Интервью фигуристки Шульской об уходе от Плющенко, возвращении в ЦСКА и конкуренции с Тутберидзе

Фигуристка Валерия Шульская рассказала «Газете.Ru», как ездила по три часа утром и вечером, чтобы заниматься в академии Евгения Плющенко, почему вернулась перед этим сезоном в ЦСКА к Сергею Давыдову, как коронавирус довел ее до операции и почему пример Елизаветы Туктамышевой вдохновляет ее на конкуренцию с группой Этери Тутберидзе.

«Коронавирус привел к осложнениям, пришлось перенести операцию»

— Недавно стало известно, что вы покинули академию Евгения Плющенко. Куда вы перешли?

— Я нахожусь сейчас в ЦСКА и тренируюсь у Сергея Дмитриевича Давыдова. Заниматься здесь начала недавно, в сентябре.

— Получается, вы вернулись в ту же группу, где тренировались до перехода в академию Плющенко. Как идет сейчас работа с Сергеем Давыдовым? Удалось наладить полный контакт?

— Да, все хорошо. Мы работаем, накатываем программы, исправляем ошибки и вливаемся в сезон.

— В официальном Instagram «Ангелов Плющенко» сообщали, что вы получили серьезную травму, долго восстанавливались и практически не тренировались у них в последнее время.

— Долгого перерыва у меня не было: просто какое-то время я тренировалась в Оренбурге. Сейчас я набираю форму и восстанавливаюсь, потому что до этого переболела коронавирусом, из-за чего у меня обострился бурсит на ноге (воспаление в области суставов. — «Газета.Ru»). В мае мне пришлось сделать операцию. Но сейчас я прекрасно себя чувствую и собираюсь войти в сезон.

— На каких турнирах планируете выступать?

— Хочу подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там. Хочу показать себя на максимум.

— Уже поставили новые программы?

— Скорее всего, мы оставим старые постановки, потому что они мне очень нравятся, а в прошлом сезоне, к сожалению, я не успела их раскрыть и показать. Хотелось бы донести до всех суть моих программ в этом сезоне.

— Над переходом в сборную другой страны не задумывались? Например, совсем недавно Мария Талайкина перешла в команду Италии, а Анастасия Губанова — в сборную Грузии.

— Пока не задумывалась над этим вопросом. В данный момент планирую оставаться в России.

«Бороться с группой Тутберидзе реально»

— У вас были совместные фото с Этери Тутберидзе. Пробовали ли вы когда-нибудь попасть в ее группу?

— Нет. Когда мы делали то фото с Этери Георгиевной, я встретила ее впервые. Это было на соревнованиях. Вопросов о переходе тогда не задавалось, мы просто увиделись на турнире.

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— Сейчас группа Тутберидзе доминирует в женском фигурном катании России. Даже если кто-то оттуда уходит, то все равно возвращается. На ваш взгляд, реально ли девушкам из других групп России бороться с ними и пробиваться на какие-то крупные старты, куда могут поехать только три человека?

— Я считаю, что это, конечно же, возможно. Лиза Туктамышева — пример того, что нужно бороться и, в конце концов, ты сможешь добиться своей цели и выйти на более серьезные старты, даже если туда могут отправиться только два-три человека.

«Чтобы развиваться, спортсменам нужна конкуренция, которой в регионах не хватает»

— Ваша карьера началась в Оренбурге. Как вы увлеклись фигурным катанием и до какого уровня дошли именно в Оренбурге?

— Я пришла в фигурное катание в пять лет — привели родители. Я поняла, что мне это нравится и я хочу продолжать. В Оренбурге я освоила тройные прыжки и достигла уровня кандидата в мастера спорта, но затем мне нужно было продвигаться дальше и выходить на новый уровень. Поэтому я стала тренироваться в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Но я по-прежнему представляю федерацию Оренбургской области.

— Как отличаются тренировочные условия в Москве и в Оренбурге?

— Есть разница в рабочей атмосфере. Чтобы развиваться дальше, спортсменам нужна конкуренция, которой в регионах не хватает.

«Давыдов требовательный, но справедливый. Этим они похожи с Тутберидзе»

— Насколько сложно было попасть в ЦСКА?

— Я пришла на просмотр. На тренировке меня оценил Сергей Дмитриевич Давыдов и сказал: «Если ты будешь работать, то мы возьмем тебя». Все.

— То есть был какой-то испытательный срок?

— Я бы так не сказала. Все произошло буквально за день-два.

— Какого прогресса вы добились в ЦСКА?

— Я стала гораздо стабильнее на прыжках и начала более открыто кататься — в общем, усовершенствовала все.

— Сергей Давыдов хорошо ставит элементы ультра-си своим ученицам. Пробовали изучать тройной аксель или четверные прыжки в ЦСКА?

— Да, в сезоне-2019/20 я пробовала тренировать тройной аксель.

