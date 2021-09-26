ЧМ по мини-футболу. 1/4 финала. Россия — Аргентина. ОНЛАЙН

18:25

Стоит отметить, что Аргентина и Россия играли между собой пять лет назад в финале прошлого чемпионата мира. Тогда южноамериканцы победили 5:4 и в впервые в своей истории выиграли мировое первенство по мини-футболу. Российская команда чемпионом мира никогда не была, хотя чемпионат Европы выигрывала.