Интервью капитана женской сборной России по пляжному футболу Анастасии Горшковой

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова рассказала «Газете.Ru», с каким трудом команда добилась исторической победы в суперфинале Евролиги, разгромив Англию со счетом 8:2, объяснила, как миллионные зарплаты портят игроков в большом футболе и не дают добиваться успеха ни на уровне сборной России, ни на уровне клубов в еврокубках, и оценила работу Валерия Карпина в национальной команде. Также Горшкова рассказала, как относится к футболисткам сборной Украины, с которыми пришлось встретиться в рамках Евролиги, и почему в испанском клубе «Мадрид» именно она объясняет тренеру, как нужно играть.

«Полуфинал ЧМ никогда не забуду: так сердце колотилось на серии пенальти»

— Перед стартом суперфинала Евролиги вы не играли порядка месяца из-за проблем со здоровьем. Насколько тяжело было после паузы включиться в борьбу на таком уровне?

— (Вздыхает) Да, было тяжело включиться и набрать форму. Не думаю, что на этом турнире я была в своих оптимальных кондициях. Мне было сложнее все делать, ноги не так быстро бежали, как обычно. Этот месяц без тренировок сильно помешал. В тот период мне нельзя было вообще ничего — ни бегать трусцой, ни пресс качать.

— Однако вы все равно сумели одержать историческую победу в суперфинале, с чем мы вас поздравляем. Сейчас, по прошествии некоторого времени, какие у вас остались впечатления от турнира?

— Спасибо за поздравления. Сейчас остались только положительные эмоции. Это был хороший турнир с хорошими соперниками. Если смотреть на счет матчей, то кажется, будто Евролига далась нам легко (на групповом этапе Россия обыграла Украину 4:2, Нидерланды 7:4, Испанию 4:0, а в финале разгромила Англию 8:2. — «Газета.Ru»). Но на самом деле легко не было: каждая игра получилась напряженной.

Например, в матче с Нидерландами мы потеряли концентрацию — и пропустили четыре гола (Россия вела со счетом 5:0, но затем пропустила четыре мяча подряд и чуть не позволила соперницам перевести матч в овертайм. — «Газета.Ru»).

— В пляжном футболе уже давно острым является вопрос судейства — российские сборные часто с этим сталкиваются. В Евролиге вам тоже пришлось через это пройти — в частности, в игре с Нидерландами. По-вашему, это общий низкий уровень международного судейства или все-таки предвзятость в отношении России?

— Мне кажется, это был достаточно хороший турнир в плане судейства. Они не гасили так, как это иногда бывает — прямо откровенно.

Да, случались судейские ошибки, но они же тоже люди. У них может быть другое мнение. Где мы думаем, что был фол, они могут увидеть чистую игру. Либо мы зацепим кого-то, а судьи не заметят. Случались ошибки и в ту, и в другую сторону — это нормально. Мне кажется, Евролигу отсудили достаточно хорошо. Не было прямо фатальных, результативных ошибок.

— Женскую сборную России тренирует двукратный чемпион мира Илья Леонов. Насколько ценен опыт, которым он делится?

— Конечно, мы все понимаем, какой это был футболист. Он получал награду лучшего игрока мира, действуя в защите, чего добиться не так-то просто. К тому же о Леонове очень хорошо отзывается действующий тренер мужской сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев — говорит, что это был игрок топ-уровня. Конечно, мы понимаем, что Леонов может многому нас научить.

— Незадолго до вашей победы в Евролиге мужская сборная России в третий раз стала чемпионом мира. Их пример как-то вдохновил вас?

— Да, конечно, мужчины нас вдохновили. Мы ходили на матчи в Москве. Там была безумно потрясающая атмосфера.

Полуфинал со Швейцарией я вообще не забуду, потому что у меня там так сердце колотилось на пенальти — я даже не смотрела.

Все встали, а я просто опустилась на сиденье и не могла смотреть. Только по реакции публики понимала, был гол или нет. И когда Шкарин вытащил наших за 19 секунд до конца матча — это были незабываемые эмоции (Антон Шкарин сделал счет 5:5 и позволил перевести игру в дополнительное время, а затем в серию пенальти, которую выиграла Россия. — «Газета.Ru»).

«Мне нравилось, как играла сборная Украины при Шевченко: парни не боялись»

— В суперфинале Евролиги вам пришлось играть с Украиной (4:2). Обычно Россию и Украину стараются развести на международных турнирах во многих видах спорта, здесь же такого варианта не было. Чувствовали какое-то особое давление перед этой игрой, связанное с отношениями между двумя государствами?

