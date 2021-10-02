Интервью фигуристки Шульской об уходе от Плющенко, возвращении в ЦСКА и конкуренции с Тутберидзе

«Коронавирус привел к осложнениям, пришлось перенести операцию»
— Недавно стало известно, что вы покинули академию Евгения Плющенко. Куда вы перешли?
— Я нахожусь сейчас в ЦСКА и тренируюсь у Сергея Дмитриевича Давыдова. Заниматься здесь начала недавно, в сентябре.
— Получается, вы вернулись в ту же группу, где тренировались до перехода в академию Плющенко. Как идет сейчас работа с Сергеем Давыдовым? Удалось наладить полный контакт?
— Да, все хорошо. Мы работаем, накатываем программы, исправляем ошибки и вливаемся в сезон.
— В официальном Instagram «Ангелов Плющенко» сообщали, что вы получили серьезную травму, долго восстанавливались и практически не тренировались у них в последнее время.
— Долгого перерыва у меня не было: просто какое-то время я тренировалась в Оренбурге. Сейчас я набираю форму и восстанавливаюсь, потому что до этого переболела коронавирусом, из-за чего у меня обострился бурсит на ноге (воспаление в области суставов. — «Газета.Ru»). В мае мне пришлось сделать операцию. Но сейчас я прекрасно себя чувствую и собираюсь войти в сезон.
— На каких турнирах планируете выступать?
— Хочу подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там. Хочу показать себя на максимум.
— Уже поставили новые программы?
— Скорее всего, мы оставим старые постановки, потому что они мне очень нравятся, а в прошлом сезоне, к сожалению, я не успела их раскрыть и показать. Хотелось бы донести до всех суть моих программ в этом сезоне.
— Над переходом в сборную другой страны не задумывались? Например, совсем недавно Мария Талайкина перешла в команду Италии, а Анастасия Губанова — в сборную Грузии.
— Пока не задумывалась над этим вопросом. В данный момент планирую оставаться в России.
«Бороться с группой Тутберидзе реально»
— У вас были совместные фото с Этери Тутберидзе. Пробовали ли вы когда-нибудь попасть в ее группу?
— Нет. Когда мы делали то фото с Этери Георгиевной, я встретила ее впервые. Это было на соревнованиях. Вопросов о переходе тогда не задавалось, мы просто увиделись на турнире.
— Сейчас группа Тутберидзе доминирует в женском фигурном катании России. Даже если кто-то оттуда уходит, то все равно возвращается. На ваш взгляд, реально ли девушкам из других групп России бороться с ними и пробиваться на какие-то крупные старты, куда могут поехать только три человека?
— Я считаю, что это, конечно же, возможно. Лиза Туктамышева — пример того, что нужно бороться и, в конце концов, ты сможешь добиться своей цели и выйти на более серьезные старты, даже если туда могут отправиться только два-три человека.
«Чтобы развиваться, спортсменам нужна конкуренция, которой в регионах не хватает»
— Ваша карьера началась в Оренбурге. Как вы увлеклись фигурным катанием и до какого уровня дошли именно в Оренбурге?
— Я пришла в фигурное катание в пять лет — привели родители. Я поняла, что мне это нравится и я хочу продолжать. В Оренбурге я освоила тройные прыжки и достигла уровня кандидата в мастера спорта, но затем мне нужно было продвигаться дальше и выходить на новый уровень. Поэтому я стала тренироваться в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Но я по-прежнему представляю федерацию Оренбургской области.
— Как отличаются тренировочные условия в Москве и в Оренбурге?
— Есть разница в рабочей атмосфере. Чтобы развиваться дальше, спортсменам нужна конкуренция, которой в регионах не хватает.
«Давыдов требовательный, но справедливый. Этим они похожи с Тутберидзе»
— Насколько сложно было попасть в ЦСКА?
— Я пришла на просмотр. На тренировке меня оценил Сергей Дмитриевич Давыдов и сказал: «Если ты будешь работать, то мы возьмем тебя». Все.
— То есть был какой-то испытательный срок?
— Я бы так не сказала. Все произошло буквально за день-два.
— Какого прогресса вы добились в ЦСКА?
— Я стала гораздо стабильнее на прыжках и начала более открыто кататься — в общем, усовершенствовала все.
— Сергей Давыдов хорошо ставит элементы ультра-си своим ученицам. Пробовали изучать тройной аксель или четверные прыжки в ЦСКА?
— Да, в сезоне-2019/20 я пробовала тренировать тройной аксель.
— Сейчас планируете продолжать работу над ним?
