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Два шага до финала: Россия проигрывает Аргентине в 1/4 ЧМ. LIVE

ЧМ по мини-футболу. 1/4 финала. Россия — Аргентина. ОНЛАЙН

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Антон Соколов (Россия), главный тренер сборной России Сергей Скорович и Янар Асадов (Россия) во время матча квалификационного этапа чемпионата Европы-2022 между сборными командами России и Франции.

Антон Соколов (Россия), главный тренер сборной России Сергей Скорович и Янар Асадов (Россия) во время матча квалификационного этапа чемпионата Европы-2022 между сборными командами России и Франции.

РИА «Новости»
В четвертьфинале чемпионата мира-2021 мини-футболу сборная Росси играет с командой Аргентины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'32

Робиньо на паузе отпасовал Эдеру Лиме, а того накрыл Стаццоне. Запороли отличный момент.

'32

Ниязов сыграл в стенку с Асадовым и упал рядом со штрафной после контакта с аргентинцами. Очень опасная точка, почти у линии штрафной установлен мяч.

'31

Асадов вернулся на площадку.

'30

Два очень опасных рикошета у наших ворот, к счастью, в обоих случаях мимо створа летит мяч.

'30

Робиньо после паса из аута бьет с левой в ближний угол — Сармиенто отражает в штангу!

'29

Судейство спорное. Даже штрафной, с которого нам забили гол, был сомнительным. Ну и по мелочи много странных решений у новозеландского арбитра.

'29

Желтая карточка Лиме, за то, что стоял к мячу ближе, чем можно при вводе аута.

'29

Лима все больше времени проводит на площадке.

'28

Робиньо возился с мячом на своей половине, отдал длинную передачу на Лиму, тот пробил с острого угла мимо ворот, а там на пустые ворота набегал Давыдов. Лима извиняется.

'28

Три в два убегали россияне, Лима бил, но аргентинцы заблокировали.

'26

Абрамов снова разгоняет быструю атаку, но принимает очень плохое решение, отдав пас туда, где не было партнера.

'25

Кстати говоря, Асадов после травмы в первом тайме на площадке не появляется.

'25

Куццолино грубо сыграл против Абрамова, но карточки нет.

'25

ГООЛ! Куццолино сам пробил штрафной — с левой ноги мимо стенки и вратаря. 0:1 проигрываем.

'25

Куццолино финтил возле российской штрафной, упал после контакта с Абрамовым — опасный штрафной.

'24

Хороший ввод из аута. Последовал пас в центр, Лима поставил блок, на удар выскочил Абрамович — чуть-чуть не попал в створ!

'24

Очень осторожно играют обе команды, цена ошибки велика. Соперник этой пары в полуфинале — Бразилия — выиграла свой четвертьфинал у Марокко со счетом 1:0.

'23

Эдер Лима ловит отскок от соперника, бьет из под защитника низом в ближний угол — вратарь отбивает ногой!

'21

А теперь аргентинцы пробили после паса с аута — Путилов забрал намертво.

'21

Лима пробил после передачи с углового — очень высоко.

'21

Начался второй тайм!

'20

Первый тайм завершен. Российская сборная быстро набрала пять фолов, но вторую половину тайма провела очень собранно и организованно у своих ворот. Моментов у обеих команд не слишком много и по ним примерное равенство. Отдыхаем!

'20

Лима пробил из-под защитника с левой с острого угла — вратарь спокойно отражает.

'20

Чишкала пробил со штрафного — выше.

'20

Робиньо и Чишкала пробовали пробить — аргентинцы заблокировали.

'19

Асадов попробовал пробить в падении через себя! Красиво, но не получился удар акцентированным.

'18

Боло-Алемани прошел по правой бровки и мощно выстрелил в ближнюю девятку — Путилов отразил!

'17

Клаудино обыграл Асадова, вошел в штрафную, но не смог от лицевой линии отдать точный пас.

'16

Лима! Получил мяч спиной к воротам, развернулся и мощно пробил с левой — Сармиенто потащил!

