ назвали фильм Верховена «Искушение» «надругательством на монашеством»
Наставник «Легии» рассказал, почему футболисты сборной России не сыграют в чемпионате Польши
Ученый Латэм: коронавирус мог возникнуть в организме китайского шахтера в 2012 году
Поздравивший Путина украинский депутат ответил бойцам ВСУ на «плевок в морду»
Боец ACA рассказал, как Кадыров заступился за него в Чечне
Под Петербургом нашли сумку с человеческими останками
В Москве учитель художественной школы уволился из-за «скандала с БДСМ»
Кафельников о победе России над Словакией: команда Карпина не наиграла на победу
Подозреваемые в избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину
Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Великобританию
Журналист Орлов поделился мнением о будущем Витории в «Спартаке»
Кулеба рассказал, как «нанес удар» по Путину
Все новости
«Дело школьного учителя — не предмет, а его ученики»
Профессор объяснила особенности поколения «альфа» на фоне конфликта в школе Краснодара
«Про нас тоже не забыли»: в МИДе оценили планы ЦРУ по борьбе с Китаем
Захарова посоветовала США заниматься своими проблемами вместо борьбы с КНР и РФ
Отличить подделку невозможно: как устроен рынок контрафактного алкоголя
В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
«Англосаксы указали Франции ее место»
В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО
От начальника лагеря до профессора Преображенского: лучшие роли Евгения Евстигнеева
Земля гигантов: итальянцы слышали о существовании Америки до путешествия Колумба
Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба
Разбегаются или ждут: что происходит с афганскими беженцами в США
США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
Как подобрать зимние шины для автомобиля
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях