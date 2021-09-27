Как в России отреагировали на вылет с чемпионата мира по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу после серебряных медалей прошлого чемпионата мира всерьез рассчитывала на победу на мундиале-2021, однако ее надежды разрушила национальная команда Аргентины, взявшая верх в драматичной серии послематчевых пенальти. Подопечные Сергея Скоровича покинули турнир на стадии четвертьфинала. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что России не повезло с жеребьевкой, и команда в любом случае показала достойный результат.

По окончании четвертьфинального матча чемпионата мира с Аргентиной в стане российской команды царило разочарование. Артем Антошкин выразил сожаление, что столь сильным сборным пришлось выяснять отношения на такой ранней стадии турнира.

«В первом тайме мы пытались найти свою игру. Во втором мы уже владели инициативой, но упустили свои шансы. Мы могли забить с десятиметровой отметки и пройти дальше.

Команда выступила хорошо, нельзя никого винить в поражении», — цитирует слова игрока пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Голкипер Дмитрий Путилов в свою очередь попросил прощения у болельщиков за поражение в серии пенальти.

«Кто-то говорит, что это лотерея, но я скажу другое. Тренер вратарей показал нам видео, где аргентинцы били пенальти. Мы разбирали эти моменты. Всегда есть доля везения, но и подготовка всегда очень серьезная. То же самое касается и обороны.

Сейв вратаря — это не персональное достижение, а работа всей команды, которая не дает бить из опасных ситуаций и мешает продвижению соперника.

Мы приехали с задачей победить, но в плей-офф каждая игра как финал. Случилось так, как случилось», — приводил слова Путиловца официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Президент АМФР Эмиль Алиев оценил выступление сборной страны как достойное.

«Аргентинцы стоят перед нами как занавес. Игроки выполняли тренерскую установку с первых минут. Вся команда четко выполняла план, мы могли выигрывать в основное время, могли выигрывать в дополнительное, но серия пенальти...

Я бы оценил нашу работу так: мы не проиграли ни одного матча, но здесь была серия пенальти. В общем, модно признать нашу работу удовлетворительной», — заявил функционер в беседе с РИА «Новости».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что выступление сборной России по мини-футболу нельзя считать провалом.

«Конечно, мы расстроились из-за вылета сборной. После фееричного выступления мужской пляжной команды на домашнем чемпионате мира мы почему-то стали считать, что теперь во всех футбольных дисциплинах будем достигать таких же результатов.

Поражение от Аргентины было досадным. Я читал выступление Алиева, он говорил, что аргентинцы всегда для нас были неудобным соперником. При этом я все равно хотел бы поздравить наших ребят, это было достойное выступление. Из группы мы вышли без проблем, в 1/8 финала обыграли Вьетнам, и мне вчера было не стыдно, когда я смотрел на игру российской сборной», — считает Свищев.

Также законодатель отметил, что штаб национальной команды провел большую работу, которая позволила сборной показать хорошую игру.

«К сожалению, это спорт, до финала доходят всего две команды, и наши соперники оказались сильнее. Четвертьфинал мирового первенства — хороший результат. Хочу отметить работу и нашего тренерского штаба, и футболистов, и всей федерации. Безусловно, есть над чем работать и к чему стремиться.

Может быть, игроки перегорели. После второго места на прошлом мундиале задачи перед ними ставились самые высокие; все мы, как и тренерский штаб, и РФС, ждали только одного — победы. Но еще раз повторю, это спорт.

Возможно, нам где-то не повезло с жеребьевкой. Опять же — ничего страшного не произошло. Результат был бы плохой, если бы мы из группы не вышли. А так — мы добрались до 1/4 финала, где проиграли достойному сопернику. Аргентина — это Аргентина. Я не знаю, что они еще умеют делать, кроме как в футбол играть», — заключил Свищев.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что для победы сборной России не хватило немного точности.

«Играли хорошо, ни в чем не уступая сопернику. Сборная Аргентины чуть-чуть быстрее и точнее играла, а наши — молодцы: сравняли счет и имели большие шансы победить.

У меня ощущение, что у них команда ровнее наших, побольше профессионалов. Поражение по пенальти — это ты либо выиграешь лотерею, либо нет. Наши парни вытащили несчастливый билет, нам не повезло», — приводят слова Колоскова «Известия».

Добавим, что аргентинская команда поборется за право сыграть в финале мирового первенства в матче против сборной Бразилии. Встреча пройдет 29 сентября в Вильнюсе.