— Я нормально отношусь к Украине и к девчонкам из сборной, как и в принципе к людям из Украины. Они нам ничего не сделали, как и мы им. Для меня спорт — вне политики.

— У вас на футболке написано «Шева» — откуда взялось это прозвище?

— Когда я приехала в Пермь, у меня была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился мне как футболист (Горшкова начинала карьеру в большом футболе в составе пермского клуба «Звезда-2005». — «Газета.Ru»). Отсюда и пошло это прозвище.

— Чем именно вам нравился Шевченко как игрок?

— Очень редко футболисты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана пробиваются в большие клубы и становятся там лучшими. А он сумел — и этим мне нравился.

Когда ты один за столько лет пробился в европейском футболе, играешь на таком высоком уровне, получаешь такие престижные награды и выигрываешь такие турниры — это дорогого стоит.

— Следите ли вы сейчас за его тренерской карьерой?

— Да, слежу. Мне нравилось, как играла его сборная Украины — парни не боялись. Поскольку Шевченко был нападающим, я думаю, такой стиль игры был привит именно им. Бывшие защитники или вратари предпочитают давать другие схемы: главное не пропустить, а там уже забьем. А футболисты Шевченко действовали довольно активно в атаке, и мне это нравится. Я сама люблю такой футбол.

«В большом футболе люди получают деньги просто за то, что вышли на газон. У нас такого нет»

— Между большим футболом и пляжным в России значительный контраст. В чем, на ваш взгляд, причина того, что сборная России по большому футболу ничего не может добиться на международной арене, равно как и клубы? Многие высказывают мнение, что дело заключается в слишком больших зарплатах игроков, которые и являются их единственной мотивацией.

— Возможно, дело действительно в деньгах. Например, мы в пляжном футболе играем бесплатно, а значит, мы повернуты на футболе. Мы берем отпуск за свой счет, чтобы куда-то съездить, просим кого-то подменить нас на работе. Мы работаем над собой постоянно — это отражается на поле.

В большом футболе люди получают деньги просто за то, что вышли на газон. У нас такого нет. В этом разница. Условно: можно год поиграть в Премьер-лиге, обеспечить себе всю жизнь и больше не работать. Это влияет на мотивацию.

А в пляжном футболе собраны фанатики, у которых, возможно, не получилось в большом, как у меня, либо они пришли в футбол слишком поздно. Но с такими фанатиками трудно не добиться успеха.

— Минувшее лето было богатым на крупные спортивные форумы, многие из которых были перенесены на 2021 год из-за пандемии. В их числе — чемпионат Европы по футболу. Сильно ли расстроились неудаче сборной России?

— Хороший результат на Евро был бы настоящим чудом. Все ожидали чего-то среднего.

Наш большой футбол надо менять на всех уровнях — задолго до уровня взрослой сборной. Нужно начинать с детей. Также стоит задуматься над изменениями в зарплатах молодых парней, которые попадают в Премьер-лигу, — чтобы у них был потолок и чтобы не случалось того, что мы обсуждали в вопросе о деньгах в большом футболе.

Если парень в 17 лет получает миллионы, то очень тяжело сохранять мотивацию. Это должен быть фанатик, каких очень мало. Как, например, Александр Головин или Алексей Миранчук, которые не сбавляют оборотов.

В общем, проблема у нас не на уровне сборной, а глубже. Поэтому ожидания от Евро и были такими, каким получился результат.

— Как оцениваете перемены, которые происходят со сборной России сейчас при Валерии Карпине?

— Сложно оценивать, пока нет результата. Я ожидаю, что в игре что-то изменится, но станет от этого лучше или хуже, никто не знает.

В некоторых матчах под руководством Карпина сборная играла не очень хорошо — как-то неактивно. Так что я жду изменений. Пока же сложно сказать, делает Карпин сборную лучше или нет.

Хотя, когда сыграли вничью с хорватами (0:0), несмотря на то что соперники были не в оптимальном составе, эпизодами было видно неплохую игру сборной России. Наши футболисты не боялись. Поэтому надежда есть. Посмотрим, как все получится.

«Санкции WADA? Мы можем послушать гимн России в раздевалке»

— Уже не первый год не утихают скандалы вокруг российского спорта, и из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) наши сборные выступают без флага и гимна. Коснулось это и пляжников на чемпионате мира. По-вашему, справедливо ли, что страдать вынуждены даже те, кто не имеет отношения к нарушениям антидопингового законодательства — а таких все же большинство?

— Справедливо или несправедливо — если так решили, то ничего не поделать.