'15

Очень надежно обе команды играют в обороне, а наши еще и осторожно — фолить нельзя.

'14

Давыдов пробовал пробить — заблокировали.

'13

Минуты три команды не могут провести опасных атак, количество ошибок у обеих сторон очень большое.

'12

Врачи на площадке, нужна помощь Асадову.

'12

Последние пару минут не даем аргентинцам ничего придумать, много перехватываем, но вот атаки не получаются.

'11

Нарисовал Скорович схему и выпустил двух левоногих игроков. Пас на Асадова последовал, тот попал в створ, но вратарь отразил мяч.

'11

Россия получает право на опасный штрафной, а Скорович берет тайм-аут.

'10

Неудачный отскок от Ниязова, мяч получил прямо напротив ворот Клаудино, чуть подработал мяч аргентинец и зарядил с правой — Путилов выручил!

'10

Ниязов явно фолит против аргентинца, причем в необязательной ситуации. Пятый фол.

'9

Четвертый фол у сборной России фиксируют судьи.

'9

Очень много эмоций и жесткой борьбы. Заводятся игроки обеих команд.

'8

Лучший бомбардир сборной России на прошлом чемпионате мира Эдер Лима впервые на этом турнире выходит на площадку. У него была травма и первые четыре матча он пропускал.

'8

Сармиенто выскочил из ворот и отправил мяч в аут в борьбе с Робиньо, но тот быстро ввел мяч из-за боковой пасом на Афанасьева, тот бил в пустые ворота — выше!

'7

Чишкала качнул защитника и пробил низом — не попал в створ.

'6

Обе команды прессингуют достаточно активно, но россияне менее эффективно.

'5

Быстрая атака три в два, Асадов пасовал на Ниязова, тот в падении пытался дотянуться до мяча, но немного не хватило.

'4

Ввели мяч из аута, Абрамов пробовал переправить мяч в ворота — мимо!

'4

Путилов длинным пасом пытался найти в чужой штрафной Асадова, но Сармиенто уверенно сыграл руками.

'4

Не получается забрать мяч у аргентинцев, много времени они катают мяч на нашей половине поля.

'3

Еще одна стычка, в результате которой Давыдов и Борруто получают по желтой карточке.

'3

Небольшая потасовка у бровки, Таборда и Афанасьев немного потолкались.

'3

Таборда мощно бьет после розыгрыша углового — выше ворот!

'3

Уже второй фол к третьей минуте у России. Напомним, что шестой фол уже пробивается с десятиметровой отметки.

'3

Робиньо пошел в свой традиционный дриблинг, не обыграл, но штрафной заработал.

'2

Опасно! Куццолино пробил с левой — Путилов ногой отразил!

'2

Аргентинцы больше владеют мячом в начале матча и получили право на опасный штрафной.

'1

Быстрая контратака у россиян получилась, Иван Чишкала сразу пробил — мимо ворот.

'1

Поехали!

18:28

Команды вышли на поле, прошла короткая церемония с гимнами, аргентинским и музыкой Чайковского. Скоро начинаем.

18:25

Стоит отметить, что Аргентина и Россия играли между собой пять лет назад в финале прошлого чемпионата мира. Тогда южноамериканцы победили 5:4 и в впервые в своей истории выиграли мировое первенство по мини-футболу. Российская команда чемпионом мира никогда не была, хотя чемпионат Европы выигрывала.

18:22

Аргентинская команда также выиграла четыре игры на турнире. В матче 1/8 аргентинцы разгромили команду Уругвая со счетом 6:1.

18:20

Сборная России пока выиграла все матчи на турнире. На групповом этапе были побеждены Египет (9:0), Узбекистан (4:2) и Гватемала (4:1). В матче 1/8 финала россияне прошли Вьетнам (3:2), правда, при полном игровом преимуществе, команда Сергея Скоровича умудрилась устроить нервную концовку.

18:16

Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

18:15

Добрый вечер, уважаемые поклонники мини-футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболе между сборными России и Аргентины.

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