— Так как прошлый сезон у меня выдался очень тяжелым, в данный момент я все еще восстанавливаюсь, набираю форму и готовлюсь к соревнованиям. Но после этого — да, я собираюсь продолжить изучение элементов ультра-си.
— Со стороны кажется, что Давыдов очень требовательный и даже суровый наставник. Можно ли сказать, что он такой же, как Тутберидзе, по своим методам работы?
— Я не могу сравнить их, потому что не знаю Этери Георгиевну и ее тренировочный процесс, но могу сказать, что Сергей Дмитриевич достаточно строгий, требовательный, но справедливый наставник. Думаю, этим они и похожи.
«Плющенко очень добрый, общительный и всегда открыт для спортсмена»
— Почему вы решили перейти из ЦСКА в академию Плющенко после сезона-2019/20?
— Так сложились обстоятельства — больше сказать не могу.
— Чем отличаются условия занятий в ЦСКА и в «Ангелах Плющенко»?
— Там разная тренировочная система. В ЦСКА строже. После того, как я побывала и там, и там, поняла, что мне больше подходит система ЦСКА.
— Какое участие принимал Плющенко в ваших тренировках? Чему он вас научил?
— Евгений Викторович принимал большое участие в тренировочном процессе, потому что я занималась именно под его руководством. Он давал советы, исправлял ошибки и находился рядом большую часть занятий.
— Какое впечатление у вас осталось о нем как о человеке?
— Он очень добрый, общительный и всегда открыт для спортсмена, готов поговорить и помочь.
— Плющенко говорил, что поощряет своих фигуристов за призовые места денежными призами. Удавалось ли вам заслужить такую премию?
— Такое в академии действительно есть, но меня это не коснулось.
Евгений Плющенко и Валерия ШульскаяРИА Новости
«На тренировки приходилось ездить по 2-3 часа утром и вечером»
— С соревнований в прошлом сезоне вас встречал и Сергей Розанов, который известен тем, что хорошо ставит технику ультра-си. Какие у вас остались впечатления от работы с этим специалистом?
— С Сергеем Александровичем я проработала совсем недолго — пару месяцев. Был такой период, когда я тренировалась у него, однако все равно оставалась под руководством Евгения Викторовича. Ультра-си мы изучать с ним не пробовали, но Сергей Александрович принимал участие в постановке программ и помогал мне их раскатывать, а также занимался моим скольжением.
— Также с вами на соревнованиях присутствовала олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Чему она вас научила? Было ли вам жаль, что Елена перестала постоянно работать в академии?
— С Еленой у нас сложились очень теплые отношения. Она участвовала в постановке моих программ, как и Сергей Александрович, и мы отрабатывали с ней эти программы. Работали над эмоциями, скольжением… Также она присутствовала со мной на стартах — Елена умеет настроить и поддержать. Конечно, жаль, что не получилось с ней поработать подольше. Мне очень понравилось.
— Возвращаясь к условиям в академии Плющенко: вы тренировались на новом катке в Подмосковье и жили в одном из коттеджей? Или остались в Москве?
— Я не жила на территории тренировочной базы в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же — вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу.
— Это могло стать одной из причин ухода — то, что было просто неудобно так ездить?
— Да. Приходилось тратить много времени на дорогу.
— Как в целом оцениваете свой период в академии Плющенко? В чем удалось достичь прогресса?
— Я, можно сказать, пропустила тогда сезон, поэтому какого-то существенного прогресса достичь не получилось.
— Сезон сложился так во многом из-за коронавируса, который вы перенесли прошлой зимой и были вынуждены из-за него пропустить чемпионат России?
— Да, я тяжело восстанавливалась после коронавируса. Теряются многие ощущения, очень сложно тренироваться, а у меня к тому же пошло осложнение — и сезон был непростым.
«Трусова всегда помогала тем, кто просил совета по четверным»
— На вас в Instagram подписана Александра Трусова. Расскажите, какое у вас сложилось общение, когда вы вместе тренировались?
— Саша хорошая (смеется). И у нас были хорошие отношения. Она очень общительная и веселая и очень много работает на льду. Если у нее есть цель, то она идет к ней до конца.
— Удалось ли получить какие-то советы от Трусовой по освоению прыжков?
— На тот момент у меня не получилось изучать ультра-си. Но тем, кто начинал осваивать четверные, Саша, конечно же, помогала и всегда отвечала, если кто-то хотел узнать у нее совета.
— Как думаете, получится у Трусовой сделать пять четверных и тройной аксель на официальных стартах в этом сезоне? Это вообще реально для человеческого организма?
— Да, конечно. Я видела на тренировках, как Саша это исполняет — и пять четверных, и тройной аксель. Я очень надеюсь, что она сможет показать это на официальных стартах, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что это возможно.