— Сейчас планируете продолжать работу над ним?

— Так как прошлый сезон у меня выдался очень тяжелым, в данный момент я все еще восстанавливаюсь, набираю форму и готовлюсь к соревнованиям. Но после этого — да, я собираюсь продолжить изучение элементов ультра-си.

— Со стороны кажется, что Давыдов очень требовательный и даже суровый наставник. Можно ли сказать, что он такой же, как Тутберидзе, по своим методам работы?

— Я не могу сравнить их, потому что не знаю Этери Георгиевну и ее тренировочный процесс, но могу сказать, что Сергей Дмитриевич достаточно строгий, требовательный, но справедливый наставник. Думаю, этим они и похожи.

«Плющенко очень добрый, общительный и всегда открыт для спортсмена»

— Почему вы решили перейти из ЦСКА в академию Плющенко после сезона-2019/20?

— Так сложились обстоятельства — больше сказать не могу.

— Чем отличаются условия занятий в ЦСКА и в «Ангелах Плющенко»?

— Там разная тренировочная система. В ЦСКА строже. После того, как я побывала и там, и там, поняла, что мне больше подходит система ЦСКА.

— Какое участие принимал Плющенко в ваших тренировках? Чему он вас научил?

— Евгений Викторович принимал большое участие в тренировочном процессе, потому что я занималась именно под его руководством. Он давал советы, исправлял ошибки и находился рядом большую часть занятий.

— Какое впечатление у вас осталось о нем как о человеке?

— Он очень добрый, общительный и всегда открыт для спортсмена, готов поговорить и помочь.

— Плющенко говорил, что поощряет своих фигуристов за призовые места денежными призами. Удавалось ли вам заслужить такую премию?

— Такое в академии действительно есть, но меня это не коснулось.

close 100% Евгений Плющенко и Валерия Шульская РИА Новости

«На тренировки приходилось ездить по 2-3 часа утром и вечером»

— С соревнований в прошлом сезоне вас встречал и Сергей Розанов, который известен тем, что хорошо ставит технику ультра-си. Какие у вас остались впечатления от работы с этим специалистом?

— С Сергеем Александровичем я проработала совсем недолго — пару месяцев. Был такой период, когда я тренировалась у него, однако все равно оставалась под руководством Евгения Викторовича. Ультра-си мы изучать с ним не пробовали, но Сергей Александрович принимал участие в постановке программ и помогал мне их раскатывать, а также занимался моим скольжением.

— Также с вами на соревнованиях присутствовала олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Чему она вас научила? Было ли вам жаль, что Елена перестала постоянно работать в академии?

— С Еленой у нас сложились очень теплые отношения. Она участвовала в постановке моих программ, как и Сергей Александрович, и мы отрабатывали с ней эти программы. Работали над эмоциями, скольжением… Также она присутствовала со мной на стартах — Елена умеет настроить и поддержать. Конечно, жаль, что не получилось с ней поработать подольше. Мне очень понравилось.

— Возвращаясь к условиям в академии Плющенко: вы тренировались на новом катке в Подмосковье и жили в одном из коттеджей? Или остались в Москве?

— Я не жила на территории тренировочной базы в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же — вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу.

— Это могло стать одной из причин ухода — то, что было просто неудобно так ездить?

— Да. Приходилось тратить много времени на дорогу.

— Как в целом оцениваете свой период в академии Плющенко? В чем удалось достичь прогресса?

— Я, можно сказать, пропустила тогда сезон, поэтому какого-то существенного прогресса достичь не получилось.

— Сезон сложился так во многом из-за коронавируса, который вы перенесли прошлой зимой и были вынуждены из-за него пропустить чемпионат России?

— Да, я тяжело восстанавливалась после коронавируса. Теряются многие ощущения, очень сложно тренироваться, а у меня к тому же пошло осложнение — и сезон был непростым.

«Трусова всегда помогала тем, кто просил совета по четверным»

— На вас в Instagram подписана Александра Трусова. Расскажите, какое у вас сложилось общение, когда вы вместе тренировались?

— Саша хорошая (смеется). И у нас были хорошие отношения. Она очень общительная и веселая и очень много работает на льду. Если у нее есть цель, то она идет к ней до конца.

— Удалось ли получить какие-то советы от Трусовой по освоению прыжков?

— На тот момент у меня не получилось изучать ультра-си. Но тем, кто начинал осваивать четверные, Саша, конечно же, помогала и всегда отвечала, если кто-то хотел узнать у нее совета.

— Как думаете, получится у Трусовой сделать пять четверных и тройной аксель на официальных стартах в этом сезоне? Это вообще реально для человеческого организма?

— Да, конечно. Я видела на тренировках, как Саша это исполняет — и пять четверных, и тройной аксель. Я очень надеюсь, что она сможет показать это на официальных стартах, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что это возможно.