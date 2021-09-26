ЧМ по мини-футболу. 1/4 финала. Россия — Аргентина. ОНЛАЙН

Ниязов сыграл в стенку с Асадовым и упал рядом со штрафной после контакта с аргентинцами. Очень опасная точка, почти у линии штрафной установлен мяч.
Судейство спорное. Даже штрафной, с которого нам забили гол, был сомнительным. Ну и по мелочи много странных решений у новозеландского арбитра.
Робиньо возился с мячом на своей половине, отдал длинную передачу на Лиму, тот пробил с острого угла мимо ворот, а там на пустые ворота набегал Давыдов. Лима извиняется.
Абрамов снова разгоняет быструю атаку, но принимает очень плохое решение, отдав пас туда, где не было партнера.
Хороший ввод из аута. Последовал пас в центр, Лима поставил блок, на удар выскочил Абрамович — чуть-чуть не попал в створ!
Очень осторожно играют обе команды, цена ошибки велика. Соперник этой пары в полуфинале — Бразилия — выиграла свой четвертьфинал у Марокко со счетом 1:0.
Эдер Лима ловит отскок от соперника, бьет из под защитника низом в ближний угол — вратарь отбивает ногой!
Первый тайм завершен. Российская сборная быстро набрала пять фолов, но вторую половину тайма провела очень собранно и организованно у своих ворот. Моментов у обеих команд не слишком много и по ним примерное равенство. Отдыхаем!
Минуты три команды не могут провести опасных атак, количество ошибок у обеих сторон очень большое.
Последние пару минут не даем аргентинцам ничего придумать, много перехватываем, но вот атаки не получаются.
Нарисовал Скорович схему и выпустил двух левоногих игроков. Пас на Асадова последовал, тот попал в створ, но вратарь отразил мяч.
Неудачный отскок от Ниязова, мяч получил прямо напротив ворот Клаудино, чуть подработал мяч аргентинец и зарядил с правой — Путилов выручил!
Лучший бомбардир сборной России на прошлом чемпионате мира Эдер Лима впервые на этом турнире выходит на площадку. У него была травма и первые четыре матча он пропускал.
Сармиенто выскочил из ворот и отправил мяч в аут в борьбе с Робиньо, но тот быстро ввел мяч из-за боковой пасом на Афанасьева, тот бил в пустые ворота — выше!
Быстрая атака три в два, Асадов пасовал на Ниязова, тот в падении пытался дотянуться до мяча, но немного не хватило.
Путилов длинным пасом пытался найти в чужой штрафной Асадова, но Сармиенто уверенно сыграл руками.
Уже второй фол к третьей минуте у России. Напомним, что шестой фол уже пробивается с десятиметровой отметки.
Команды вышли на поле, прошла короткая церемония с гимнами, аргентинским и музыкой Чайковского. Скоро начинаем.
Стоит отметить, что Аргентина и Россия играли между собой пять лет назад в финале прошлого чемпионата мира. Тогда южноамериканцы победили 5:4 и в впервые в своей истории выиграли мировое первенство по мини-футболу. Российская команда чемпионом мира никогда не была, хотя чемпионат Европы выигрывала.
Аргентинская команда также выиграла четыре игры на турнире. В матче 1/8 аргентинцы разгромили команду Уругвая со счетом 6:1.
Сборная России пока выиграла все матчи на турнире. На групповом этапе были побеждены Египет (9:0), Узбекистан (4:2) и Гватемала (4:1). В матче 1/8 финала россияне прошли Вьетнам (3:2), правда, при полном игровом преимуществе, команда Сергея Скоровича умудрилась устроить нервную концовку.