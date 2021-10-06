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Спорт

«Когда с Кадыровым?» Зинченко раскритиковали за фото с Хабибом

Украинские болельщики разочаровались в Зинченко из-за фото с Хабибом

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@zinchenko_96/Instagram
Полузащитник сборной Украины по футболу и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся жесткой критике на родине за совместные фотографии с бывшим российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, прилетевшим в Англию на футбол.

Украинский футболист Александр Зинченко попал под огонь критики на родине из-за совместных фотографий с завершившим карьеру российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым, который побывал в Англии на матче Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Зинченко выложил в своем инстаграме серию фотографий с российским спортсменом с трибун «Энфилда», откуда он сам был вынужден наблюдать за игрой своей команды, поскольку ранее получил травму.

«И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой», — написал полузащитник сборной Украины, в «Манчестер Сити» выступающий на позиции левого защитника.

На первой фотографии в «карусели» Нурмагомедов и Зинченко здороваются на трибунах, на второй приветственно обнимаются, а на третьей они уже стоят без масок лицом к объективу в подтрибунном помещении.

Вскоре после публикации в комментариях к ней появились разочарованные поведением футболиста украинские болельщики.

«Александр, какого черта?», «Когда фотка с Кадыровым?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Как публичной личности, я считаю, Зине не следует фоткаться с «крымнашами» типа Басты и другими российскими знаменитостями», «Кроме него не было с кем на матч сходить?» — написали болельщики из родной страны игрока.

В то же время российские болельщики в комментариях сразу спрогнозировали проблемы для Александра:

«Сейчас начнется: о, нет, он же из России! Крепись, Зина, и продолжай быть таким же шикарным футболистом».

Напомним, совсем недавно по похожему поводу от украинской общественности досталось прыгунье в высоту Ярославе Магучих, которая фотографировалась со своей соперницей из России Марией Ласицкене.

Сначала резонанс вызвала их совместная фотография в обнимку по окончании олимпийского турнира в Токио, где россиянка взяла золото, а Магучих выиграла бронзовую награду.

В итоге украинскую спортсменку после этого даже вызывали в министерство обороны, так как она является военнослужащей, после чего она публично извинилась.

Однако спортсменки вновь оказались на одной фотографии и после финала «Бриллиантовой лиги», где Ласицкене снова победила, а Магучих осталась второй. Правда, на этом фото также присутствовали и другие прыгуньи в высоту.

Критиковавшим Магучих болельщикам показалось, что на новом фото Ласицкене якобы обнимает украинку, но менеджер спортсменки заявил, что его клиентку за плечи держит не россиянка, а представительница другой страны.

Что до Зинченко, то он попал в «Манчестер Сити» из российского чемпионата, где выступал в Премьер-лиге за «Уфу».

В составе «горожан» он дважды становился чемпионом Англии и добрался в прошлом сезоне до финала Лиги чемпионов, где вышел в стартовом составе против «Челси», но потерпел поражение со своей командой (0:1).

В текущем сезоне украинец начал кампанию в качестве запасного. Появлялся по ходу встреч в двух из трех первых туров АПЛ, сыграл от звонка до звонка два матча в сентябре за сборную Украины, а также провел 90 минут в игре Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг» (6:3). В данный момент он восстанавливается от повреждения.

Интересно, что фамилия Зинченко в контексте России всплывала недавно в интервью блогера, а ныне еще и владельца клуба «Красава» Евгения Савина. Он заявил, что Зинченко сказал ему о запрете в сборной Украины на общение с российскими журналистам.

«Я тебе так скажу – для меня знаешь какая боль была – когда с Зинченко снял выпуск, я ему сказал: «Слушай, Зина, поговори с пацанами: с Малиновским, с Ярмолой, с Луниным. Блин, ну круто будет, у меня большая украинская аудитория, давай сделаем». Он сказал: «Жек, если честно, нам запретили разговаривать с русскими блогерами», — поведал Савин в интервью Sports.ru.

– Ну, в сборной, как бы не надо общаться с русскими блогерами, тем более перед чемпионатом Европы. Для меня это грусть, я вообще-то нормально к пацанам отношусь. Мне вообще плевать, какой национальности, например, Малиновский».

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