Тут либо вообще не ездить на турниры, либо ездить вот так — без флага и гимна. Но я не думаю, что это сильно влияет на результаты.

Все знают, кто мы, из какой страны, и мы сами это знаем. Да, гимн кого-то вдохновляет, но можно послушать его в раздевалке перед выходом на поле. Я не вижу в этих санкциях ничего, что привело бы к ухудшению результатов.

— Российских атлетов не перестают прессовать — и это опять же касается разных видов спорта. К примеру, на Олимпиаде в Токио теннисиста Даниила Медведева вывели из себя вопросом о «клейме обманщика», а пловец Райан Мерфи намекнул, что победивший его Евгений Рылов мог выиграть «грязно». Сталкивались ли вы с подобным отношением в пляжном футболе?

— Нет, я не сталкивалась с тем, чтобы к россиянам относились как-то нехорошо. Думаю, в пляжном футболе такого нет. Возможно, причина в том, что наш вид спорта не настолько медийный. Некоторые футболисты у нас работают и параллельно с этим играют за сборную России. Так что таких страстей у нас нет.

«Отыграла в чемпионате Испании, а через четыре дня уже участвовала в первенстве России»

— Несколько вопросов о вашей карьере. Вы начинали в большом футболе — почему решили перейти в пляжный? И почему, например, не в мини-футбол, в соревнованиях по которому вы тоже принимали участие, но не на постоянной основе?

— Я просто закончила с большим футболом, а в пляжный попала по чистой случайности. Когда я завершила карьеру в большом, то переехала в Санкт-Петербург, а там был клуб по пляжному футболу «Звезда». И я начала за него выступать.

Почему не пошла в мини-футбол? Для этого у меня не совсем подходит генетика: все футболистки там маленькие и резкие, а у меня другие физические данные.

Просто быть в мини-футболе, а не быть одной из лучших мне бы не понравилось. Поэтому я туда и не пошла.

— Любопытный факт: на сайте profi.ru есть ваш профиль, где говорится, что вы проводите индивидуальные тренировки по футболу и общей физической подготовке. Действительно ли это так? И если да, то каким образом вы успеваете это делать, находясь в Испании, где вы выступаете за «Мадрид»?

— Да, я провожу тренировки по футболу и по физической подготовке. В Мадриде я нахожусь недолго, так что это не сильно влияет на тренировочный процесс. Можно сделать паузу на одну-две недели, либо написать план, по которому игрок будет сам тренироваться.

— Каким образом вы оказались в «Мадриде»? И как проходила адаптация в испанском клубе?

— Меня позвали в «Мадрид» после того, как на Кубке Европы я стала лучшим бомбардиром, а испанская команда как раз искала нападающего. Так совпало, что моя подруга, с которой мы играли в большой футбол, сейчас живет в Мадриде. Через нее со мной и связались.

Адаптация в испанском клубе прошла нормально, хотя английский они знают не все и не очень хорошо.

Я тоже не все могу сказать по-английски, но мы пользовались переводчиками и справились. Девчонки там хорошие. Европейцы же такие — очень улыбчивые, открытые, всегда хотят помочь. Поэтому было нетрудно адаптироваться на самом деле.

— Почувствовали ли разницу между отношением к футболу — какому бы то ни было — в России и в Испании?

— Есть разница в менталитете. Если игрок что-то сделает не так, то мы, российские футболистки, можем напихать, сказать, как нужно было сделать. У испанок такого нет. Потерял мяч — ну, беги отбирай.

Также в Испании другое отношение к поражениям. Когда мы проиграли матч украинскому клубу «Мрия», они не ходили в депрессии, не грустили, в то время как у меня вообще не было настроения из-за этого.

Испанки говорили мне: «Успокойся, это уже прошло, это уже не изменить. Да, мы сегодня проиграли, но завтра победим». И это очень круто! Я просто не умею проигрывать, и для меня это было очень сложно. А они говорят: «Ничего страшного, не произошло ничего сверхсерьезного».

Хотя не знаю, может, в большом футболе поражения воспринимаются испанками по-другому — они ведь все играют в достаточно хороших командах и лигах.

— Вы рассказывали, что выступаете за «Мадрид» в чемпионате Испании третий год — и при этом параллельно играете и в чемпионате России. Как возможно такое совмещение?

— А почему это невозможно? Это же разные федерации. Если даты матчей не накладываются друг на друга, то я могу спокойно выступать и там, и там. Однажды я даже за четыре дня до игры поехала на чемпионат России. Я отыграла турнир в Испании, прошло меньше недели — и у меня уже начался чемпионат России. Меня как-то звали в чемпионат Польши — и вот там как раз совпали даты с первенством России, поэтому я не смогла туда поехать.

— В этом году вы выиграли Euro Winners Cup в составе «Мадрида», при этом в финале вашим соперником была российская «Звезда». Сложно ли было играть против соотечественниц, многие из которых являются вашими партнерами по сборной?

— Сложность была в том, что футболистки «Звезды» хорошо меня знают, как и я — их.

У нас в «Мадриде» тренер… во-первых, она вообще не тренер и тем более не пляжный. Она игрок большого футбола, причем молодая девушка — не с огромным опытом. Поэтому она не очень понимала пляжный футбол: как правильно играть, как грамотно проводить замены.

Так, чтобы футболистки играли по семь-восемь минут — это можно в критической ситуации, но не постоянно. А у наших тренеров в «Мадриде» не было этого понимания, и я даже подсказывала им.

Также я объясняла, как нужно играть против вратаря, который вводит мяч в игру только руками, а как против того, кто играет ногами (как было в случае со «Звездой»). Говорила, как в таком случае нужно обороняться. Так мы разбирали соперниц — и это помогло добиться результата.

Вообще в Испании есть хорошие тренеры по пляжному футболу, но именно в команде «Мадрид» с нами не работали специалисты-пляжники, поэтому я доносила до девчонок то, что знаю.

«Цель — стать лучшим игроком в мире и открыть свою школу»

— Каких еще целей вы планируете добиться в спорте? Что мотивирует вас сейчас?

— Мы выиграли европейские турниры, но на мировых пока не брали золотых медалей. Сейчас я хочу выиграть что-то мировое — это меня зажигает. И, конечно, личные награды. Я все время говорю, что для меня очень важно получать не только командные медали, но и личные награды. Стать лучшей командой в мире или лучшим игроком в мире — это круто и мотивирует меня сейчас.

— А какие цели мотивируют вас вне соревнований?

— Есть цель открыть свою школу индивидуальных тренировок. Это необходимо игрокам — особенно в женском футболе.

Из-за того что девочки приходят в футбол гораздо позже, у них нет арсенала отработанных навыков. Некоторые парни, например, не думают, как развернуть ногу при определенной передаче, какую приложить силу, потому что они с пяти лет уже тренируются, и у них все эти навыки на другом уровне. У женщин — нет.

К примеру, я только в 16 лет пришла в футбол и присоединилась к команде. А некоторые мальчики к тому моменту уже 12 лет пинали по мячу. Поэтому у нас есть такая проблема, и подтянуть эти навыки можно индивидуальными тренировками и количеством повторений.

У меня есть знакомые в европейских странах, и они говорят, что в хороших академиях там уделяют много внимания индивидуальным занятиям либо работе в маленьких группах — например, нападающий-защитник или нападающий-вратарь.

За счет количества повторений ты больше не думаешь, что делать с мячом на поле, — это уже внутри тебя. Поэтому я хочу основать свою школу по индивидуальным тренировкам.

Для этого нужно поработать, накопить стартовый капитал и заняться школой. Есть много идей, и сейчас я думаю над тем, как воплотить их в жизнь.

— На каких тренеров вы ориентируетесь или будете ориентироваться, когда откроете свою школу индивидуальных тренировок?

— Есть достаточное количество знакомых тренеров, которые очень грамотны, — я буду с ними советоваться. С какими-то специалистами я уже работала сама и понимаю, что и как они делают.

Если вспоминать большой футбол, то со мной в пермской «Звезде-2005» работал Горан Алексич, который объяснял много нюансов, на которые ты обычно не обращаешь внимания и не думаешь, правильно сделал или нет. А он объясняет, как правильно: в какой ситуации в дальнюю ногу мяч отправлять, в какой — в ближнюю, через какое плечо разворачиваться, чтобы не терять секунды, которые решают на поле. До таких мелочей.

Я считаю, что это очень важно, потому что при Горане команда играла очень хорошо. Она была собрана из молодых девчонок и четырех-пяти уже поигравших лидеров и добилась огромных успехов — несколько раз выиграла чемпионат и Кубок России. Когда Горан ушел, они все равно продолжали играть на высоком уровне за счет этих «стеночек» и передач.

Также я хотела бы добавить про моего тренера из команды ИТМО Владимира Владимировича Нахратова. Он работает в мини-футболе.

Когда я пришла в этот вид спорта, то вообще не понимала, что делать и куда бежать. Владимир Владимирович за короткое время сделал из меня игрока, которого заметили и звали в «Аврору», хотя я считаю, что у меня для мини-футбола вообще нет данных. Вот это тренер с большой буквы.